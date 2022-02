Prajem príjemné popoludnie, vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu Lotyšsko – Fínsko. Duel C skupiny sa začína o 14:10.



Lotyšsko vo svojom prvom vystúpení takmer uchmatlo bod Švédsku, prehralo iba tesne 2:3. Švédi síce vyhrávali zásluhou gólu Landera a dvoch presných zásahov Wallmarka už 3:0, no Lotyši nezložili zbrane a duel poriadne zdramatizovali. Krastenbergs a Jelisejevs skórovali v presilovej hre, no tretí gól Lotyšsko už nestrelilo.



Fíni hrali s nami, prehrávali 0:1 po góle Slafkovského, no potom duel otočili a víťazstvo si nenechali ujsť. Celkovo Fínsko vyhralo nad našimi hokejistami 6:2, hattrickom sa zaskvel Manninen.