Bývalý šéf Dukly Trenčín: Vymývanie mozgov tu ide niektorým ľuďom veľmi dobre

Klalo im to oči. Vysvetlil som Robovi (Róbertovi Švehlovi – pozn. red.), že som vystúpil s prejavom proti ruskej agresii na Ukrajine a proti snahám novelizovať Trestný zákon. Odpoveď bola, že by som sa nemal k takým témam verejne vyjadrovať a pripravili na zverejnenie stanovisko, že klub je apolitický.

Presvedčenie. Som rebel ako môj otec, ktorý bol politický väzeň. Viem, čo sa tu dialo v 50. rokoch, alebo počas normalizácie. Niektorí ľudia poukazujú na to, že sa chcem politicky angažovať, ale to je hlúposť. Skrátka som zásadový. Pred 15 rokmi som sa dal nahovoriť a kandidoval som na župana, vyskúšal som si to a povedal som si, že do politiky už nikdy.