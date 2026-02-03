    Mladá krv rozhýbe Miláno. Najmladšie hviezdy NHL na olympiáde budú Slováci

    Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský a Šimon Nemec
    Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský a Šimon Nemec (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|3. feb 2026 o 09:18
    V TOP 5 najmladších hokejistov budú zo Slovenska traja.

    Na blížiacich sa zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo 2026 budú medzi najmladšími účastníkmi NHL dominovať slovenskí reprezentanti.

    Traja zo štyroch najmladších hráčov sú práve Slováci, ktorí sa predstavia v talianskych arénach v februári.

    Najmladším hráčom z NHL na olympijskom turnaji bude 19‑ročný kanadský útočník Macklin Celebrini zo San Jose Sharks.

    Okrem neho patria medzi najmladších aj slovenskí reprezentujúci Dalibor Dvorský (St. Louis Blues), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens) a Šimon Nemec (New Jersey Devils).

    Päticu najmladších hráčov uzatvára Lotyš Sandis Vilmanis z Florida Panthers, ktorý nedávno oslávil 22. narodeniny.

    V rebríčku TOP 10 najmladších hráčov NHL na olympiáde sú ďalej traja hokejisti z tímu Minnesota Wild – Čech David Špaček, Švéd Jesper Wallstedt a Američan Brock Faber. Desiatku uzatvára americký útočník Jake Sanderson z Ottawa Senators.

    Slovenskí hokejisti boli na ZOH 2026 zaradení do Skupiny B, kde si postupne zmerajú sily s Fínskom, Talianskom a Švédskom.

    dnes 09:18
