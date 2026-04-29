Rozhodujúci zápas o titul medzi Nitrou a Slovanom. Športový program na dnes (30. apríl)

Na snímke zľava Sebastian Čederle (Nitra), Ryan Dmowski (Bratislava), Jakub Lacka (Nitra) a Ryan O´Connor (Bratislava). (Autor: TASR)
Sportnet|30. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 30. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 30. apríl

Futbal

  • 10:00 TK MŠK Žilina, tlačové konferencie pred finále SP - Slovnaft Cupu 
  • 11:00 oficiálny tréning Žiliny, tlačové konferencie pred finále SP - Slovnaft Cupu 
  • 16:00 TK FC Košice, tlačové konferencie pred finále SP - Slovnaft Cupu 
  • 16:30 oficiálny tréning Košíc, tlačové konferencie pred finále SP - Slovnaft Cupu 

  • 18:00 Kongres FIFA

  • 21:00 Šachtar Doneck - Crystal Palace, prvé zápasy semifinále Konferenčnej ligy 
  • 21:00 Rayo Vallecano - Racing Štrasburg, prvé zápasy semifinále Konferenčnej ligy 

  • 21:00 Sporting Braga - SC Freiburg, prvé zápasy semifinále Európskej ligy 
  • 21:00 Nottingham Forest - Aston Villa, prvé zápasy semifinále Európskej ligy

Hokej

  • 1:00 Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens, 1. kolo play-off NHL /stav série: 2:2/ 
  • 1:30 Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins, 1. kolo play-off NHL /stav série: 3:2/ 
  • 4:00 Vegas Golden Knights – Utah Mammoth, 1. kolo play-off NHL /stav série: 2:2/
     
  • 18:00 Fínsko - Česko, České hokejové hry 2026
  • 18:00 Švajčiarsko – Švédsko, České hokejové hry 2026

  • 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, siedmy zápas finále play off Tipsport ligy /stav série: 3:3/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 19:00 Rakúsko - Nemecko, prípravné zápasy pred MS
  • 20:30 Veľká Británia - Taliansko, prípravné zápasy pred MS

Tenis

  • Turnaj WTA v Madride
  • Turnaj ATP v Madride

Cyklistika

  • 13:40 2. etapa Okolo Romandie: Rue - Vucherens (173,1 km)

Basketbal

  • 1:00 Detroit Pistons – Orlando Magic, 1. kolo play-off NBA /stav série: 1:3/ 
  • 1:30 Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors, 1. kolo play-off NBA /stav série: 2:2/ 
  • 4:00 Los Angeles Lakers – Houston Rockets, 1. kolo play-off NBA /stav série: 3:1/ 

Volejbal

  • 19:00 RIEKER UJS Komárno - VK Slovan Bratislava, finále play off Niké extraligy /stav série: 1:0/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 
  • 18:00 TJ Spartak Myjava - VK Slávia SPU Nitra, o 3. miesto play-off Niké extraligy /stav série: 0:1/ 

Stolný tenis

  • 18:00 Slovensko - Tunisko, MS družstiev (muži, 7. skupina) 
  • 13:30 Čile - Slovensko, MS družstiev (žena, 16. skupina) 

Malý futbal

  • 17:00 Slovensko U23 - Ukrajina, EMF Nations Games - A-skupina
  • 19:45 Slovensko U23 - Rakúsko, EMF Nations Games - A-skupina

  • 18:30 Slovensko - Anglicko, EMF Nations Games - B-skupina
  • 21:00 Slovensko - Maďarsko, EMF Nations Games - B-skupina  
TV program: štvrtok, 30. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

