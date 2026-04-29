Rozhodujúci zápas o titul medzi Nitrou a Slovanom. Športový program na dnes (30. apríl)

Športový program na štvrtok, 30. apríl
Futbal
- 10:00 TK MŠK Žilina, tlačové konferencie pred finále SP - Slovnaft Cupu
- 11:00 oficiálny tréning Žiliny, tlačové konferencie pred finále SP - Slovnaft Cupu
- 16:00 TK FC Košice, tlačové konferencie pred finále SP - Slovnaft Cupu
- 16:30 oficiálny tréning Košíc, tlačové konferencie pred finále SP - Slovnaft Cupu
- 18:00 Kongres FIFA
- 21:00 Šachtar Doneck - Crystal Palace, prvé zápasy semifinále Konferenčnej ligy
- 21:00 Rayo Vallecano - Racing Štrasburg, prvé zápasy semifinále Konferenčnej ligy
- 21:00 Sporting Braga - SC Freiburg, prvé zápasy semifinále Európskej ligy
- 21:00 Nottingham Forest - Aston Villa, prvé zápasy semifinále Európskej ligy
Hokej
- 1:00 Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens, 1. kolo play-off NHL /stav série: 2:2/
- 1:30 Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins, 1. kolo play-off NHL /stav série: 3:2/
- 4:00 Vegas Golden Knights – Utah Mammoth, 1. kolo play-off NHL /stav série: 2:2/
- 18:00 Fínsko - Česko, České hokejové hry 2026
- 18:00 Švajčiarsko – Švédsko, České hokejové hry 2026
- 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, siedmy zápas finále play off Tipsport ligy /stav série: 3:3/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Rakúsko - Nemecko, prípravné zápasy pred MS
- 20:30 Veľká Británia - Taliansko, prípravné zápasy pred MS
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
- Turnaj ATP v Madride
Cyklistika
- 13:40 2. etapa Okolo Romandie: Rue - Vucherens (173,1 km)
Basketbal
- 1:00 Detroit Pistons – Orlando Magic, 1. kolo play-off NBA /stav série: 1:3/
- 1:30 Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors, 1. kolo play-off NBA /stav série: 2:2/
- 4:00 Los Angeles Lakers – Houston Rockets, 1. kolo play-off NBA /stav série: 3:1/
Volejbal
- 19:00 RIEKER UJS Komárno - VK Slovan Bratislava, finále play off Niké extraligy /stav série: 1:0/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 TJ Spartak Myjava - VK Slávia SPU Nitra, o 3. miesto play-off Niké extraligy /stav série: 0:1/
Stolný tenis
- 18:00 Slovensko - Tunisko, MS družstiev (muži, 7. skupina)
- 13:30 Čile - Slovensko, MS družstiev (žena, 16. skupina)
Malý futbal
- 17:00 Slovensko U23 - Ukrajina, EMF Nations Games - A-skupina
- 19:45 Slovensko U23 - Rakúsko, EMF Nations Games - A-skupina
- 18:30 Slovensko - Anglicko, EMF Nations Games - B-skupina
- 21:00 Slovensko - Maďarsko, EMF Nations Games - B-skupina
TV program: štvrtok, 30. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.