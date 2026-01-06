Českí hokejisti riešia nečakaný problém. Nemôžu odletieť domov, rovnako ani Švédi

Fotogaléria (43)
Smutní českí hráči reagujú po prehre so Švédskom 4:2 vo finále na MS hráčov do 20 rokov. (Autor: TASR/AP)
6. jan 2026 o 17:36
Hokejový zväz zrušil aj plánovanú tlačovú konferenciu.

Českí hokejoví juniori v stredu so striebornými medailami z majstrovstiev sveta v USA nepriletia. Návrat tímu komplikuje nepriaznivé počasie. ČTK to povedal PR manažér Českého zväzu ľadového hokeja Michael Schuster.

Zimné počasie dnes výrazne narušilo dopravu v mnohých európskych krajinách. V Holandsku viedlo k zrušeniu stoviek letov a práve cez Amsterdam mali českí hokejisti do Prahy zamieriť.

Hokejový zväz preto zrušil aj plánovanú tlačovú konferenciu. "Na 99 percent nebude a uskutoční sa o deň neskôr," uviedol mediálny manažér zväzu Marek Nemčík.

Fotogaléria z finále Švédsko - Česko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Majstri sveta do 20 rokov 2026 - Švédsko.
Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026
43 fotografií
Švéd Anton Frondell (16) a Jakub Fibigr (7) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Český obranca Radim Mrtka (6) a Ivar Stenberg (15) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Brankár Michal Oršulák počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Jack Berglund (26) a bránkár Michal Oršulák (30) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švédski hokejisti oslavujú gól počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Casper Juustovaara (29) po strelenom góle počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Vľavo Casper Juustovaara a Jack Berglund počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Victor Eklund (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švéd Linus Eriksson (14), Stepan Hoch (25) a Adam Novotny (24) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Viggo Bjorck (21) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čech Adam Novotny (24) a Victor Eklund (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Viggo Bjorck (21) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čech Adam Titlbach počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švédski hokejisti oslavujú gól Victora Eklunda (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švédski hokejisti oslavujú gól Victora Eklunda (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Brankár Švédska Love Harenstam počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Felix Ohrqvist (3) a brankár Love Harenstam (30) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. William Hakansson (19) a Felix Ohrqvist počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Českí hokejisti Adam Novotny (24) a Adam Titlbach (22) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Adam Novotny (24) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čech Max Curran (12) a Felix Ohrqvist (3) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Brankár Švédska Love Harenstam počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Sascha Boumedienne (5) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švédsky brankár Love Harenstam počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Českí hokejisti po zisku striebra na MS U20 2026Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026Český brankár Michal Oršulák (30) a obranca Vladimír Dravecký (9) po finálovej prehre so Švédskom.Švédski hokejisti oslavujú zisk zlata na MS U20 2026

Zmena termínu návratu môže zmeniť aj prijatie hokejistov na Pražskom hrade, kam ich po prehratom finále so Švédskom pozval prezident Petr Pavel, ktorý im k striebru zablahoželal. Konkrétny dátum zatiaľ nebol zverejnený.

Český tím nie je jediný, ktorý sa v Minnesote musel zdržať. Rovnako dopadli kvôli snehovej búrke v Amsterdame zlatí Švédi.

"Jasné, že sa tešíme domov. Ale pokojne by som tu ešte pár dní strávil. Dáme si popcorn a popijeme mlieko, "povedal najlepší útočník turnaja Anton Frondell denníku Aftonbladet.

