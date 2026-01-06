Českí hokejisti riešia nečakaný problém. Nemôžu odletieť domov, rovnako ani Švédi

Českí hokejoví juniori v stredu so striebornými medailami z majstrovstiev sveta v USA nepriletia. Návrat tímu komplikuje nepriaznivé počasie. ČTK to povedal PR manažér Českého zväzu ľadového hokeja Michael Schuster.
Zimné počasie dnes výrazne narušilo dopravu v mnohých európskych krajinách. V Holandsku viedlo k zrušeniu stoviek letov a práve cez Amsterdam mali českí hokejisti do Prahy zamieriť.
Hokejový zväz preto zrušil aj plánovanú tlačovú konferenciu. "Na 99 percent nebude a uskutoční sa o deň neskôr," uviedol mediálny manažér zväzu Marek Nemčík.
Zmena termínu návratu môže zmeniť aj prijatie hokejistov na Pražskom hrade, kam ich po prehratom finále so Švédskom pozval prezident Petr Pavel, ktorý im k striebru zablahoželal. Konkrétny dátum zatiaľ nebol zverejnený.
Český tím nie je jediný, ktorý sa v Minnesote musel zdržať. Rovnako dopadli kvôli snehovej búrke v Amsterdame zlatí Švédi.
"Jasné, že sa tešíme domov. Ale pokojne by som tu ešte pár dní strávil. Dáme si popcorn a popijeme mlieko, "povedal najlepší útočník turnaja Anton Frondell denníku Aftonbladet.