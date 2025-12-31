Keby neprehovoril mamu, hokej by nehral. Líder Slovákov mohol reprezentovať v inom športe

Keď Slovensko v minulosti vybojovalo na MS v hokeji do 20 rokov medailu, vždy sa opieralo o kvalitného brankára. V roku 1999 hviezdil Ján Lašák, o 16 rokov neskôr zase Denis Godla.
Brankári by mali byť, a po troch zápasoch aj sú, slovenskou oporou aj na svetovom šampionáte v Minnesote.
Výnimočnosť súčasného obsadenia brankárskeho postu podčiarkujú výsledky: Alan Lenďák aj draftovaný Michal Prádel, majú na konte semifinálovú účasť z MS do 18 rokov.
Spolu s Robertom Leonardom Henriquezom v tejto sezóne dominujú štatistikám zámorskej USHL, kde všetci traja patria medzi päťku najúspešnejších brankárov ligy.
V úvodných troch zápasoch sa ich kvalita iba potvrdila. Lenďák v prvom zápase proti Švédsku (2:3) pochytal 29 striel, stal sa najlepším hráčom zápasu.
Proti Nemecku (4:1) a USA (5:6) dostal priestor MIchal Prádel. Svojimi výkonmi len podčiarkol slová zámorského experta Stevena Ellisa, ktorý ho už pred turnajom pasoval za kľúčového lídra tímu.
„Prádel by pokojne mohol byť jedným z najlepších brankárov turnaja," uviedol Ellis pre Sportnet a jeho predpoveď sa v Minnesote začína napĺňať.
Urastený slovenský mladík patrí ešte pred skončením základnej časti medzi špičku. Jeho cesta k hokeju však bola kľukatá a nebyť rozhodnutia presvedčiť mamu, Slovensko by možno reprezentoval v úplne inom športe.
Najviac podceňovaný brankár
Prádel dostal prvýkrát dôveru na šampionáte v dôležitom zápase proti Nemecku. Inkasoval iba jeden gól, na výhre 4:1 sa podieľal 34 úspešnými zákrokmi.
„Prádel mal v prvej tretine minimum práce, stačili mu tri zákroky, no po zvyšok zápasu už musel zatiahnuť roletu. Nemci v záverečných dvoch tretinách neustále hrýzli a zvyšovali tlak, ale on držal mužstvo nad vodou.
Slováci nemajú až taký široký káder, no ak ich Prádel takto podrží, môžu pomýšľať na úspech. Podľa môjho názoru je Prádel jedným z najviac podceňovaných brankárov na celom turnaji," zhodnotil jeho výkon po zápase expert Ellis.
A hoci v druhom zápase proti USA dostal až šesť gólov, jeho výkon bol opäť nadpriemerný a aj vďaka nemu mali Slováci šancu zaskočiť favorita.
„Bolo jasné, že ak majú Slováci pomýšľať na zázrak, budú potrebovať Prádela v životnej forme. A on túto rolu potvrdil do bodky.
Američania ho v závere prvej tretiny poriadne zamestnali, no on ich pokusy rad-radom likvidoval.
USA v druhej časti hry predsa len ukázali väčšiu silu a zatlačili Slovákov do hlbokej defenzívy. Napriek tomu Prádel celkovo zanechal mimoriadne silný dojem," chválil Slováka expert Ellis.
Prádel má po dvoch zápasoch na turnaji úspešnosť zákrokov 90,79 percent, čo ho radí na tretie miesto. Inkasoval v nich sedem gólov.
Z brankárov v najlepšej pätici na neho smerovalo najviac striel (76) a pripísal si aj suverénne najviac zákrokov (69).
Viac ich majú len brankár Nemecka Lennart Neisse (85) a brankár Dánska Anton Wilde (119), na ktorých však smerovalo neporovnateľne viac striel a inkasovali 10, resp. 18 gólov.
Obdobné čísla má Prádel aj v ligovej súťaži. Za tím Tri-City Storm v americkej juniorskej USHL odchytal v tejto sezóne 23 zápasov.
Priemerne v nich inkasoval 2,45 gólu na stretnutie a jeho úspešnosť zákrokov sa pohybuje na takmer 92 percentách. Patrí medzi najlepších ligových brankárov.
K hokeju ho doviedli spolužiaci
Osemnásťročný mladík je rodák z Dolného Kubína, vyrastal v neďalekej dedinke Lokca. Jeho otec je lekár a mama učiteľka, základy dobrej pracovnej morálky dostal do vienka už pri narodení.
Jeho mama sa v minulosti venovala volejbalu, a vzhľadom na to, že už odmalička bol vysoký, celkom prirodzene ho tak posielala pod sieť. „Mama chcela, aby som hral volejbal," hovoril so smiechom Prádel. „Spolu s otcom sme ju potom prehovorili."
Veľkou výhodou Prádela je výborná postava (195 centimetrov, 90 kilogramov), vďaka ktorej má všetky predpoklady uspieť v profesionálnom hokeji.
Väčšina jeho rovesníkov sa k hokeju dostala cez súrodencov či rodičov, Prádel cez spolužiakov na základnej škole.
„Raz som sa šiel pozrieť na ich tréning, zapáčilo sa mi to a chcel som to skúsiť," hovoril talentovaný hokejista.
Post brankára si vybral hneď na začiatku, aj keď prvý rok musel hrať v poli, aby sa dobre naučil korčuľovať.
Aj keď Dolný Kubín nepatrí medzi bašty slovenského hokeja, podmienky na rozvoj tam našiel ideálne.
„Mal som tam veľmi dobrých trénerov a učiteľa telesnej, ktorí ma naučili disciplínu, čo mi v začiatkoch veľmi pomohlo," spomínal.
V klube dostával veľký priestor, chytal veľa zápasov a naučil sa súperiť s množstvom striel. Ako proznáva, získal veľmi dobré základy.
Na Orave hral hokej do deviatej triedy na základnej škole. Keďže Dolný Kubín nedisponoval extraligovým tímom dorastu, Prádel musel hľadať iné možnosti.
Na dve sezóny sa usadil v Liptovskom Mikuláši, kde chytal za výber do 18, ale aj do 20 rokov. Pre mladého brankára bolo dôležité, aby dostával šancu a to sa mu splnilo. V množstve zápasov mal stabilné čísla a rýchlo sa zlepšoval.
"Logisticky to bolo veľmi náročné - študoval som na gymnáziu v Dolnom Kubíne, ale hokej som hral v Mikuláši. Každé poobedie ma vozila mama, aby som všetko stíhal," priblížil.
V sezóne 2024/25 sa stal súčasťou projektu reprezentačnej osemnástky. V mužstve bol na začiatku až trojkou, neskôr sa vypracoval na brankársku jednotku. Neskôr dostal priestor aj medzi mužmi v druhej najvyššej slovenskej súťaži (SHL).
„Podmienky v osemnástke boli výborné. Od stravy až po celkové zázemie. Veľmi mi to vyhovovalo," konštatoval Prádel.
Ako Dolný Kubín, len v Amerike
Na prelome rokov 2024 a 2025 pochopil, že so štatistikami z projektu a slovenskej juniorky nemá veľkú šancu byť draftovaný, preto sa rozhodol presunúť do zámoria.
USHL je považovaná za najlepšiu mládežnícku súťaž v Spojených štátoch a medzi Slovákmi je obľúbená. V lige nastupovalo v minulom ročníku až 16 Slovákov, z toho šesť brankárov.
S adaptáciou na zámorský štýl hokeja nemal problém. Už tretí deň po prílete do USA nastúpil na súťažný zápas.
„Je to náročná liga, hrá sa rýchly hokej na malom klzisku. Veľa zápasov bolo dôležitých, čo mi pomoholo aj po psychickej stránke," hodnotil Prádel s tým, že práve mentálna odolnosť je jeho silnou stránkou.
Naopak, je ešte veľa vecí, na ktorých musí zapracovať. Tým, že je vysoký, jeho pohyby sú trochu nemotornejšie. V najbližších rokoch musí zlepšiť silu, mobilitu a rýchlosť.
Klub Tri-City pôsobí v mestečku Kearney, ktoré má približne 34-tisíc ubyvateľov. Nachádza sa na Stredozápade USA v štáte Nebraska. Tento kraj je považovaný za „srdce" americkej prérie a farmársku veľmoc.
„Prirovnal by som to k Dolnému Kubínu, možno trochu väčšie," uviedol Prádel so smiechom k mestu uprostred nekonečných rovín, kde najvyššími stavbami nie sú mrakodrapy, ale silá na kukuricu.
„Celý štát Nebraska sú len kukuričné polia," dodal mladý gólman s úsmevom.
„Odchod do zámoria mi pomohol, veľa nového som sa naučil. Dostal som veľa lekcií a dobrú školu do života. Aj po hokejovej stránke," zhodnotil Prádel.
Na konci minulého ročníka sa dočkal zaslúženej odmeny. Na drafte do NHL si ho v 3. kole zo 75. miesta vybral slávny klub Detroit Red Wings. Stal sa najvyššie draftovaným Slovákom v ročníku.
Jeho idolom je ruský brankár Andrej Vasilevskij, dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Tampou Bay a držiteľ Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára NHL zo sezóny 2018/19.