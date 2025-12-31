Skončil v nemocnici, myslel si, že s hokejom je koniec. Kapitán Slovákov hrá so senzorom

V devätnástich rokoch už má za sebou veľkú životnú skúsenosť.
Kapitánske céčko na drese nosí v slovenskom tíme na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov Tobias Pitka. Fyzicky dobre stavaný útočník pôsobí už štvrtú sezónu v zámorí.
Na jar roku 2022 zaujal vo výberovom kempe na Floride trénerov zo strednej školy v South Kente, kde mu ponúkli štipendium.
Mal šestnásť a pol, keď nastúpil v USHL za Green Bay Gamblers. V americkej juniorskej súťaži nikdy nehral mladší Slovák.
Momentálne pôsobí popradský odchovanec v tíme Wildcats na Northern Michigan University v NCAA.
Bol smädný a výrazne schudol
Počas prvej zámorskej sezóny sa u Pitku objavili zdravotné problémy.
"Cítil som sa vyčerpaný, bol som stále smädný a výrazne som schudol. Nevedel som, čo sa deje. Neuvedomoval som si hrozbu, ktorej čelím. Školský lekár ma vyšetril a poslal do nemocnice, kde ma stabilizovali. Bol som na infúziách," opisoval v minulosti pre Sportnet mladý hokejista dramatické dni.
Tobiasa previezli do špecializovaného zariadenia na detskú endokrinológiu vo Westchesteri v New Jersey, kde sa dozvedel, čo mu je. Diagnostikovali mu diabetes 1. typu, čiže cukrovku.
"Všetko sa udialo veľmi rýchlo. Starostlivosť, s ktorou som sa stretol, sa ani nedá opísať. V prvej nemocnici som bol presvedčený, že s hokejom je koniec. V druhej mi povedali, že o päť dní budem môcť byť znovu na ľade.
Pamätám si, ako som sa pýtal lekárky, či to môže hneď zatelefonovať trénerovi. Ona sa len zasmiala a zavolala mu. Za päť dní som skutočne nabral späť stratené kilogramy a cítil som sa tak, ako predtým," dodal.
Pitka zistil, že s cukrovkou môže plnohodnotne žiť a tiež pokračovať v hokejovej kariére.
Potešilo ho aj nečakané stretnutie, ktoré sprostredkoval Jaroslav Halák, v tom čase bankár New Yorku Rangers.
Mladého Slováka prišiel podporiť Halákov spoluhráč Kaapo Kakko, ktorý hrá v NHL s rovnakou diagnózou. Rodákovi z Turku zistili cukrovku v trinástich, no nijako ho to nepribrzdilo.
Na ruke má glukózový senzor
Pitka figuroval v záverečnej nominácii slovenskej dvadsiatke aj minulý rok. Odohral prípravné zápasy, ale na turnaji do hry nezasiahol. Tento rok je kapitán.
Zaujal fyzickou hrou, ale aj úspešnosťou na vhadzovaniach. V súboji proti Američanom strelil úvodný gól. Cukrovka ho na ľade nijako nelimituje.
Pred spaním si aplikuje inzulín s dlhodobou účinnosťou a cez deň má po ruke inzulínové perá. Na ruke má permanentne malý glukózový senzor a cez aplikáciu v telefóne si sleduje svoje hodnoty.
"Je veľká česť byť kapitán reprezentácie, zvlášť na takom turnaji ako sú majstrovstva sveta. Sme skvelá partia a verím, že to dotiahneme ďaleko," vraví Tobias Pitka.
Slovenskí hokejisti nastúpia v poslednom zápase v B-skupine v stredu o 19.00 proti Švajčiarsku. V piatok ich čaká štvrťfinále, ich súpera určia posledné súboje v skupinách.