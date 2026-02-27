VIDEO: Pri strele zlomil hokejku, no aj tak bodoval. Slafkovský nestratil po olympiáde formu

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, no jeho Montreal prehral s New Yorkom Islanders 3:4 po predĺžení.
Dvadsaťjedenročný krídelník strávil na ľade 18:42 minút a do štatistík si pripísal aj dve trestné minúty, tri zablokované strely a dve mínusky.
Slafkovský má v 58 dueloch prebiehajúcej sezóny na konte 46 bodov (21+25).
Slovenský útočník bol pri góle Colea Caufielda v 50. minúte pri presilovke, ktorým sa Montreal dostal do vedenia 3:2.
Necelé dve minúty pred koncom tretej tretiny však vyrovnal Anders Lee a v 62. minúte rozhodol o triumfe hostí Jean Pageau.
Islanders natiahli víťaznú sériu na tri stretnutia, dvoma gólmi v rozpätí 55 sekúnd k tomu prispel obranca Matthew Schaefer, jednotka tohtoročného draftu.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského
Schaefer strelil už 18 gólov a prekonal historický rekord Phila Housleyho v počte presných zásahov 18-ročného obrancu. Housley strelil ako osemnásťročný v drese Buffala Sabres v sezóne 1982/83 sedemnásť gólov.
Schaefer zároveň prekonal klubový rekord Denisa Potvina v počte gólov obrancu v nováčikovskej sezóne.
Rekord NHL v počte gólov v nováčikovskej sezóne drží Brian Leetch, ktorý v drese New Yorku Rangers strelil 23 gólov v ročníku 1988/89.
Z výhry sa netešil ani obranca Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo v Pittsburghu 1:4.
Ďalší účastník ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo strávil na ľade 20:09 minút, vyslal dve strely na bránku a dostal menší trest.
Dalibor Dvorský nastúpil v prvom útoku St. Louis, ktoré doma zdolalo Seattle 5:1. Odohral 13:35 min a pripísal si jeden mínusový bod. Druhý hetrik v kariére strelil útočník Blues Dylan Holloway.
Carolina zvíťazila v súboji dvoch najlepších tímov Východnej konferencie doma nad Tampou Bay tesne 5:4 a bodovo sa dotiahla na Lightning.
Tampa prišla o šesťzápasovú víťaznú sériu, Hurricanes natiahli šnúru triumfov na štyri. Slovenský obranca hostí Erik Černák odohral 15:26 minút, vyslal dve strely, jednu zablokoval a mal dva plusové body.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
58
21
25
46
+6
2.
Šimon Nemec
New Jersey
45
8
12
20
-1
3.
Martin Fehérváry
Washington
59
4
16
20
+11
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
48
9
6
15
-5
5.
Pavol Regenda
San Jose
16
8
1
9
+3
6.
Erik Černák
Tampa
38
1
6
7
+3
7.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
8.
Martin Pospíšil
Calgary
8
0
0
0
-4
Calgary s Martinom Pospíšilom vyhralo v San Jose 4:1, v drese domácich absentoval Pavol Regenda.
V dueli najlepších tímov západu triumfovali hráči Minnesoty na ľade prvého Colorada 5:2 a dosiahli šiestu výhru v sérii. Dvoma gólmi a dvoma asistenciami ich potiahol olympijský víťaz Matthew Boldy.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Connor McDavid
Edmonton
60
35
65
100
+13
2.
Nathan MacKinnon
Colorado
56
40
55
95
+48
3.
Nikita Kučerov
Tampa Bay
54
31
64
95
+33
4.
Leon Draisaitl
Edmonton
57
30
54
84
+12
5.
Macklin Celebrini
San Jose
56
28
53
81
+8
NHL - piatok, 27. február
Montreal Canadiens - New York Islanders 3:4 pp (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)
Góly: 13. Dobson (L. Hutson), 31. Dobson (Texier, Newhook), 50. Caufield (Demidov, Slafkovský) – 38. M. Schaefer (Barzal, Ritchie), 39. M. Schaefer (DeAngelo, Sorokin), 59. Anders Lee (Horvat, Holmström), 62. Pageau (Holmström)
Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Góly: 2. Ehlers (K. Miller, Martinook), 3. Stankoven (Hall, Chatfield), 7. Hall (Blake, Stankoven), 28. Jarvis (Svečnikov), 48. Sebastian Aho (Jarvis, Svečnikov) – 17. Hagel (Sabourin, Guentzel), 18. Kučerov (Point, Moser), 22. James (Guentzel, McDonagh), 35. Point (Guentzel, D. Raddysh)
Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Góly: 19. Novak (Letang, Malkin), 47. Clifton (Shea, Mantha), 48. Činachov (Malkin), 59. Lizotte – 25. Cotter (Hamilton, J. Hughes)
Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Góly: 4. Marchand (Lundell), 6. Verhaeghe (Rodrigues, Lundell), 17. Rodrigues, 57. Marchand, 59. M. Tkachuk (Bennett, Reinhart) – 41. Tavares (Matthews, Ekman-Larsson)
Ottawa Senators - Detroit Red Wings 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 19. B. Tkachuk (Sanderson, Stützle) – 26. Larkin (Raymond, Seider), 62. Larkin (Raymond)
Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly: 16. Arvidsson (Aspirot), 27. M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm), 52. Kuraly (Jeannot), 60. Arvidsson (McAvoy) – 5. Marčenko (Marchment, Fantilli), 54. Fantilli (Marchment, Werenski)
Nashville Predators - Chicago Blackhawks 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Góly: 14. F. Forsberg, 48. Matthew Wood (Haula), 57. O'Reilly (Josi), 60. Stamkos – 25. Bedard (Greene), 44. Bertuzzi (Teräväinen, Rinzel)
St. Louis Blues - Seattle Kraken 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Góly: 8. Holloway (Berggren, Suter), 22. Kyrou (Bučnevič, Parayko), 22. Holloway (Berggren, Suter), 42. Suter (Holloway, Faulk), 57. Holloway (Faulk) – 13. Kakko (S. Wright, Montour)
New York Rangers - Philadelphia Flyers 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 10. Carrick (T. Raddysh, Borgen), 22. Lafrenière (Cuylle, Trocheck) – 31. Mičkov (Cates, Tippett), 41. Zegras (Konecny, Sanheim), 63. Mičkov (Couturier, Seeler)
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Góly: 4. Nečas (MacKinnon), 60. Nečas (MacKinnon, Landeskog) – 28. Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov), 38. Eriksson Ek (Boldy, Q. Hughes), 56. Zuccarello (Hartman, Kaprizov), 57. Boldy, 60. Boldy (Faber, J. Middleton)
San Jose Sharks - Calgary Flames 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Góly: 22. Toffoli (Ferraro, Misa) – 36. Kadri (Farabee, Weegar), 46. Zary (Backlund, Kuzněcov), 52. Kadri (Zary), 58. Backlund (Coronato, Whitecloud)
Los Angeles Lakers - Edmonton Oilers 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)
Góly: 13. Foegele (Edmundson) – 8. Emberson (Roslovic, Savoie), 9. Podkolzin (Mangiapane, Nurse), 23. Mangiapane (Hyman, Ekholm), 25. McDavid (Hyman), 29. Hyman (Draisaitl, Bouchard), 41. Draisaitl (McDavid), 46. Walman (Savoie, Draisaitl), 48. Walman (Draisaitl)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: