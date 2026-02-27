VIDEO: Pri strele zlomil hokejku, no aj tak bodoval. Slafkovský nestratil po olympiáde formu

Sportnet, TASR|27. feb 2026 o 06:59 (aktualizované 27. feb 2026 o 08:28)
Jeho Montreal však prehral po predĺžení.

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, no jeho Montreal prehral s New Yorkom Islanders 3:4 po predĺžení.

Dvadsaťjedenročný krídelník strávil na ľade 18:42 minút a do štatistík si pripísal aj dve trestné minúty, tri zablokované strely a dve mínusky.

Slafkovský má v 58 dueloch prebiehajúcej sezóny na konte 46 bodov (21+25).

Slovenský útočník bol pri góle Colea Caufielda v 50. minúte pri presilovke, ktorým sa Montreal dostal do vedenia 3:2.

Necelé dve minúty pred koncom tretej tretiny však vyrovnal Anders Lee a v 62. minúte rozhodol o triumfe hostí Jean Pageau.

Islanders natiahli víťaznú sériu na tri stretnutia, dvoma gólmi v rozpätí 55 sekúnd k tomu prispel obranca Matthew Schaefer, jednotka tohtoročného draftu.

VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského

Schaefer strelil už 18 gólov a prekonal historický rekord Phila Housleyho v počte presných zásahov 18-ročného obrancu. Housley strelil ako osemnásťročný v drese Buffala Sabres v sezóne 1982/83 sedemnásť gólov.

Schaefer zároveň prekonal klubový rekord Denisa Potvina v počte gólov obrancu v nováčikovskej sezóne.

Rekord NHL v počte gólov v nováčikovskej sezóne drží Brian Leetch, ktorý v drese New Yorku Rangers strelil 23 gólov v ročníku 1988/89.

Z výhry sa netešil ani obranca Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo v Pittsburghu 1:4.

Ďalší účastník ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo strávil na ľade 20:09 minút, vyslal dve strely na bránku a dostal menší trest.

Dalibor Dvorský nastúpil v prvom útoku St. Louis, ktoré doma zdolalo Seattle 5:1. Odohral 13:35 min a pripísal si jeden mínusový bod. Druhý hetrik v kariére strelil útočník Blues Dylan Holloway.

Carolina zvíťazila v súboji dvoch najlepších tímov Východnej konferencie doma nad Tampou Bay tesne 5:4 a bodovo sa dotiahla na Lightning.

Tampa prišla o šesťzápasovú víťaznú sériu, Hurricanes natiahli šnúru triumfov na štyri. Slovenský obranca hostí Erik Černák odohral 15:26 minút, vyslal dve strely, jednu zablokoval a mal dva plusové body.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

58

21

25

46

+6

2.

Šimon Nemec

New Jersey

45

8

12

20

-1

3. 

Martin Fehérváry

Washington

59

4

16

20

+11

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

48

9

6

15

-5

5.

Pavol Regenda

San Jose

16

8

1

9

+3

6.

Erik Černák

Tampa

38

1

6

7

+3

7.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

8.

Martin Pospíšil

Calgary

8

0

0

0

-4

Calgary s Martinom Pospíšilom vyhralo v San Jose 4:1, v drese domácich absentoval Pavol Regenda.

V dueli najlepších tímov západu triumfovali hráči Minnesoty na ľade prvého Colorada 5:2 a dosiahli šiestu výhru v sérii. Dvoma gólmi a dvoma asistenciami ich potiahol olympijský víťaz Matthew Boldy.

Kanadské bodovanie NHL

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Connor McDavid

Edmonton

60

35

65

100

+13

2.

Nathan MacKinnon

Colorado

56

40

55

95

+48

3.

Nikita Kučerov

Tampa Bay

54

31

64

95

+33

4.

Leon Draisaitl

Edmonton

57

30

54

84

+12

5.

Macklin Celebrini

San Jose

56

28

53

81

+8

﻿NHL - piatok, 27. február

Montreal Canadiens - New York Islanders 3:4 pp (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)

Góly: 13. Dobson (L. Hutson), 31. Dobson (Texier, Newhook), 50. Caufield (Demidov, Slafkovský) – 38. M. Schaefer (Barzal, Ritchie), 39. M. Schaefer (DeAngelo, Sorokin), 59. Anders Lee (Horvat, Holmström), 62. Pageau (Holmström)


Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)

Góly: 2. Ehlers (K. Miller, Martinook), 3. Stankoven (Hall, Chatfield), 7. Hall (Blake, Stankoven), 28. Jarvis (Svečnikov), 48. Sebastian Aho (Jarvis, Svečnikov) – 17. Hagel (Sabourin, Guentzel), 18. Kučerov (Point, Moser), 22. James (Guentzel, McDonagh), 35. Point (Guentzel, D. Raddysh)


Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Góly: 19. Novak (Letang, Malkin), 47. Clifton (Shea, Mantha), 48. Činachov (Malkin), 59. Lizotte – 25. Cotter (Hamilton, J. Hughes)


Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

Góly: 4. Marchand (Lundell), 6. Verhaeghe (Rodrigues, Lundell), 17. Rodrigues, 57. Marchand, 59. M. Tkachuk (Bennett, Reinhart) – 41. Tavares (Matthews, Ekman-Larsson)


Ottawa Senators - Detroit Red Wings 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 19. B. Tkachuk (Sanderson, Stützle) – 26. Larkin (Raymond, Seider), 62. Larkin (Raymond)


Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Góly: 16. Arvidsson (Aspirot), 27. M. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm), 52. Kuraly (Jeannot), 60. Arvidsson (McAvoy) – 5. Marčenko (Marchment, Fantilli), 54. Fantilli (Marchment, Werenski)


Nashville Predators - Chicago Blackhawks 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Góly: 14. F. Forsberg, 48. Matthew Wood (Haula), 57. O'Reilly (Josi), 60. Stamkos – 25. Bedard (Greene), 44. Bertuzzi (Teräväinen, Rinzel)


St. Louis Blues - Seattle Kraken 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Góly: 8. Holloway (Berggren, Suter), 22. Kyrou (Bučnevič, Parayko), 22. Holloway (Berggren, Suter), 42. Suter (Holloway, Faulk), 57. Holloway (Faulk) – 13. Kakko (S. Wright, Montour)


New York Rangers - Philadelphia Flyers 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 10. Carrick (T. Raddysh, Borgen), 22. Lafrenière (Cuylle, Trocheck) – 31. Mičkov (Cates, Tippett), 41. Zegras (Konecny, Sanheim), 63. Mičkov (Couturier, Seeler)


Colorado Avalanche - Minnesota Wild 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Góly: 4. Nečas (MacKinnon), 60. Nečas (MacKinnon, Landeskog) – 28. Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov), 38. Eriksson Ek (Boldy, Q. Hughes), 56. Zuccarello (Hartman, Kaprizov), 57. Boldy, 60. Boldy (Faber, J. Middleton)


San Jose Sharks - Calgary Flames 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Góly: 22. Toffoli (Ferraro, Misa) – 36. Kadri (Farabee, Weegar), 46. Zary (Backlund, Kuzněcov), 52. Kadri (Zary), 58. Backlund (Coronato, Whitecloud)


Los Angeles Lakers - Edmonton Oilers 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)

Góly: 13. Foegele (Edmundson) – 8. Emberson (Roslovic, Savoie), 9. Podkolzin (Mangiapane, Nurse), 23. Mangiapane (Hyman, Ekholm), 25. McDavid (Hyman), 29. Hyman (Draisaitl, Bouchard), 41. Draisaitl (McDavid), 46. Walman (Savoie, Draisaitl), 48. Walman (Draisaitl)

