VIDEO: Vinícius znovu tancoval a vyslal jasný odkaz. Na Bernabéu hajloval fanúšik

Vinicius Junior oslavuje gól proti Benfice
Vinicius Junior oslavuje gól proti Benfice
ČTK|26. feb 2026 o 11:11
Toto je víťazstvo každého, kto je proti rasizmu, uviedol Tchouaméni

Futbalista Vinicus Júnior v stredu ďalším gólom pomohol Realu Madrid k výhre 2:1 nad Benficou a k postupu do osemfinále Ligy majstrov.

Brazílčan rovnako ako pri triumfe 1:0 v Lisabone zvolil oslvný tanec pri rohovej zástavke, ktorý pred týždňom na ihrisku vyvolal potýčky a následné obvinenia z rasizmu.

"Tanec pokračuje! "napísal Vinicus Júnior po odvetnom stretnutí na instagrame.

"Mám radosť, keď vidím Viniho tancovať. Pretože to znamená, že dáva góly, "povedal brankár Realu Thibaut Courtois.

VIDEO: Zostrih zápasu Real Madrid - Benfica

Vinicus Júnior pred týždňom v Lisabone oslávil svoj gól tancom pred domácimi fanúšikmi, čím vyprovokoval aj hráčov Benficy.

Po diskusiách a strkaniciach na ihrisku sa k nemu pritočil záložník Gianluca Prestianni s pretiahnutým dresom cez ústa a Vinicus ho následne obvinil z rasizmu. Argentínčana vyšetruje UEFA a kvôli predbežnému trestu prišiel o odvetu v Madride.

Fanúšikovia Benficy v stredu na Vinicusa bučali a pískali, Brazílčan napriek tomu znova skóroval.

"Nebol to náš najlepší zápas v sezóne, ale sú aj dôležitejšie veci ako futbal. Toto je víťazstvo každého, kto je proti rasizmu, "uviedol záložník Realu Aurélien Tchouaméni.

Bez incidentu sa nezaobišla ani odveta. Jeden z fanúšikov Realu bol vykázaný zo štadióna, pretože hajloval. Jeho správanie vo fanzóne zachytili kamery. Španielsky klub uviedol, že s ním začne konanie.

"Real Madrid odsudzuje také gestá a vyjadrenia, ktoré podnecujú k násiliu a nenávisti v športe aj spoločnosti," uviedol vo vyhlásení.

