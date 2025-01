Hancko debakel s Lille hodil za hlavu. Nikto si nemyslel, že postúpime, hovorí

Na opačnej strane vyjadril spokojnosť tréner Xabi Alonso, ktorého tím zvládol neľahkú úlohu a postúpil priamo do osemfinále.

"Ligová fáza bola pre nás veľká výzva a zvládli sme ju dobre. Posledný zápasový deň bol vždy vzrušujúci, tentoraz sa však ´triaslo´ o postup viac tímov, ako kedykoľvek predtým. Som rád, že sme stále v hre a tešíme sa na ďalšiu fázu," povedal Alonso.

Noc plná hetrikov

Okrem Liverpoolu sa medzi najlepšiu osmičku dostali aj ďalšie dve anglické mužstvá. Podľa očakávaní to bol FC Arsenal, ktorý obsadil tretiu pozíciu, miernym prekvapením je však 8. miesto Aston Villy. Klub z Birminghamu si vybojoval prienik do osemfinále víťazstvom 4:2 nad Celticom Glasgow.

Domáci mali vynikajúci vstup do zápasu, keď v úvodnej päťminútovke dvoma gólmi odskočili zásluhou Morgana Rogersa. Po polhodine hry však v priebehu troch minút dvoma presnými zásahmi zmazal manko Adam Idah.

Po zmene strán Ollie Watkins vrátil domácim vedenie a mrzieť ho nemusela ani následná nepremenená penalta. Postup priebežne ôsmeho tímu anglickej Premier League poistil v záverečných sekundách duelu skompletizovaním hetriku Rogers.

"Je to pravdepodobne doterajší vrchol mojej kariéry. Bol to bláznivý zážitok a zápas, ktorého som bol súčasťou. Prispieť k tomu takým spôsobom, ako sa mi to podarilo, som za to veľmi šťastný. Čo je však najdôležitejšie, je to obrovský úspech pre tím," vyhlásil Rogers.