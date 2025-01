Ligová fáza Ligy majstrov vrcholí. O postup bojujú Manchester City i PSG

"PSG je veľký klub s kvalitnými hráčmi. Stuttgart je však veľký klub a v stredu to chceme ukázať. Nechceme to nechať na náhodu. Proti Parížu musíme vyhrať a potom budeme v bezpečí," uviedol útočník Stuttgartu Deniz Undav.

Oba tímy majú na konte desať bodov a teoreticky by im na postup mohla stačiť remíza, no svoj osud by radšej mali vo vlastných rukách. Nemecký klub, ktorý uzatvára najlepšiu 24-ku, sa nemieni vzdať.

Od konca decembra sa však postupne začali vracať do starej formy a vzpruhou im bol aj triumf vo víkendovom šlágri Premier League nad FC Chelsea 3:1. "Pred našou finálovou stredou je to veľmi dôležité víťazstvo," povedal v sobotu Guardiola.

"Nie je to tlak. Je to niečo, s čím sa stretávame zakaždým, keď vkročíme na futbalové ihrisko. Užívame si to. Samozrejme, je to veľmi veľký zápas, ale to sú svojím vlastným spôsobom všetky," povedal obranca anglického tímu Tyrone Mings podľa AFP.

Rovnaké ambície má Borussia Dortmund, ktorá to mala rozbehnuté dobre, no po tesnej prehre s Barcelonou 2:3 nečakane podľahla aj talianskej Bologni 1:2 a je štrnásta. Vedenie klubu vo štvrtok ukončilo spoluprácu s trénerom Nurim Sahinom a tím dočasne vedie kouč mládežníckeho tímu Mike Tullberg.

V Signal Iduna Parku Borussia privíta ukrajinský Šachtar Doneck. O pokračovanie v súťaži zabojujú lisabonské kluby Benfica i Sporting. Papierovo ľahšieho súpera má druhý menovaný, ktorý sa stretne s Bolognou. Benfica odcestuje do Turína, kde sa postaví domácemu Juventusu.

Žreb dvojíc play off sa uskutoční v piatok 31. januára. Tímy, ktoré sa umiestnia v rozmedzí 9. až 16. priečky, budú v pozícii nasadených a odvety odohrajú doma. Každý z účastníkov bude vopred poznať dvojicu možných súperov.

Napríklad, mužstvá na 9. a 10. mieste sa stretnú s tými, ktoré obsadili 23. alebo 24. priečku. Tímy, ktoré sa umiestnia na 11. a 12. mieste, si zmerajú sily s 21. alebo 22. atď. Dvojicu môžu tvoriť kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze. Prvé zápasy sú na programe 11. a 12. februára, odvety o týždeň neskôr.