Státisíce ľudí dostali od Slovana do schránok ´Povolávací rozkaz´, podpísal ho Weiss

Viac než 200-tisíc ľudí v Bratislave si v posledných dňoch našlo v schránke „Povolávací rozkaz“ k testu oddanosti.
Armáda ŠK Slovan Bratislava takto vyzýva fanúšikov, aby navštívili najslávnejšie slovenské derby. Na letáku je dole podpísaný kapitán Vladimír Weiss a šéf fanúšikov.
V e-mailových schránkach sa tento odkaz objavil u viac než 180-tisíc fanúšikov a ďalším 50-tisícom bola zaslaná cielená MMS správa. V súvislosti s derby rezonuje aj originálny, vtipný reklamný spot, v ktorom si zahral známy herec a slovanista Marián Miezga.
Slovan spustil zrejme najmasovejšiu marketingovú kampaň v dejinách klubu. Dôvod je zrejmý. Futbalisti Slovana v sobotu (o 15.30, vysiela TV Dajto) v záverečnom kole základnej časti privítajú doma najväčšieho rivala – FC Spartak Trnava. Dva dni pred zápasom bolo predaných viac ako 13-tisíc lístkov.
Jar plná rozpakov
Najväčšia návšteva aktuálnej ligovej sezóny sa datuje na októbrové derby v Trnave, ktoré naživo videlo 17 011 divákov. Bolo vypredané. V marci 2019 Slovan oficiálne otvoril nové Tehelné pole, kde sa zrodila rekordná návšteva v dejinách samostatnosti – 22 500 divákov.
Slovan vedie súťaž o jediný bod pred Dunajskou Stredou. Spartak Trnava stráca na lídra šesť bodov.
Oba kluby odštartovali jar rozpačito. Slovan v úvode zdolal Dunajskú Stredu rozdielom triedy (3:0), no potom trikrát sklamal. Doma prehral 0:2 s AS Trenčín, remizoval v Ružomberku a medzitým vypadol v osemfinále Slovenského pohára práve s Trnavou.
Spartak v úvodných dvoch ligových zápasoch remizoval v Michalovciach (1:1) a doma so Žilinou (0:0). Veľké rozčarovanie priniesol debakel 0:5 s Podbrezovou, čo je najvyššia prehra Spartaka v dejinách novej arény Antona Malatinského.
Derby bez bývalých
Trnava má od januára 2026 novú identitu – španielskeho trénera Antonia Muñoza, ktorý túži na úspechy nadviazať vlastným ofenzívnym štýlom. Zatiaľ mu to nevychádza.
Slovan ešte v októbri vyhral v lige na pôde Trnavy 2:0.
V stredu Slovan oznámil, že klub opúšťa Kyriakos Savvidis, ktorý zamieril do Wisly Plock. Tridsaťročnému stredopoliarovi pôvodná zmluva končila v Slovane v lete tohto roka. Do Slovana prišiel v lete 2023 práve z Trnavy.
V úvode roka slovenský majster pustil na hosťovanie Kelvina Oforiho do Olympije Ľubľana. Ghanský krídelník prišiel v lete 2025 tiež z Trnavy, no nesadol si s trénerom Vladimírom Weissom.
V prvých štyroch jarných zápasoch sa Slovan zaobišiel bez svojej brankárskej jednotky Dominika Takáča, ktorý prišiel z Trnavy v lete 2024.
Tri prípady naznačujú, že Trnavu tentoraz jej bývalí hráči v sobotu neohrozia.
Weiss pod tlakom, nádej z Japonska?
Fanúšikovia Slovana v posledných dňoch vyjadrili nespokojnosť s výsledkami i herným prejavom. Viacerí vyzývajú na odchod trénera Weissa.
Mnohí sa však upierajú na jedno meno, ktoré ešte nezasiahlo do hry. Dostane v búrlivej atmosfére derby šancu historicky prvý Japonec v belasom drese? Vytiahne Slovan proti Spartaku Daikiho Matsuoku?
„Ak potvrdí to, čo dátovo ukazoval vo svojom predchádzajúcom pôsobisku, tak sa nemáme o čo báť. Sú to naozaj fantastické dáta, ktoré napĺňal v rámci behania, aktivity na ihrisku a celkového prínosu pre hru. Myslím si, že je to presne ten typ hráča, ktorý by mohol našu hru nielen zdokonaliť alebo vylepšiť, ale možno jej dať úplne iný charakter,“ vyhlásil nedávno generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.
Paradox lídra
V roku 2018 získal Spartak Trnava prvý titul v dejinách samostatnosti. O rok neskôr ho vystriedal bratislavský Slovan a odvtedy vládne Slovensku. V tejto sezóne môže získať už ôsmy titul za sebou.
Slovan v tejto sezóne prehral štyri ligové zápasy – všetky s tímami z dolnej polovice tabuľky. Až tri z nich doma (Ružomberok, Prešov, Trenčín). Prehral aj v Košiciach, ktoré boli v tom čase ešte posledné. So všetkými spomínanými tímami zo spodnej časti tabuľky má horšiu vzájomnú bilanciu.
Paradox je zrejmý: s papierovo silnejšími súpermi si naopak dokázal poradiť. S Dunajskou Stredou vyhral oba zápasy, uspel aj na pôde Trnavy. So Žilinou si pripísal výhru a remízu. Body však stráca so slabšími.
Na víťazstvo Slovana v sobotňajšom derby je pomerne vysoký kurz 1,95, čo môže byť lákadlom pre tipujúcich.