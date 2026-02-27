ONLINE: Zjazd žien v Soldeu dnes, Svetový pohár v lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v andorrskom stredisku Soldeu pretekmi zjazdu žien.
ONLINE PRENOS: Zjazd žien (Soldeu 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
27.02.2026 o 11:00
Zjazd žien, Soldeu
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Lindsey Vonnová (USA) 400 b
2. Emma Aicherová (GER) 256 b
3. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) 232 b
4. Laura Pirovanová (ITA) 207 b
5. Nicol Delagová (ITA) 180 b
6. Sofia Goggiaová (ITA) 180 b
7. Cornelia Hütterová (AUT) 179 b
8. Breezy Johnsonová (USA) 178 b
9. Mirjam Puchnerová (AUT) 142 b
10. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) 141 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Camille Rastová (SUI) 963 b
3. Emma Aicherová (GER) 684 b
4. Paula Moltzanová (USA) 614 b
5. Sara Hectorová (SWE) 597 b
6. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
7. Sofia Goggiaová (ITA) 586 b
8. Julia Scheibová (AUT) 570 b
9. Alice Robinsonová (NZL) 549 b
10. Lara Colturiová (ALB) 467 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu žien. Dejiskom pretekov je andorrské Soldeu.
Čakajú nás prvé preteky po olympijských hrách. Zo zlatej medaily sa tešila Breezy Johnsonová. Striebro brala Emma Aicherová a bronz Sofia Goggiová. Uvidíme kto sa dnes bude tešiť z víťazstva v Andorre. Naposledy to bola v roku 2023 Ilka Štuhecová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:00.