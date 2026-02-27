ONLINE: Voľby prezidenta SFZ a volebná konferencia dnes (minúta po minúte)

Slovenský futbalový zväz má dnes na programe volebnú konferenciu, počas ktorej sa budú konať aj voľby nového prezidenta.
Kandidátmi na túto pozíciu sú terajší prezident Ján Kováčik, generálny sekretár SFZ Peter Palenčík a Martin Filipkov, ktorého navrhol klub TJ Slovan Brodzany.
Sledujte s nami volebnú konferenciu naživo ako minútu po minúte.
8:05 Kto bude hlasovať?
Oprávnených hlasovať je 87 delegátov, z toho 38 reprezentuje oblastné zväzy, 20 regionálne zväzy, 24 delegátov zastupuje profesionálny futbal, po jednom delegátovi zastupuje ženský futbal, futsal, združenia trénerov, združenia rozhodcov a hráčov.
Na zvolenie prezidenta v prvom kole je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov, čo predstavuje minimálne 44 hlasov.
8:05 Kto sa uchádza o post prezidenta?
Ján Kováčik je na čele SFZ od roku 2010, keď v prvom kole zdolal vo voľbách dvojicu súperov Dušana Galisa a Ľubomíra Luhového. Pozíciu obhájil aj v rokoch 2014, 2018 a 2022 a patrí k najdlhšie pôsobiacim funkcionárom v športovej sfére.
Prvý raz od roku 2010 má protikandidátov. O funkciu sa uchádza aj Peter Palenčík, ktorý pôsobí na SFZ päť rokov vo funkcii generálneho sekretára a predtým pracoval na medzinárodnom úseku zväzu.
Tretí kandidát je Martin Filipkov, ktorého navrhol klub TJ Slovan Brodzany.