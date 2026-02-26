Voľby šéfa SFZ: Kováčik je v defenzíve, kto hlasuje a kto má aké šance? (Otázky a odpovede)

Najväčší športový zväz na Slovensku si v piatok volí na ďalší štvorročný cyklus prezidenta aj členov výkonného výboru. Volebná konferencia sa koná v Bratislave.
Slovenský futbalový zväz združuje vyše 1400 klubov (väčšina je amatérskych, profesionálnych je menej než 30), regionálne futbalové zväzy, oblastné futbalové zväzy, Úniu ligových klubov, združenia hráčov, rozhodcov, či trénerov.
SFZ dostáva od štátu najvyšší príspevok uznanému športu zo všetkých športových zväzov a federácií - v roku 2025 to bolo 13,4 milióna eur.
Kto bude hlasovať?
Oprávnených hlasovať je 87 delegátov, z toho 38 reprezentuje oblastné zväzy, 20 regionálne zväzy, 24 delegátov zastupuje profesionálny futbal, po jednom delegátovi zastupuje ženský futbal, futsal, združenia trénerov, združenia rozhodcov a hráčov.
Na zvolenie prezidenta v prvom kole je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov, čo predstavuje minimálne 44 hlasov.
Kto sa uchádza o post prezidenta?
Ján Kováčik je na čele SFZ od roku 2010, keď v prvom kole zdolal vo voľbách dvojicu súperov Dušana Galisa a Ľubomíra Luhového. Pozíciu obhájil aj v rokoch 2014, 2018 a 2022 a patrí k najdlhšie pôsobiacim funkcionárom v športovej sfére.
Prvý raz od roku 2010 má protikandidátov. O funkciu sa uchádza aj Peter Palenčík, ktorý pôsobí na SFZ päť rokov vo funkcii generálneho sekretára a predtým pracoval na medzinárodnom úseku zväzu.
Tretí kandidát je Martin Filipkov, ktorého navrhol klub TJ Slovan Brodzany.
Ako vyzerali mesiace pred voľbami?
Ján Kováčik už niekoľko mesiacov čelí atakom ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka.
„Ja viem veľmi dobre, čo robia - fajčia trinidaty, a pijú tie najkvalitnejšie vína a pivo a bývajú v takých hoteloch, čo si nedovolia ani hollywoodske hviezdy.
Tridsať percent všetkých financií, ktoré idú do slovenského futbalu, minie Kováčik na osobné účely a môže ma za toto tvrdenie aj zažalovať,“ hovoril emotívne na uniknutej neverejnej nahrávke Huliak.
Šéf SFZ označil počínanie ministra za osobnú pomstu.
Koncom januára minister Huliak na podnet hlavného kontrolóra športu stopol SFZ financovanie z verejných zdrojov.
Presné dôvody, na ktoré kontrolór poukázal, minister nešpecifikoval.
Hovorca SFZ Juraj Čurný reagoval, že kontrolór považuje za problematickú pôžičku vo výške dva milióny eur, o ktorú požiadal zväz ešte minulý rok Európsku futbalovú úniu UEFA.
Futbalový zväz tiež poukázal na možnú zaujatosť a konflikt záujmov kontrolóra Jaroslava Maguru, keďže Magura je tajomník Strany vidieka, ktorej je Rudolf Huliak predseda.
V posledných dňoch sa objavila kauza s nákupom mobilných telefónov, za ktoré údajne ručí Ján Kováčik v mene SFZ.
O čom je kauza mobily?
Spoločnosti Asbis, Swan a Apex tvrdia, že Slovenskému futbalovému zväzu dodali tisíce iPhonov v hodnote viac než 20 miliónov eur.
Sprostredkovateľom v tomto obchode bola firma Best Press, ktorej konateľa Jána Šípoša medzičasom odsúdili za podvod. Best Press mal iPhony zabezpečiť pre SFZ.
Spočiatku za ne skutočne platil, no keď prestal, spoločnosti sa obrátili s pohľadávkou na futbalový zväz.
Tvrdia totiž, že SFZ má ručiť za celú transakciu s telefónmi a operujú dohodami o ručení s podpisom Jána Kováčika.
Kováčik má z titulu svojej funkcie právo podpisovať zmluvy a ručenia bez odsúhlasenia výkonného výboru alebo Konferencie SFZ len do výšky 100-tisíc eur. V tomto prípade však ide o miliónové obchody.
SFZ reagoval, že od spoločnosti Best Press si neobjednal iPhony, ale lacnejšie čínske mobilné telefóny Xiaomi, z ktorých približne 6-tisíc aj distribuoval do regiónov.
Zväz tiež tvrdí, že ručenie, ktorým argumentujú dodávateľské firmy, neexistuje.
Dve z troch dodávateľských spoločností sa už obrátili v spore na súd.
Minister Huliak v súvislosti s kauzou vystupňoval útoky na vedenie SFZ.
Vo štvrtok oznámil, že podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za zosnovanie zločineckej skupiny za účelom podvodu vo výške 30 miliónov eur v súvislosti s ručením majetkom SFZ.
Ján Kováčik reagoval stanoviskom, v ktorom označil počínanie ministra za diskreditačnú kampaň.
Zároveň uviedol, že v súčinnosti so SFZ podá na Rudolfa Huliaka trestné oznámenie za ohováranie a krivé obvinenia a zneužívanie právomoci verejného činiteľa v súvislosti s nevyplatenými platbami príspevku pre uznaný šport pre SFZ.
V akej finančnej kondícii je SFZ?
Kováčik priznal, že finančná situácia futbalového zväzu nie je dobrá. Minulý rok napríklad meškali platby mládežníckym trénerom. V januári mal podľa Kováčika zväz záväzky po dobe splatnosti vo výške 5,6 milióna eur.
Jedným z dôvodov podľa Kováčika bolo, že zväz v roku 2025 počítal s navýšením prostriedkov zo štátnych zdrojov o 20 percent (podobne ako k tomu došlo v roku 2024), ale Rudolf Huliak, ktorý nahradil na poste ministra v marci 2025 Dušana Keketiho, tieto prostriedky neposunul priamo športovým zväzom, ale na iné projekty.
„Keď vám chýba 2,4 milióna v cashflow, je to problém. Veľmi ťažko sa nám to riešilo, lebo sme v priebehu roka už zväzom aj klubom už zadefinovali, čo dostanú,“ tvrdil v rozhovore Kováčik.
Kto má aké šance vo voľbách?
Ján Kováčik si za dlhé roky vo funkcii vytvoril v regionálnych štruktúrach veľmi silnú pozíciu - azda s výnimkou východu. Do kampane vstupoval ako jasný favorit, no udalosti posledných dní môžu jeho pozíciu oslabiť.
Podporu mu v ankete pre sportovy.cas vyjadrili traja zo štyroch predsedov regionálnych futbalových zväzov (Bratislavský, Západoslovenský a Stredoslovenský). Výkonný výbor Východoslovenského futbalového zväzu odporučil delegátom voliť Petra Palenčíka.
Tretí kandidát Martin Filipkov je bez reálnej šance.
Voľby sú tajné.