Zabil ho opitý Dědeček. Brankár chýba svojmu tímu, spomínali na neho

Tragická nehoda na Zochovej ulici v Bratislave, pri ktorej vodič vrazil do autobusovej zastávky, otriasla Slovenskom. Vyžiadala si päť obetí.

„Radosť z futbalu sa na čas stratila. Nie je deň, čo by sme si na Mareka nespomenuli. Stále je hrozné, čo urobil jeden človek…,“ pre Sportnet povedal funkcionár FK Vysoké Tatry Roman Chodníček.

Pred zápasom so Spišským Štvrtkom sa konala minúta ticha. Na domácej striedačke bola fotka Mareka, ktorý pri nehode zomrel so svojou priateľkou.

„Je a vždy bude súčasťou nášho tímu. Neprejde tréning a zápas, čo by sme si na neho nespomenuli,“ dodal kapitán tímu René Kopkáš.

„Ako ticho do kabíny prišiel, tak ticho z nej odišiel. Bol tmeliaci prvok v kabíne. Bol vynikajúci brankár, ale hlavne neuveriteľne dobrý človek.

„Opitý za volantom? Človek, čo sa nevie zmestiť do kože? Zaslúžil by si oveľa vyšší trest. Za to, čo spôsobil... Aké utrpenie...,“ uzavrel Chodníček.

Futbalisti z Vysokých Tatier pravidelne organizujú futbalový turnaj. Cena pre najlepšieho brankára je pomenovaná po Marekovi Vojtaššákovi.

