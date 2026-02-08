    Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (7. a 8. február)

    Momentka zo zápasu Kalinovo - Lučenec.
    Momentka zo zápasu Kalinovo - Lučenec. (Autor: Kitty Ádámová)
    Titanilla Bőd|8. feb 2026 o 18:53
    Cez víkend sa hralo viacero stretnutí.

    Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev. Cez víkend sa zase hrali desiatky prípravných stretnutí naprieč celým Slovenskom.

    Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.

    Výsledky prípravných zápasov (7. a 8. februára):

    Lučenec – Kalinovo 7:1

    Rimavská Sobota – Poprad 5:1

    Snina – Vranov nad Topľou 2:0

    Veľké Ludince – Nová Baňa 6:2

    Gyirmót (Maď.) – Petržalka 1:1

    Lokomotíva Košice – Medzev 2:0

    Poltár – Cinobaňa 10:0

    Senec – Trebatice 5:2

    Humenné – Slávia TU Košice 0:3

    Zvolen – Fiľakovo 5:1

    Spišská Nová Ves – Stará Ľubovňa 2:2

    Bardejov – Gorlice (Poľ.) 10:1

    Lehota pod Vtáčnikom – Martin 7:1

    Pohronie – Prievidza 2:0

    Moravský Svätý Ján – Rohožník 3:2

    Banská Štiavnica – Šurianky 2:1

    Poprad-Stráže – Liptovský Hrádok 5:2

    Šaľa – Malženice 1:2

    Lovča – Tomášovce 4:0

    Púchov – Kroměříž 1:0

    Spišská Belá – Veľká Lomnica 5:2

    Lendak – Slovenská Ves 6:4

    Brestovany – Suchá nad Parnou 15:2

    Myjava – Boleráz 8:0

    Dolný Hričov – Kotričná Lúčka 0:2

    Prešov U19 – Sabinov 2:2

    Čirč – Perín 11:2

    Bacúch – Osrblie 1:3

    Slavičín – Červeník 3:2

    Beša – Podlužany 1:2

    Čierne Kľačany – Želiezovce 5:2

    Lehnice – Sap 5:1

    Piešťany – FC Nádszeg Trstice 4:2

    Malá Mača – Okoličná na Ostrove 4:1

    Banská Bystrica – Podkonice 3:1

    Sereď – Nové Zámky 4:4

    Nemšová – Soblahov 8:0

    Hlohovec – Pata 1:2

    FC Nitra – Galanta 3:2

    Stropkov – Boguchwala (Poľ.) 4:0

    Námestovo – Podbeskidzie Bielsko Biala 1:0

    Győri ETO II (Maď.) – Malacky 1:2

    Senica – Stará Myjava 5:2

    Topoľčany U19 – Ludanice 3:0

    Preseľany – Kovarce 7:2

    Stará Bystrica – Makov 1:1

    Brezno U19 – Hronec 4:9

    Pohronský Ruskov – Bardoňovo 0:3

    Cabaj Čápor – Martin nad Žitavou 2:7

    Veľké Leváre – Čáry 3:5

    Zemianske Kostoľany – Haláčovce-Otrhánky 2:1

    Čechynce – Veľký Cetín 0:4

    Bánová – Rosina 0:1

    Streženice – Svinná 2:2

    Nižný Hrušov – Široké 0:0

    Topoľčany – Dolné Vestenice 13:0

    Dražkovce – Žabokreky 1:8

    Trstín – Bíňovce 2:6

    Jarok – Hosťová 3:2

    Michaľany – Hraň 2:7

    Hliník nad Hronom – Kováčová 3:3

    Ľubotín – Stará Ľubovňa U19 4:6

    Krásno nad Kysucou – Lednické Rovne 2:5

    Kvašov – Púchov U19 3:5

    Inter Bratislava – Hodonín (ČR) 5:3

    Tovarníky – Zbehy 5:3

