Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (7. a 8. február)

Zimná príprava beží v plnom prúde už aj u amatérskych mužstiev. Cez víkend sa zase hrali desiatky prípravných stretnutí naprieč celým Slovenskom.
Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (7. a 8. februára):
Lučenec – Kalinovo 7:1
Rimavská Sobota – Poprad 5:1
Snina – Vranov nad Topľou 2:0
Veľké Ludince – Nová Baňa 6:2
Gyirmót (Maď.) – Petržalka 1:1
Lokomotíva Košice – Medzev 2:0
Poltár – Cinobaňa 10:0
Senec – Trebatice 5:2
Humenné – Slávia TU Košice 0:3
Zvolen – Fiľakovo 5:1
Spišská Nová Ves – Stará Ľubovňa 2:2
Bardejov – Gorlice (Poľ.) 10:1
Lehota pod Vtáčnikom – Martin 7:1
Pohronie – Prievidza 2:0
Moravský Svätý Ján – Rohožník 3:2
Banská Štiavnica – Šurianky 2:1
Poprad-Stráže – Liptovský Hrádok 5:2
Šaľa – Malženice 1:2
Lovča – Tomášovce 4:0
Púchov – Kroměříž 1:0
Spišská Belá – Veľká Lomnica 5:2
Lendak – Slovenská Ves 6:4
Brestovany – Suchá nad Parnou 15:2
Myjava – Boleráz 8:0
Dolný Hričov – Kotričná Lúčka 0:2
Prešov U19 – Sabinov 2:2
Čirč – Perín 11:2
Bacúch – Osrblie 1:3
Slavičín – Červeník 3:2
Beša – Podlužany 1:2
Čierne Kľačany – Želiezovce 5:2
Lehnice – Sap 5:1
Piešťany – FC Nádszeg Trstice 4:2
Malá Mača – Okoličná na Ostrove 4:1
Banská Bystrica – Podkonice 3:1
Sereď – Nové Zámky 4:4
Nemšová – Soblahov 8:0
Hlohovec – Pata 1:2
FC Nitra – Galanta 3:2
Stropkov – Boguchwala (Poľ.) 4:0
Námestovo – Podbeskidzie Bielsko Biala 1:0
Győri ETO II (Maď.) – Malacky 1:2
Senica – Stará Myjava 5:2
Topoľčany U19 – Ludanice 3:0
Preseľany – Kovarce 7:2
Stará Bystrica – Makov 1:1
Brezno U19 – Hronec 4:9
Pohronský Ruskov – Bardoňovo 0:3
Cabaj Čápor – Martin nad Žitavou 2:7
Veľké Leváre – Čáry 3:5
Zemianske Kostoľany – Haláčovce-Otrhánky 2:1
Čechynce – Veľký Cetín 0:4
Bánová – Rosina 0:1
Streženice – Svinná 2:2
Nižný Hrušov – Široké 0:0
Topoľčany – Dolné Vestenice 13:0
Dražkovce – Žabokreky 1:8
Trstín – Bíňovce 2:6
Jarok – Hosťová 3:2
Michaľany – Hraň 2:7
Hliník nad Hronom – Kováčová 3:3
Ľubotín – Stará Ľubovňa U19 4:6
Krásno nad Kysucou – Lednické Rovne 2:5
Kvašov – Púchov U19 3:5
Inter Bratislava – Hodonín (ČR) 5:3
Tovarníky – Zbehy 5:3