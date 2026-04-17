VIDEO: Ďalšia posila Slovenska z NHL na MS v hokeji. Pospíšil sa vyjadril pozitívne

Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko. (Autor: TASR)
Sportnet|17. apr 2026 o 23:34
Reprezentoval aj na nedávnych ZOH.

Martin Pospíšil posilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na MS 2026 vo Švajčiarsku. Útočník Calgary Flames sa predstaví druhýkrát v kariére na svetovom šampionáte.

Slovensko reprezentoval aj na ZOH 2026, kde s tímom obsadili štvrté miesto. V boji o bronz Slováci prehrali s Fínskom. Pospíšil však pre zdravotné problémy nastúpil len v štyroch zápasoch.

O účasti slovenského útočníka informoval Pat Steinberg, ktorý sleduje dianie okolo tímu Calgary Flames.

Informáciu potvrdil aj slovenský útočník počas diskusie s novinármi.

VIDEO: Pospíšil potvrdil účasť na MS

Pospíšil odohral v tejto sezóne za Flames pre zdravotné problémy 22 zápasov a zaznamenal jeden gól a dve asistencie.

Okrem neho už skôr potvrdili účasť na svetovom šampionáte zo zámoria aj Adam Sýkora, ktorý pôsobí v New Yorku Rangers.

Už v ďalšej fáze prípravy sa k tímu pripoja brankári Samuel Hlavaj a Adam Gajan.

