VIDEO: Ďalšia posila Slovenska z NHL na MS v hokeji. Pospíšil sa vyjadril pozitívne

Martin Pospíšil posilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na MS 2026 vo Švajčiarsku. Útočník Calgary Flames sa predstaví druhýkrát v kariére na svetovom šampionáte.
Slovensko reprezentoval aj na ZOH 2026, kde s tímom obsadili štvrté miesto. V boji o bronz Slováci prehrali s Fínskom. Pospíšil však pre zdravotné problémy nastúpil len v štyroch zápasoch.
O účasti slovenského útočníka informoval Pat Steinberg, ktorý sleduje dianie okolo tímu Calgary Flames.
Informáciu potvrdil aj slovenský útočník počas diskusie s novinármi.
VIDEO: Pospíšil potvrdil účasť na MS
Pospíšil odohral v tejto sezóne za Flames pre zdravotné problémy 22 zápasov a zaznamenal jeden gól a dve asistencie.
Okrem neho už skôr potvrdili účasť na svetovom šampionáte zo zámoria aj Adam Sýkora, ktorý pôsobí v New Yorku Rangers.
Už v ďalšej fáze prípravy sa k tímu pripoja brankári Samuel Hlavaj a Adam Gajan.