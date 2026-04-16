Vieme sa podpichnúť, ale na ihrisku držíme spolu. Kapitána klubu najviac mrzia domáce straty

Michal Híľovský. (Autor: archív MH)
Peter Cingel|16. apr 2026 o 10:10
Skúsený stredopoliar hovorí o svojej kariére, ale aj o tom, ako vníma súčasnú situáciu vo svojom materskom klube.

Poproč je jednou z najväčších obcí v Košickom kraji. Má viac ako 2 800 obyvateľov. Futbal sa tu hrá od roku 1946.

Do oficiálnych súťaží sa Popročania zapojili v roku 1948 pod názvom Baník Poproč. V roku 1971 sa mení názov na TJ Slovan, v roku 1993 na FK Slovan a od roku 1998 klub pôsobí ako OŠK Slovan.

Futbal bol v obci vždy výrazným spoločenským fenoménom. Počas tohto obdobia hrávali Abovčania súťaže na úrovni okresu alebo kraja. V súčasnosti pôsobia v VI. lige Košicko-gemerskej dospelí VsFZ.

V aktuálnom ligovom ročníku sa pohybujú v hornej časti tabuľky a bodový rozdiel medzi lídrom a OŠK nie je neprekonateľný. Aj keď to vyzerá tak, že prvá Ždaňa si víťazstvo v súťaži postráži, futbal je nevyspytateľná hra, lopta je guľatá, v hre je ešte veľa bodov a stať sa môže všeličo.

MICHAL HÍĽOVSKÝ, skúsený 39-ročný stredopoliar, spojil svoju futbalovú kariéru s rodným Popročom. Skúšal šťastie aj inde, no vždy sa do Poproča vrátil.

Dnes je jednou z opôr mužstva aj autoritou v kabíne, čo je aj dôvod, prečo nosí kapitánsku pásku. V ligovom ročníku 2025/2026 nastúpil v 16 zápasoch, odohral 1 430 minút, strelil tri góly a videl päť žltých kariet.

S Michalom Híľovským sme sa rozprávali nielen o jeho kariére, ale aj o tom, ako vníma súčasnú situáciu vo svojom materskom klube.

Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?

Moja kariéra sa začala v siedmich rokoch, keď som prišiel na futbalové ihrisko v Poproči. Začínal som v žiackom mužstve. Keď som mal desať rokov, konal sa v Moldave výber hráčov do Lokomotívy Košice. Zúčastnil som sa a uspel som, takže moja kariéra pokračovala v Lokomotíve Košice.

V Loky som prešiel aj výbermi VsFZ a neskôr aj Slovenska. V prípravných zápasoch sme si zmerali sily s Poľskom, Nemeckom a Rumunskom.

Po skončení základnej školy som sa ako dorastenec vrátil späť do Poproča, keďže Lokomotíva bola blízko k rozpadu.

Ako vyzeral váš prechod k mužskému futbalu?

Pokračoval som v Poproči, kde som už ako 16-ročný po ostaršení hrával za A mužstvo.

Vyskúšal som si aj hosťovanie v konkurenčnom Medzeve a bol som aj na skúške v Moldave nad Bodvou. Rozhodol som sa však ostať doma, a tak aktuálne pokračujem v Poproči.

Michal Híľovský. (Autor: archív MH)

Mohli ste hrávať aj vyššie súťaže, tak prečo práve Poproč?

Poproč je moje rodisko, kde som futbalovo začínal. Skúsil som Lokomotívu, hosťovanie v Medzeve aj skúšku v Moldave nad Bodvou, ale doma je doma.

Ako hodnotíte účinkovanie svojho klubu v aktuálnom ligovom ročníku?

Nie je to zlé, ale mohlo to byť oveľa lepšie. V tabuľke sme si mohli pripísať o pár bodov viac, keďže sme si pokazili viacero zápasov, najmä na domácej pôde. Stále sa zlepšujeme a verím, že dosiahneme ciele, ktoré sme si pred sezónou v šatni nastavili.

Úvod do jarnej časti ste mali dobrý (tri zápasy – sedem bodov, z toho štyri zvonku). Ako sa tieto úspechy prenášajú do kabíny?

V šatni sme výborná partia, ktorá sa vie aj podpichnúť, ale na ihrisku držíme spolu a snažíme sa jeden za druhého bojovať.

Aké ciele by ste chceli dosiahnuť v rámci klubu aj vy osobne?

Naším cieľom je dostať Poproč čo najvyššie. Podmienky a zázemie na to určite má, takže nám nezostáva nič iné, len na trávniku odovzdať všetko a získavať body do tabuľky.

Nad svojou budúcnosťou som sa zatiaľ výraznejšie nezamýšľal. Uvidím, čo prinesie zvyšok sezóny a či sa mi budú vyhýbať zranenia. Po sezóne sa rozhodnem, čo ďalej.

Čo robí Michal Híľovský, keď práve nehrá futbal?

Keď nehrám futbal, som v práci, rád chodím na turistiku a ak futbal práve nehrám, tak ho aspoň sledujem v televízii alebo si idem pozrieť naše mládežnícke mužstvá.

Tabuľka VI. ligy Košicko-gemerská VsFZ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
TJ HORNÁD ŽdaňaTJ HORNÁD ŽdaňaTJ HORNÁD Ždaňa
16
12
1
3
51:26
37
V
R
V
V
V
2
FK Košická Nová VesFK Košická Nová VesFK Košická Nová Ves
15
9
2
4
44:19
29
V
V
V
P
P
3
FK KysakFK KysakFK Kysak
16
9
2
5
33:23
29
V
R
V
P
P
4
FK Považská SokoľFK Považská SokoľFK Považská Sokoľ
15
8
4
3
51:22
28
P
V
R
P
V
5
OFK Slovan PopročOFK Slovan PopročOFK Slovan Poproč
15
8
4
3
28:16
28
V
V
R
P
R
6
Obecný futbalový klub PerínObecný futbalový klub PerínObecný futbalový klub Perín
16
7
3
6
28:36
24
P
V
P
R
V
7
KŠK RozhanovceKŠK RozhanovceKŠK Rozhanovce
16
5
7
4
26:24
22
R
P
P
R
R
8
TJ Družstevník BudimírTJ Družstevník BudimírTJ Družstevník Budimír
16
6
3
7
22:24
21
R
V
V
R
V
9
TJ Kokšov - BakšaTJ Kokšov - BakšaTJ Kokšov - Bakša
16
5
4
7
33:36
19
R
R
V
V
P
10
TJ Družstevník ČečejovceTJ Družstevník ČečejovceTJ Družstevník Čečejovce
16
5
2
9
32:34
17
V
P
P
P
V
11
Športový klub MokranceŠportový klub MokranceŠportový klub Mokrance
16
5
2
9
15:31
17
P
R
P
R
V
12
TJ Tatran JasovTJ Tatran JasovTJ Tatran Jasov
15
3
2
10
30:57
11
R
P
P
P
R
13
FK FC ValalikyFK FC ValalikyFK FC Valaliky
16
2
0
14
17:62
3
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

