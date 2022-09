Plzeň skórovala, no zostrelil ju Lewandowski. Lobotka bol pri debakli Liverpoolu

V šlágri C-skupiny vyhral Bayern na pôde Interu 2:0. V základnej zostave milánskeho tímu hral slovenský reprezentačný kapitán Milan Škriniar do 72. minúty.

Na druhej strane bol strelecky aktívny najmä Edin Džeko, no chýbala mu presnosť. Bayern si poistil víťazstvo v 66. minúte po vlastnom góle Danila D'Ambrosia a v závere si ho bez problémov postrážil.

Neapol začal duel ofenzívne naladený a ešte viac mu to uľahčovala defenzíva Liverpoolu, ktorá od úvodu horela. Prvý polčas nezvládol najmä Joe Gomez.

SSC mohlo viesť už v prvej minúte, ale Victor Osimhen, ktorý bol už za Alissonom, trafil z uhla len žrď. O štyri minúty zahral v šestnástke rukou kapitán hostí James Milner a Piotr Zelinski jedenástku premenil.

To sa v 18. minúte nepodarilo Osimhenovi, no po ďalšej Gomezovej chybe zvýšil po polhodine hry Andre Anguissa, ktorý si narazil loptu so Zelinským medzi štyroch hráčov súpera.

Minútu pred koncom polčasu vyšla domácim rýchla kontra, Chviča Kvaracchelia prešiel na ľavej strane okolo Gomeza a prihral pred prázdnu bránku striedajúcemu Giovannimu Simeonemu - 3:0.

Anglický stopér už do druhej časti nenastúpil, no Liverpoolu to príliš nepomohlo a v 47. minúte mu dal štvrtý gól Zielinski. O dve minúty znížil Luis Diaz, ale o výsledku bolo už viac-menej rozhodnuté.

Za Neapol nastúpil od začiatku slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.