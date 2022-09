ONLINE: SSC Neapol - Liverpool FC dnes (Liga majstrov)

Všetkým futbalovým fanúšikom prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z Ligy majstrov. V zápase Skupiny A na seba narazia SSC Neapol a Liverpool FC.



SSC Neapol

Taliansky klub sa do Ligy majstrov prebojoval po ročnej pauze vďaka tretiemu miestu v domácej súťaži. Na to, aby zopakoval postup do osemfinále, však bude musieť predviesť mimoriadne kvalitné výkony. V skupine A ho totiž čaká okrem Liverpoolu aj Ajax a jednoduchým súperom nebude ani minuloročný finalista Európskej ligy Rangers.

Neapol si zatiaľ v tomto ročníku drží slušnú formu, keď mu v talianskej Sérii A patrí druhá priečka. Doteraz však nevyzval žiadneho z rivalov v súboji o titul a zápas s Liverpoolom tak bude pre zverencov trénera Spalettiho poriadnou previerkou.





Liverpool FC

Anglický veľkoklub bude po minuloročnom finále aj v tejto sezóne dobýjať najvyššie priečky v najslávnejšej klubovej súťaži. Úvod v Premier League im však príliš nevyšiel, keď ku trom remízam a jednej prehre pridali len dve víťazstvá proti Newcastlu a Bournemouthu. Jurgen Klopp by tak svoj tím chcel určite nabudiť na pohárovej scéne, kde sa im minule tak darilo. Proti však Neapol, ktorý The Reds neporazili v posledných troch zápasoch.