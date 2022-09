ONLINE: FC Barcelona - Viktoria Plzeň dnes (Liga majstrov)

FC Barcelona bude tento rok dúfať v lepší výsledok ako pred rokom, kedy vypadla do Európskej ligy. Na úvod je jasným favoritom doma proti Plzni. Po letných nákupoch a úspešnom zaregistrovaní hráčov jej to až na remízu v prvom kole s Rayom ide dobre, odvtedy trikrát vyhrala a v tabuľke je druhá. Robert Lewandowski strelil už päť gólov.



FC Viktoria Plzeň senzačne postúpila do skupinovej fázy a má veľmi ťažkú skupinu, kde v konkurencii Barcelony, Bayernu a Interu môže iba prekvapiť. Naposledy Plzeň hrala v tejto fáze v ročníku 2018/19, kedy bola tretia za Realom Madrid a AS Rím. Viktoria po zisku titulu dobre rozbehla aj nový ročník, ešte neprehrala a je druhá.