    Vysoká výhra druholigistu, prekvapivé vypadnutie Baníkov (Slovnaft Cup, utorok)

    Futbalisti FC Baník Prievidza.
    Futbalisti FC Baník Prievidza. (Autor: FC Baník - facebook)
    Ivan Mriška|26. aug 2025 o 19:21
    ShareTweet0

    V utorok sa hrali tri stretnutia.

    BRATISLAVA. Zápasmi druhého kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.

    Extrémny výsledok sa zrodil v šiestoligovom Spišskom Štiavniku, ktorý podľahol druholigovej Slávii TU Košice 0:9.

    Mužom zápasu sa stal útočník Norbert Matta, ktorý zaznamenal hetrik.

    Prekvapenie sa zrodilo v štvrtoligovej Dubnici, kde hral nováčik tretej ligy FC Baník Prievidza.

    Hostia z hornej Nitry nestačili na súpera z nižšej súťaže a podľahli mu 2:3.

    V poslednom dueli dňa si postup vybojoval Kežmarok, ktorý vyhral na pôde Bešeňovej 1:0. V ďalšom kole nastúpi proti lepšiemu z dvojice Oravská Jasenica/Ružomberok.

    Dubnica si v ďalšom kole zmeria sily s víťazom zápasu Kanianka - Trenčín a Slávia TU Košice zas s lepším z dvojice Jasenov/Lipany.

    Do 57. ročníka pohárovej súťaže sa prihlásilo až 292 klubov, čo je historicky najvyšší počet účastníkov v jej doterajšej existencii. Doterajšie maximum držala sezóna 2023/24 so 281 klubmi.

    Slovnaft Cup – 2. kolo

    Spišský Štiavnik - Slávia TU Košice 0:9 (0:4)

    Góly: 15., 34., 57. Matta, 31. Hiba, 44. Trebuňák, 63. Bajus, 70. Michlí, 78. Korba, 82. Kis (11m)

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Dubnica - FC Baník Prievidza 3:2 (1:2)

    Góly: 3. Šimko, 52. Polčák, 58. Púček - 33. Polevka, 42. Balčirák.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Bešeňová - Kežmarok 0:1 (0:0)

    Góly: 48. Matalík.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Futbalisti FC Baník Prievidza.
      Futbalisti FC Baník Prievidza.
      Vysoká výhra druholigistu, prekvapivé vypadnutie Baníkov (Slovnaft Cup, utorok)
      Ivan Mriškadnes 19:21
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Vysoká výhra druholigistu, prekvapivé vypadnutie Baníkov (Slovnaft Cup, utorok)