Vysoká výhra druholigistu, prekvapivé vypadnutie Baníkov (Slovnaft Cup, utorok)

BRATISLAVA. Zápasmi druhého kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
Extrémny výsledok sa zrodil v šiestoligovom Spišskom Štiavniku, ktorý podľahol druholigovej Slávii TU Košice 0:9.
Mužom zápasu sa stal útočník Norbert Matta, ktorý zaznamenal hetrik.
Prekvapenie sa zrodilo v štvrtoligovej Dubnici, kde hral nováčik tretej ligy FC Baník Prievidza.
Hostia z hornej Nitry nestačili na súpera z nižšej súťaže a podľahli mu 2:3.
V poslednom dueli dňa si postup vybojoval Kežmarok, ktorý vyhral na pôde Bešeňovej 1:0. V ďalšom kole nastúpi proti lepšiemu z dvojice Oravská Jasenica/Ružomberok.
Dubnica si v ďalšom kole zmeria sily s víťazom zápasu Kanianka - Trenčín a Slávia TU Košice zas s lepším z dvojice Jasenov/Lipany.
Do 57. ročníka pohárovej súťaže sa prihlásilo až 292 klubov, čo je historicky najvyšší počet účastníkov v jej doterajšej existencii. Doterajšie maximum držala sezóna 2023/24 so 281 klubmi.
Slovnaft Cup – 2. kolo
Spišský Štiavnik - Slávia TU Košice 0:9 (0:4)
Góly: 15., 34., 57. Matta, 31. Hiba, 44. Trebuňák, 63. Bajus, 70. Michlí, 78. Korba, 82. Kis (11m)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Dubnica - FC Baník Prievidza 3:2 (1:2)
Góly: 3. Šimko, 52. Polčák, 58. Púček - 33. Polevka, 42. Balčirák.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Bešeňová - Kežmarok 0:1 (0:0)
Góly: 48. Matalík.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>