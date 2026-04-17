Aj Prešov potvrdil pozíciu favorita. Zvládol východniarske derby a bude opäť medzi elitou

Hokejisti Prešova sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|17. apr 2026 o 20:21
Tipsport liga - 9. kolo baráže

HC Prešov – HC 19 Humenné 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Góly: 3. Chalupa (Blaško, Avcin), 12. Nátny (Avcin, Valigura), 26. Ri. Bukarts (Frič), 60. Valigura – 18. Toma (Vaško, Pulščák), 47. Novota (Rymarev, Šachvorostov).

Rozhodcovia: Lesay, Jobbágy – Tomáš, Staššák, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 1117

Prešov: Olofsson – Suja, Macejko, Nátny, Kadyrov, Chatrnúch, Semaňák – Ri. Bukarts, Frič, Indrašis – Avcin, Berlev, Valigura – Jokeľ, Bortňák, Chalupa – Feranec, Maruna, Blaško

Humenné: Hurčík – Zekucia, Cibák, Jacko, Novota, Pulščák, Pišoja – Šachvorostov, Železkov, Rymarev – Vaško, Vrábeľ, Toma – Lušňák, Linet, Žitný – Borov, Krajňak, Sokoli

Hokejisti HC Prešov budú účinkovať v Tipsport lige aj v nasledujúcej sezóne. Definitívu zotrvania v najvyššej súťaži získali domácim víťazstvom 4:2 nad Humenným v piatkovom dueli 9. kola baráže.

Tri kolá pred koncom majú na druhom mieste tabuľky pred tretím Humenným nedostihnuteľný 14-bodový náskok.

Humenné ešte mohlo pomýšľať na zachovanie si matematickej šance na postup iba v prípade víťazstva za tri body na ľade Prešova.

Od úvodu však museli hostia doháňať manko na favorita, ktorý napokon vyhral o dva góly.

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Trenčín

9

6

1

1

1

35:21

21

2.

Prešov

9

6

1

1

1

31:22

21

3.

Humenné

9

2

0

1

6

22:33

7

4.

Skalica

9

1

1

0

7

26:38

5

Tipsport liga

