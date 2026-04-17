Aj Prešov potvrdil pozíciu favorita. Zvládol východniarske derby a bude opäť medzi elitou

Tipsport liga - 9. kolo baráže
HC Prešov – HC 19 Humenné 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Góly: 3. Chalupa (Blaško, Avcin), 12. Nátny (Avcin, Valigura), 26. Ri. Bukarts (Frič), 60. Valigura – 18. Toma (Vaško, Pulščák), 47. Novota (Rymarev, Šachvorostov).
Rozhodcovia: Lesay, Jobbágy – Tomáš, Staššák, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 1117
Prešov: Olofsson – Suja, Macejko, Nátny, Kadyrov, Chatrnúch, Semaňák – Ri. Bukarts, Frič, Indrašis – Avcin, Berlev, Valigura – Jokeľ, Bortňák, Chalupa – Feranec, Maruna, Blaško
Humenné: Hurčík – Zekucia, Cibák, Jacko, Novota, Pulščák, Pišoja – Šachvorostov, Železkov, Rymarev – Vaško, Vrábeľ, Toma – Lušňák, Linet, Žitný – Borov, Krajňak, Sokoli
Hokejisti HC Prešov budú účinkovať v Tipsport lige aj v nasledujúcej sezóne. Definitívu zotrvania v najvyššej súťaži získali domácim víťazstvom 4:2 nad Humenným v piatkovom dueli 9. kola baráže.
Tri kolá pred koncom majú na druhom mieste tabuľky pred tretím Humenným nedostihnuteľný 14-bodový náskok.
Humenné ešte mohlo pomýšľať na zachovanie si matematickej šance na postup iba v prípade víťazstva za tri body na ľade Prešova.
Od úvodu však museli hostia doháňať manko na favorita, ktorý napokon vyhral o dva góly.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Trenčín
9
6
1
1
1
35:21
21
2.
Prešov
9
6
1
1
1
31:22
21
3.
Humenné
9
2
0
1
6
22:33
7
4.
Skalica
9
1
1
0
7
26:38
5