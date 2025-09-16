Kapitán Realu sa neovládol, Madrid však uspel vďaka dvom penaltám. V Turíne padlo 8 gólov za polčas

Sportnet, TASR|16. sep 2025 o 22:59
Juventus odvrátil prehru dvomi gólmi v nadstavenom čase.

BRATISLAVA. Futbalisti Realu Madrid zaznamenali jubilejné 200. víťazstvo v Lige majstrov.

Rekordní 15-násobní šampióni najprestížnejšej klubovej súťaže sveta triumfovali v zápase 1. kola nad Olympique Marseille 2:1 a prekonali aj métu 700 gólov.

Šláger utorkového programu medzi Juventusom Turín a Borussiou Dortmund sa skončil nerozhodne 4:4.

Úspešný vstup zaznamenal debutant Royale Union Saint-Gilloise, ktorý zvíťazil na pôde holandského PSV Eindhoven 3:1.

Prvý gól v novom ročníku prestížnej súťaže vsietil kanadský útočník Promise David z pokutového kopu.

V ďalšom otváracom zápase rozhodli striedajúci Gabriel Martinelli a Leandro Trossard o triumfe Arsenalu nad Bilbaom 2:0.

VIDEO: Skarat Daniho Carvajala

Real nezačal priaznivo, už po piatich minútach prišiel o zraneného Trenta Alexandra-Arnolda.

V 19. minúte navyše inkasoval po chybe Ardu Gülera, ale o vyrovnanie sa vzápätí postaral Kylian Mbappe z jedenástich metrov.

Hráči „bieleho baletu“ nevedeli zužitkovať ofenzívne príležitosti, od 72. minúty navyše hrali bez vylúčeného Daniho Carvajala. O víťazstve Realu napokon v 81. minúte rozhodol Mbappe z ďalšej penalty.

Juventus ťahá pôsobivú šnúru, v domácom zápase 1. kola neprehral v najprestížnejšej klubovej súťaže sveta ani raz v histórii.

V repríze finále z roku 1997 prehrával po góle Karima Adeyemiho z 52. minúty, ale po hodine hry prišli tri zásahy v priebehu piatich minút a bolo vyrovnané.

V prospech hostí naklonili misky váh Yan Couto a Ramy Bensebaini z pokutového kopu a zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté.

V nadstavenom čase však prišiel druhý gól Dušana Vlahoviča a deľbu bodov zariadil Lloyd Kelly.

Skvelú otočku predviedli hráči Karabachu, ktorí zvíťazili na trávniku Benficy Lisabon 3:2. Od 16. minúty však prehrávali o dva góly.

Tri body má na konte aj Tottenham, ktorý zdolal Villarreal 1:0 po vlastnom góle španielskeho tímu.

1. kolo Ligy majstrov - utorok, 16. september

Benfica Lisabon - Karabach FC 2:3 (2:1)

Góly: 6. Barrenechea, 16. Pavlidis – 30. Andrade, 49. Durán, 86. Kashchuk

Juventus Turín - Borussia Dortmund 4:4 (0:0)

Góly: 63. Yıldız, 67., 90+4. Vlahovič, 90+6. Kelly – 52. Adeyemi, 65. Nmecha, 75. Couto, 83. Bensebaini (z 11 m)

Real Madrid - Olympique Marseille 2:1 (1:1)

Góly: 29., 81. Mbappé (oba z 11 m) – 22. Weah

Marseille oslavuje gól počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov Real Madrid - Olympique Marseille.
Rodrygo počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov Real Madrid - Olympique Marseille.
Kylian Mbappe počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov Real Madrid - Olympique Marseille.
Kylian Mbappe počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov Real Madrid - Olympique Marseille.
Tottenham Hotspur - Villarreal 1:0 (1:0)

Gól: 4. Junior (vl.)

Athletic Bilbao - Arsenal FC 0:2 (0:0)

Góly: 72. Martinelli, 87. Trossard

Vľavo domáci Aitor Paredes a Eberechi Eze v zápase Athletic Bilbao - Arsenal FC v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Declan Rice počas rozcvičky pred zápasom Athletic Bilbao - Arsenal FC v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Vľavo domáci Andoni Gorosabel a Eberechi Eze v zápase Athletic Bilbao - Arsenal FC v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Domáci fanúšikovia v zápase Athletic Bilbao - Arsenal FC v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
PSV Eindhoven - Royale Union SG 1:3 (0:2)

Góly: 90. van Bommel - 9. David (z 11 m), 39. Ait El Hadj, 81. Mac Allister

