    Bratislavské derby zvládol lepšie Inter. Slovanistom patrí zostupová priečka

    Radosť hráčov Interu Bratislava. (Autor: Facebook/FK Inter Bratislava)
    TASR|7. mar 2026 o 18:01
    Inter sa minimálne do nedele posunul na 4. miesto.

    Futbalisti bratislavského Interu vyhrali aj svoj druhý zápas v jarnej časti MONACObet ligy. V sobotnom mestskom derby 19. kola zdolali na Pasienkoch B-tím Slovana 2:0 po góloch Ivana Betíka a Pavla Bellása.

    Rezerve „belasých“ patrí v priebežnej tabuľke zostupová 14. priečka, zatiaľ čo Inter sa minimálne do nedele posunul na 4. miesto.

    Adrián Mojžiš dvoma gólmi zariadil víťazstvo Malženíc 2:0 v Lehote pod Vtáčnikom. B-tím Žiliny remizoval v Púchove 0:0.

    MONACObet liga - 19. kolo (sobota):

    Inter Bratislava - Slovan Bratislava B 2:0 (0:0)

    Góly:  68. Betík, 83. Bellás. Rozhodovali: Smolák – Bednár, Lauer, ŽK: Remeň, Vantruba, Mihálek Bellás - Tomek, 824 divákov

    Lehota pod Vtáčnikom - Malženice 0:2 (0:1)

    Góly: 45.+4 a 86. Mojžiš (prvý z 11 m). Rozhodovali: Vaňo – Haring, Hrenák, ČK: 57. Okunola (Lehota pod Vtáčnikom, po 2 ŽK), ŽK: Okunola, Dmitrovič - Gorosito, Fábry, 1350 divákov

    Púchov - Žilina B 0:0

    Rozhodovali: Malárik – Železňák, Ralbovský, ŽK: Vavrúš, Traore - Rehák, 650 divákov

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    19
    15
    3
    1
    43:15
    48
    V
    P
    V
    V
    V
    2
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    19
    9
    6
    4
    38:31
    33
    V
    V
    R
    R
    V
    3
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    19
    9
    5
    5
    42:33
    32
    P
    V
    P
    V
    R
    4
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    19
    8
    6
    5
    34:21
    30
    V
    P
    R
    R
    R
    5
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    19
    8
    5
    6
    24:22
    29
    V
    V
    R
    P
    P
    6
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    18
    7
    6
    5
    29:25
    27
    R
    R
    V
    P
    V
    7
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    19
    8
    3
    8
    28:33
    27
    R
    V
    V
    V
    V
    8
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    18
    7
    4
    7
    24:21
    25
    R
    V
    P
    P
    V
    9
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    19
    7
    4
    8
    28:29
    25
    V
    R
    P
    R
    V
    10
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    19
    6
    4
    9
    22:31
    22
    P
    P
    P
    V
    P
    11
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    19
    6
    4
    9
    31:33
    22
    P
    R
    P
    P
    V
    12
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    19
    5
    5
    9
    26:35
    20
    P
    R
    V
    R
    R
    13
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    19
    4
    7
    8
    25:35
    19
    R
    R
    V
    R
    V
    14
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    19
    4
    6
    9
    19:35
    18
    P
    R
    P
    R
    R
    15
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    18
    4
    5
    9
    23:25
    17
    R
    P
    P
    P
    V
    16
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    18
    4
    5
    9
    24:36
    17
    P
    V
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
