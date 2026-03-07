Bratislavské derby zvládol lepšie Inter. Slovanistom patrí zostupová priečka

Futbalisti bratislavského Interu vyhrali aj svoj druhý zápas v jarnej časti MONACObet ligy. V sobotnom mestskom derby 19. kola zdolali na Pasienkoch B-tím Slovana 2:0 po góloch Ivana Betíka a Pavla Bellása.
Rezerve „belasých“ patrí v priebežnej tabuľke zostupová 14. priečka, zatiaľ čo Inter sa minimálne do nedele posunul na 4. miesto.
Adrián Mojžiš dvoma gólmi zariadil víťazstvo Malženíc 2:0 v Lehote pod Vtáčnikom. B-tím Žiliny remizoval v Púchove 0:0.
MONACObet liga - 19. kolo (sobota):
Inter Bratislava - Slovan Bratislava B 2:0 (0:0)
Góly: 68. Betík, 83. Bellás. Rozhodovali: Smolák – Bednár, Lauer, ŽK: Remeň, Vantruba, Mihálek Bellás - Tomek, 824 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Lehota pod Vtáčnikom - Malženice 0:2 (0:1)
Góly: 45.+4 a 86. Mojžiš (prvý z 11 m). Rozhodovali: Vaňo – Haring, Hrenák, ČK: 57. Okunola (Lehota pod Vtáčnikom, po 2 ŽK), ŽK: Okunola, Dmitrovič - Gorosito, Fábry, 1350 divákov
- ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 19. kolo)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Púchov - Žilina B 0:0
Rozhodovali: Malárik – Železňák, Ralbovský, ŽK: Vavrúš, Traore - Rehák, 650 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>