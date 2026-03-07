ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 19. kolo)

Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a OFK Malženice dnes hrajú zápas 19. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - OFK Malženice (II. liga, MONACObet liga, 19. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
07.03.2026 o 14:30
19. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malženice
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu 19. kola MONACObet ligy medzi OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a OFK Dynamo Malženice.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov v rámci prebiehajúcej sezóny, keď sa spolu stretli vo 4. kole. Uspieť sa vtedy podarilo domácim Malženiciam, ktoré zdolali súpera výsledkom 2:1 po tom, čo sa trafil Poltak a Druga. Hosťom nepomohol vtedy ani presný zásah Kozáka z poslednej päťminútovky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
19
15
3
1
43:15
48
V
P
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
19
9
6
4
38:31
33
V
V
R
R
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
19
9
5
5
42:33
32
P
V
P
V
R
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
19
8
6
5
34:21
30
V
P
R
R
R
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
18
7
6
5
29:25
27
R
R
V
P
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
18
7
5
6
22:22
26
V
R
P
P
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
8
2
8
28:33
26
V
V
V
V
P
8
FC PetržalkaFC Petržalka
18
7
4
7
24:21
25
R
V
P
P
V
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
18
6
4
8
26:29
22
R
P
R
V
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
19
6
4
9
22:31
22
P
P
P
V
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
19
6
4
9
31:33
22
P
R
P
P
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
18
5
5
8
26:33
20
R
V
R
R
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
18
4
6
8
25:35
18
R
V
R
V
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
4
6
8
19:33
18
R
P
R
R
P
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
18
4
5
9
23:25
17
R
P
P
P
V
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
18
4
5
9
24:36
17
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body