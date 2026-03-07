ONLINE: FK Inter Bratislava - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 19. kolo)

Sportnet|7. mar 2026 o 11:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 19. kola MONACObet ligy: FK Inter Bratislava - ŠK Slovan Bratislava B.

Futbalisti FK Inter Bratislava a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 19. kola MONACObet ligy (II. liga).

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FK Inter Bratislava - ŠK Slovan Bratislava B (II. liga, MONACObet liga, 19. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

MONACObet liga  2025/2026
07.03.2026 o 14:30
19. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava U21
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 19. kola MONACObet ligy, v ktorom sa stretnú FK Inter Bratislava a ŠK Slovan Bratislava U21.

FK Inter Bratislava

Domáci Inter Bratislava vstúpil do jarnej časti sezóny veľmi úspešne. V prvom jarnom kole dokázal zvíťaziť na pôde Považskej Bystrice presvedčivo 2:0 a potvrdil tak dobrú formu. V tabuľke sa momentálne nachádza na 6. mieste so ziskom 26 bodov.

ŠK Slovan Bratislava U21

Na druhej strane stojí rezerva Slovana Bratislava, ktorá sa nachádza na 14. mieste so ziskom 18 bodov. Mladý tím Slovana vstúpil do jarnej časti remízou 1:1 na domácom ihrisku proti Lehote pod Vtáčnikom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30.

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
19
15
3
1
43:15
48
V
P
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
19
9
6
4
38:31
33
V
V
R
R
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
19
9
5
5
42:33
32
P
V
P
V
R
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
19
8
6
5
34:21
30
V
P
R
R
R
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
18
7
6
5
29:25
27
R
R
V
P
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
18
7
5
6
22:22
26
V
R
P
P
V
7
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
8
2
8
28:33
26
V
V
V
V
P
8
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
18
7
4
7
24:21
25
R
V
P
P
V
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
18
6
4
8
26:29
22
R
P
R
V
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
19
6
4
9
22:31
22
P
P
P
V
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
19
6
4
9
31:33
22
P
R
P
P
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
18
5
5
8
26:33
20
R
V
R
R
P
13
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
18
4
6
8
25:35
18
R
V
R
V
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
4
6
8
19:33
18
R
P
R
R
P
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
18
4
5
9
23:25
17
R
P
P
P
V
16
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
18
4
5
9
24:36
17
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

