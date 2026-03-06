Banská Bystrica sa vrátila na víťaznú vlnu, Moravce vyhrali šláger s Liptákmi

Vedúci tím druhej najvyššej futbalovej súťaže MONACObet ligy MFK Dukla Banská Bystrica zareagoval na prvú prehru sezóny v Liptovskom Mikuláši a vrátil sa na víťaznú vlnu.
V piatkovom stretnutí 19. kola zvíťazil doma nad Považskou Bystricou 3:1.
V tabuľke má Dukla naďalej náskok 15 bodov pred druhým Liptovským Mikulášom, keďže Tatran uspel na trávniku Zlatých Moraviec 2:1. O oba góly víťazov sa postaral Matej Franko.
MONACObet liga - 19. kolo (piatok):
MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Považská Bystrica 3:1 (2:1)
Góly: 1. Šikula, 21. Bolaji Soliu, 66. Slebodník (z 11 m) - 26. Kotroczó. Rozhodovali: Sučka - Hrebeňár, Gallik, ŽK: Slebodník - Zemko, 1208 divákov
- ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 19. kolo)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Pohronie - FC ŠTK 1914 Šamorín 1:0 (1:0)
Gól: 27. Špyrka. Rozhodovali: Valent - Halíček, Krivošík, ŽK: Abdo, Kambi - Weber, Castellano, Varga, 327 divákov
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (0:1)
Góly: 75. Balaj - 39. a 62. Franko. Rozhodovali: Chromý - Štofik, Straka, ŽK: Ousaye - Kuchárik, Mráz, Daneji, Slančík, 693 divákov
- ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 19. kolo)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>