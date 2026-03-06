    Banská Bystrica sa vrátila na víťaznú vlnu, Moravce vyhrali šláger s Liptákmi

    Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica
    Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica (Autor: Facebook / MFK Dukla Banská Bystrica)
    Sportnet, TASR|6. mar 2026 o 20:06
    ShareTweet1

    Dukla doma zdolala Považanov.

    Vedúci tím druhej najvyššej futbalovej súťaže MONACObet ligy MFK Dukla Banská Bystrica zareagoval na prvú prehru sezóny v Liptovskom Mikuláši a vrátil sa na víťaznú vlnu.

    V piatkovom stretnutí 19. kola zvíťazil doma nad Považskou Bystricou 3:1.

    V tabuľke má Dukla naďalej náskok 15 bodov pred druhým Liptovským Mikulášom, keďže Tatran uspel na trávniku Zlatých Moraviec 2:1. O oba góly víťazov sa postaral Matej Franko.

    MONACObet liga - 19. kolo (piatok):

    MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Považská Bystrica 3:1 (2:1)

    Góly: 1. Šikula, 21. Bolaji Soliu, 66. Slebodník (z 11 m) - 26. Kotroczó. Rozhodovali: Sučka - Hrebeňár, Gallik, ŽK: Slebodník - Zemko, 1208 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    FK Pohronie - FC ŠTK 1914 Šamorín 1:0 (1:0)

    Gól: 27. Špyrka. Rozhodovali: Valent - Halíček, Krivošík, ŽK: Abdo, Kambi - Weber, Castellano, Varga, 327 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (0:1)

    Góly: 75. Balaj - 39. a 62. Franko. Rozhodovali: Chromý - Štofik, Straka, ŽK: Ousaye - Kuchárik, Mráz, Daneji, Slančík, 693 divákov

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    19
    15
    3
    1
    43:15
    48
    V
    P
    V
    V
    V
    2
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    19
    9
    6
    4
    38:31
    33
    V
    V
    R
    R
    V
    3
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    19
    9
    5
    5
    42:33
    32
    P
    V
    P
    V
    R
    4
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    19
    8
    6
    5
    34:21
    30
    V
    P
    R
    R
    R
    5
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    18
    7
    6
    5
    29:25
    27
    R
    R
    V
    P
    V
    6
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    18
    7
    5
    6
    22:22
    26
    V
    R
    P
    P
    V
    7
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    18
    8
    2
    8
    28:33
    26
    V
    V
    V
    V
    P
    8
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    18
    7
    4
    7
    24:21
    25
    R
    V
    P
    P
    V
    9
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    18
    6
    4
    8
    26:29
    22
    R
    P
    R
    V
    P
    10
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    19
    6
    4
    9
    22:31
    22
    P
    P
    P
    V
    P
    11
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    19
    6
    4
    9
    31:33
    22
    P
    R
    P
    P
    V
    12
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    18
    5
    5
    8
    26:33
    20
    R
    V
    R
    R
    P
    13
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    18
    4
    6
    8
    25:35
    18
    R
    V
    R
    V
    R
    14
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    18
    4
    6
    8
    19:33
    18
    R
    P
    R
    R
    P
    15
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    18
    4
    5
    9
    23:25
    17
    R
    P
    P
    P
    V
    16
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    18
    4
    5
    9
    24:36
    17
    P
    V
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica
      Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica
      Banská Bystrica sa vrátila na víťaznú vlnu, Moravce vyhrali šláger s Liptákmi
      dnes 20:06|1
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Banská Bystrica sa vrátila na víťaznú vlnu, Moravce vyhrali šláger s Liptákmi