ONLINE: FK Pohronie - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 19. kolo)

Futbalisti FK Pohronie a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 19. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FK Pohronie - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 19. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
06.03.2026 o 17:00
19. kolo
Pohronie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Prehľad
Rozhodca: Valent – Halíček, Krivošík.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 19. kola MONACObet ligy medzi FK Pohronie a FC ŠTK 1914 Šamorín. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Pohronie je na 4. mieste tabuľky so ziskom 27 bodov. Naposledy prehralo v Žiline 0:1.
Šamorín je na 9. mieste tabuľky so ziskom 22 bodov. Naposledy remizoval so Starou Ľubovňou 1:1.
Tieto tímy sa naposledy stretli v auguste. Zápas skončil remízou 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
18
14
3
1
40:14
45
P
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
18
9
5
4
41:31
32
V
P
V
R
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
18
8
6
4
36:30
30
V
R
R
V
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
18
7
6
5
29:25
27
R
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
18
7
6
5
33:21
27
P
R
R
R
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
18
7
5
6
22:22
26
V
R
P
P
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
8
2
8
28:33
26
V
V
V
V
P
8
FC PetržalkaFC Petržalka
18
7
4
7
24:21
25
R
V
P
P
V
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
18
6
4
8
26:29
22
R
P
R
V
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
18
6
4
8
21:28
22
P
P
V
P
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
18
6
4
8
31:32
22
R
P
P
V
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
18
5
5
8
26:33
20
R
V
R
R
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
18
4
6
8
25:35
18
R
V
R
V
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
4
6
8
19:33
18
R
P
R
R
P
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
18
4
5
9
23:25
17
R
P
P
P
V
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
18
4
5
9
24:36
17
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body