ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 19. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 19. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga, MONACObet liga, 19. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
06.03.2026 o 17:00
19. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Prenos
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Mužstvo sa nachádza na spomínanej 3. pozícii so ziskom 30 bodov, čím tak strácajú na svojho dnešného súpera iba dva body. Dnes tak budú bojovať o posun na miesto zaručujúce baráž o postup. Do súťaže sa vrátili taktiež víťazne, keď zdolali favorita a lídra súťaže Banskú Bystricu po výsledku 3:1.
FC ViOn Zlaté Moravce
Mužstvo vedené x sa bude usilovať o cenný zisk troch bodov na domácom trávniku, ktoré by im pomohlo na udržanie 2. miesta. Práve od tretieho Liptovského Mikuláša ho totiž delia dva body. Do jarnej časti sezóny pritom vstúpili s víťazstvom 3:1 nad Košičami.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu MONACObet ligy medzi FC ViOn Zlaté Moravce a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov v rámci prebiehajúcej sezóny, keď sa spolu stretli vo 4. kole. Po tom, čo sa Frankovi podarilo otvoriť skóre niekoľko minút pred prvým polčasom, o konečnú remízu 1:1 sa postaral minútu pred nadstaveným časom druhého polčasu Baumgartner.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
18
14
3
1
40:14
45
P
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
18
9
5
4
41:31
32
V
P
V
R
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
18
8
6
4
36:30
30
V
R
R
V
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
18
7
6
5
29:25
27
R
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
18
7
6
5
33:21
27
P
R
R
R
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
18
7
5
6
22:22
26
V
R
P
P
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
8
2
8
28:33
26
V
V
V
V
P
8
FC PetržalkaFC Petržalka
18
7
4
7
24:21
25
R
V
P
P
V
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
18
6
4
8
26:29
22
R
P
R
V
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
18
6
4
8
21:28
22
P
P
V
P
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
18
6
4
8
31:32
22
R
P
P
V
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
18
5
5
8
26:33
20
R
V
R
R
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
18
4
6
8
25:35
18
R
V
R
V
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
4
6
8
19:33
18
R
P
R
R
P
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
18
4
5
9
23:25
17
R
P
P
P
V
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
18
4
5
9
24:36
17
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body