ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 19. kolo)

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a MŠK Považská Bystrica dnes hrajú zápas 19. kola MONACObet ligy (II. liga).
Kde sledovať zápasy MONACObet ligy v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Považská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 19. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
06.03.2026 o 17:00
19. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Považská Bystrica
Prenos
MŠK Považská Bystrica
Situácia Považskobystričanov je však odlišná. Aktuálne im totiž patrí 11. miesto so ziskom 22 bodov, pričom od pásma zostupu ich delia iba štyri body. Po skončení prípravy sa na úvod jarnej časti predstavili na domácej pôde proti Interu Bratislava, na ktorý nestačili výsledkom 0:2.
Situácia Považskobystričanov je však odlišná. Aktuálne im totiž patrí 11. miesto so ziskom 22 bodov, pričom od pásma zostupu ich delia iba štyri body. Po skončení prípravy sa na úvod jarnej časti predstavili na domácej pôde proti Interu Bratislava, na ktorý nestačili výsledkom 0:2.
MFK Dukla Banská Bystrica
Aktuálny líder druhej najvyššej slovenskej súťaže je osamotený na čele s trinásťbodovým náskokom, pričom má tým najlepším spôsobom nakročené k priamemu postupu do Niké ligy. Ešte do posledného kola sa Banskobystričania mohli pochváliť jazdou bez jedinej prehry, ktorá však prišla práve posledným zápasom. Na pôde Liptovského Mikuláša podľahli 1:3.
Aktuálny líder druhej najvyššej slovenskej súťaže je osamotený na čele s trinásťbodovým náskokom, pričom má tým najlepším spôsobom nakročené k priamemu postupu do Niké ligy. Ešte do posledného kola sa Banskobystričania mohli pochváliť jazdou bez jedinej prehry, ktorá však prišla práve posledným zápasom. Na pôde Liptovského Mikuláša podľahli 1:3.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu MONACObet ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica a MŠK Považská Bystrica.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov v rámci prebiehajúcej sezóny, keď sa spolu stretli vo 4. kole. Hoci sa favorit z Banskej Bystrice prezentoval o niečo lepším herným dojmom, hralo sa dlho bez gólov. A to aj napriek tomu, že sa od 67. minúty musela Považská Bystrica zaobísť bez vylúčeného Teplána. Napriek tomu to napokon Banskobystričania zvládli a vďaka presnému zásahu kapitána Willwébera z nadstaveného času druhého polčasu rozhodli o tesnom víťazstve 1:0.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov v rámci prebiehajúcej sezóny, keď sa spolu stretli vo 4. kole. Hoci sa favorit z Banskej Bystrice prezentoval o niečo lepším herným dojmom, hralo sa dlho bez gólov. A to aj napriek tomu, že sa od 67. minúty musela Považská Bystrica zaobísť bez vylúčeného Teplána. Napriek tomu to napokon Banskobystričania zvládli a vďaka presnému zásahu kapitána Willwébera z nadstaveného času druhého polčasu rozhodli o tesnom víťazstve 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
18
14
3
1
40:14
45
P
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
18
9
5
4
41:31
32
V
P
V
R
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
18
8
6
4
36:30
30
V
R
R
V
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
18
7
6
5
29:25
27
R
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
18
7
6
5
33:21
27
P
R
R
R
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
18
7
5
6
22:22
26
V
R
P
P
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
8
2
8
28:33
26
V
V
V
V
P
8
FC PetržalkaFC Petržalka
18
7
4
7
24:21
25
R
V
P
P
V
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
18
6
4
8
26:29
22
R
P
R
V
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
18
6
4
8
21:28
22
P
P
V
P
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
18
6
4
8
31:32
22
R
P
P
V
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
18
5
5
8
26:33
20
R
V
R
R
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
18
4
6
8
25:35
18
R
V
R
V
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
4
6
8
19:33
18
R
P
R
R
P
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
18
4
5
9
23:25
17
R
P
P
P
V
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
18
4
5
9
24:36
17
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body