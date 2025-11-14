Dominancia Banskej Bystrice pokračuje. V šlágri kola potvrdila formu a navýšila svoj náskok

BRATISLAVA. Futbalisti Dukly Banská Bystrica majú na čele tabuľky MONACObet ligy už 16-bodový náskok.
Vo svojom poslednom ligovom zápase v tomto roku zdolali v piatkovom 17. kole ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:1 a práve pred týmto súperom prezimujú ako lídri s komfortným odstupom.
V druhom zápase proti sebe nastúpili hráči Pohronia a Zvolena, duel sa skončil remízou 2:2.
MONACObet liga - 17. kolo (piatok, 14. november):
Banská Bystrica - ViOn Zlaté Moravce 4:1 (1:0)
Góly: 88. a 90.+5 Arevalo, 7. Veselovský, 62. Považanec - 47. Ušijama (vlastný)
Rozhodcovia: Očenáš – Pacák, Jánošík, ŽK: Považanec, Veselovský, Migaľa, Arevalo - Mrva, Mondek
Pohronie - Zvolen 2:2 (2:1)
Góly: 22. Hydara, 41. Chiminec - 21. a 50. Tóth
Rozhodcovia: Bláha – Poláček, Hrenák, ŽK: Greško, Špyrka, Jobe – Sylvestr, Gaško
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
17
14
3
0
39:11
45
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
8
5
4
38:30
29
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
16
7
5
4
31:27
26
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
7
4
5
25:21
25
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
6
4
6
20:24
22
FC PetržalkaFC Petržalka
16
6
3
7
23:21
21
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
6
3
7
29:29
21
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
6
2
8
26:33
20
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
4
5
7
18:31
17
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
16
4
4
8
22:23
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
4
4
8
23:31
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
16
3
5
8
21:32
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
16
3
5
8
19:31
14
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body