    Dominancia Banskej Bystrice pokračuje. V šlágri kola potvrdila formu a navýšila svoj náskok

    Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica
    Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica (Autor: Facebook - MFK Dukla Banská Bystrica)
    Sportnet, TASR|14. nov 2025 o 18:48
    Líder tabuľky nepozná pocit prehry ani po 17. kole.

    BRATISLAVA. Futbalisti Dukly Banská Bystrica majú na čele tabuľky MONACObet ligy už 16-bodový náskok.

    Vo svojom poslednom ligovom zápase v tomto roku zdolali v piatkovom 17. kole ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:1 a práve pred týmto súperom prezimujú ako lídri s komfortným odstupom.

    V druhom zápase proti sebe nastúpili hráči Pohronia a Zvolena, duel sa skončil remízou 2:2.

    MONACObet liga - 17. kolo (piatok, 14. november):

    Banská Bystrica - ViOn Zlaté Moravce 4:1 (1:0)

    Góly: 88. a 90.+5 Arevalo, 7. Veselovský, 62. Považanec - 47. Ušijama (vlastný)

    Rozhodcovia: Očenáš – Pacák, Jánošík, ŽK: Považanec, Veselovský, Migaľa, Arevalo - Mrva, Mondek

    Pohronie - Zvolen 2:2 (2:1)

    Góly: 22. Hydara, 41. Chiminec - 21. a 50. Tóth

    Rozhodcovia: Bláha – Poláček, Hrenák, ŽK: Greško, Špyrka, Jobe – Sylvestr, Gaško

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    17
    14
    3
    0
    39:11
    45
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    17
    8
    5
    4
    38:30
    29
    P
    V
    R
    P
    V
    3
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    16
    7
    5
    4
    31:18
    26
    R
    R
    V
    V
    V
    4
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    16
    7
    5
    4
    31:27
    26
    R
    V
    R
    P
    R
    5
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    16
    7
    4
    5
    25:21
    25
    V
    P
    V
    P
    V
    6
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    16
    6
    4
    6
    18:20
    22
    P
    P
    V
    R
    V
    7
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    16
    6
    4
    6
    20:24
    22
    V
    P
    P
    V
    V
    8
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    16
    6
    3
    7
    23:21
    21
    P
    P
    V
    P
    P
    9
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    16
    6
    3
    7
    29:29
    21
    P
    V
    V
    V
    P
    10
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    16
    6
    3
    7
    24:25
    21
    R
    V
    P
    V
    P
    11
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    16
    6
    2
    8
    26:33
    20
    V
    V
    P
    P
    P
    12
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    16
    4
    5
    7
    18:31
    17
    R
    R
    P
    P
    P
    13
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    16
    4
    4
    8
    22:23
    16
    P
    P
    V
    P
    R
    14
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    16
    4
    4
    8
    23:31
    16
    R
    R
    P
    R
    V
    15
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    16
    3
    5
    8
    21:32
    14
    P
    P
    P
    V
    P
    16
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    16
    3
    5
    8
    19:31
    14
    R
    V
    R
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
      dnes 18:48
