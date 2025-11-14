ONLINE: FK Pohronie - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 17. kolo)

FK Pohronie - MFK Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 17. kola II. ligy.
FK Pohronie - MFK Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 17. kola II. ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. nov 2025 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 17. kola MONACObet ligy: FK Pohronie - MFK Zvolen.

POHRONIE. Futbalisti FK Pohronie a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 17. kola MONACObet ligy (II. liga).

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FK Pohronie - MFK Zvolen (II. liga, MONACObet liga, 17. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

MONACObet liga  2025/2026
14.11.2025 o 17:00
17. kolo
Pohronie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
MFK Zvolen
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu MONACObet ligy medzi FK Pohronie a MFK Zvolen.

FK Pohronie

Domáci futbalisti prežívajú zatiaľ fantastickú sezónu. Na svojom konte majú 26 bodov a pozitívne skóre 31:18. Pohroniu patrí aktuálne parádne 3. pozícia. Posledné dve zápasy však nezabodovali naplno. Najprv remizovali na pôde Slovana B 2:2 a následne remizovali na pôde Malženíc 0:0. Uvidíme ako sa im bude dariť dnes.

MFK Zvolen

Hostia zo Zvolena sú na tom veľmi podobne ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 25 bodov a pozitívne skóre 25:21. Zvolenu patrí aktuálne 5. pozícia. Svoj posledný zápas odohrali hráči Zvolen na pôde Starej Ľubovne a tešili sa z víťazstva 2:1. Góly strieľali Viktor Úradník a Jakub Sylvestr.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
16
13
3
0
35:10
42
V
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
8
5
3
37:26
29
V
R
P
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
R
R
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
16
7
5
4
31:27
26
R
V
R
P
R
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
16
7
4
5
25:21
25
V
P
V
P
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
P
P
V
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
6
4
6
20:24
22
V
P
P
V
V
8
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
16
6
3
7
23:21
21
P
P
V
P
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
6
3
7
29:29
21
P
V
V
V
P
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
11
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
6
2
8
26:33
20
V
V
P
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
4
5
7
18:31
17
R
R
P
P
P
13
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
16
4
4
8
22:23
16
P
P
V
P
R
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
4
4
8
23:31
16
R
R
P
R
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
16
3
5
8
21:32
14
P
P
P
V
P
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
16
3
5
8
19:31
14
R
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

