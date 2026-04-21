Šanca na baráž dostáva trhlinu. ViOn vybuchol na pôde tímu z dna tabuľky

MONACObet liga - 26. kolo
Stará Ľubovňa Redfox - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:2 (3:1)
Góly: 19., 32. a 73. Krawczyk (prvý a tretí z 11 m), 39. Karaš - 25. Balaj, 78. Baumgartner
Rozhodovali: Dzivjak - Železňák, Gregorec, ŽK: Maslej - Kadlec, Richter, Baumgartner. ČK: 90.+.3. Balaj (ViOn - po 2. ŽK)
Futbalisti Starej Ľubovne vyhrali v utorňajšej predohrávke 26. kola MONACObet ligy nad Zlatými Moravcami 4:2.
Domáci tak získali dôležité body v boji o záchranu, pričom na zónu bezpečia strácajú v neúplnej tabuľke tri body.
Hostia si naopak skomplikovali cestu do baráže o Niké ligu a sú tretí, o dva body za Zvolenom, ktorý má duel k dobru.
Na Zamagurí sa blysol hetrikom Fabian Krawczyk, druhú žltú kartu v drese hostí videl v nadstavení Filip Balaj.