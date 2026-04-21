Šanca na baráž dostáva trhlinu. ViOn vybuchol na pôde tímu z dna tabuľky

Momentka zo zápasu Stará Ľubovňa Redfox - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Autor: Facebook/FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble)
TASR|21. apr 2026 o 18:49
ShareTweet1

Zlaté Moravce inkasovali až štyri góly.

MONACObet liga - 26. kolo

Stará Ľubovňa Redfox - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:2 (3:1)

Góly: 19., 32. a 73. Krawczyk (prvý a tretí z 11 m), 39. Karaš - 25. Balaj, 78. Baumgartner

Rozhodovali: Dzivjak - Železňák, Gregorec, ŽK: Maslej - Kadlec, Richter, Baumgartner. ČK: 90.+.3. Balaj (ViOn - po 2. ŽK)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Starej Ľubovne vyhrali v utorňajšej predohrávke 26. kola MONACObet ligy nad Zlatými Moravcami 4:2.

Domáci tak získali dôležité body v boji o záchranu, pričom na zónu bezpečia strácajú v neúplnej tabuľke tri body.

Hostia si naopak skomplikovali cestu do baráže o Niké ligu a sú tretí, o dva body za Zvolenom, ktorý má duel k dobru.

Na Zamagurí sa blysol hetrikom Fabian Krawczyk, druhú žltú kartu v drese hostí videl v nadstavení Filip Balaj.

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
25
18
4
3
54:22
58
V
V
V
R
P
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
25
11
9
5
37:28
42
V
V
R
R
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
25
11
7
7
46:42
40
V
P
R
P
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
25
11
7
7
51:40
40
P
V
P
R
R
5
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
25
11
6
8
38:25
39
P
V
V
V
V
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
25
11
6
8
38:33
39
R
V
V
R
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
25
10
6
9
30:30
36
V
R
P
V
P
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
25
9
8
8
41:31
35
P
P
P
V
R
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
25
7
9
9
32:41
30
R
V
R
V
R
10
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
25
8
6
11
34:42
30
R
V
P
V
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
25
8
5
12
35:40
29
V
P
V
P
P
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
8
4
13
32:47
28
P
P
P
P
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
25
7
7
11
34:45
28
V
P
R
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
25
7
5
13
32:44
26
P
P
R
V
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
25
5
10
10
31:43
25
R
P
R
P
V
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
25
5
7
13
28:40
22
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Radosť trénera Juraja Jarábeka po postupe Banskej Bystrice do najvyššej súťaže.rozhovor
    Jeden už majú vo vrecku, v pohode a bez paniky. Pokúsia sa o druhý, ale nie cez mŕtvoly
    Titanilla Bőd|dnes 19:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Šanca na baráž dostáva trhlinu. ViOn vybuchol na pôde tímu z dna tabuľky