ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 17. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 17. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
14.11.2025 o 16:30
17. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 17. kola MONACObet ligy medzi mužstvami MFK Dukla Banská Bystrica a FC ViOn Zlaté Moravce.
Banská Bystrica je aktuálnym lídrom súťaže, keď má na konte už 42 bodov. Pochváliť sa môže najlepšou defenzívou, keď má na konte iba 10 inkasovaných gólov. Na domácom trávniku zaváhala naposledy a začiatku októbra, keď remizovala s Pohroním 1:1.
Zlaté Moravce sú hneď v závese pred ich dnešným súperom, na konte však majú výrazne menej bodov, konkrétne 29. Naopak ale ide o najlepšie skórujúce mužstvo, ktoré má na konte 37 gólov. Na trávniku súpera sa však v posledných troch vystúpeniach natrápili, keď po remíze so Šamorínom 3:3 prišla prehra s Pohroním 1:3 a Petržalkou 2:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
16
13
3
0
35:10
42
V
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
8
5
3
37:26
29
V
R
P
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
R
R
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
16
7
5
4
31:27
26
R
V
R
P
R
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
7
4
5
25:21
25
V
P
V
P
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
P
P
V
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
6
4
6
20:24
22
V
P
P
V
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
16
6
3
7
23:21
21
P
P
V
P
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
6
3
7
29:29
21
P
V
V
V
P
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
6
2
8
26:33
20
V
V
P
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
4
5
7
18:31
17
R
R
P
P
P
13
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
16
4
4
8
22:23
16
P
P
V
P
R
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
4
4
8
23:31
16
R
R
P
R
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
16
3
5
8
21:32
14
P
P
P
V
P
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
16
3
5
8
19:31
14
R
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body