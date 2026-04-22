Adept na top výber v drafte NHL, český objav aj slovenská nádej. Koho sledovať na MS U18?

Budúce hviezdy svetového hokeja prichádzajú na Slovensko. Mená, ktoré dnes poznajú najmä skauti a hokejoví nadšenci, môžu už o pár rokov patriť medzi lídrov NHL.
Majstrovstvá sveta do 18 rokov sú už tradične vstupnou bránou mnohých hráčov do reprezentačného hokeja na úrovni, ktorú už sleduje celý svet.
Kvalitné výbery privedú Kanaďania, Američania, Švédi či Fíni. Prekvapiť však môžu aj menej favorizované mužstvá.
Pozrite si 5 hráčov, ktorých sa na majstrovstvách sveta do 18 rokov oplatí sledovať.
Keaton Verhoeff, Kanada
Verhoeff patrí medzi najväčšie talenty pre draft 2026. V rebríčkoch expertov býva na prvých troch pozíciách a niektorí skauti ho dokonca zaradili na prvú priečku.
Spolu s Američanom Chaseom Reidom zrejme zvedú súboj o prvého zvoleného obrancu.
Verhoeff v uplynulej sezóne pôsobil v NCAA na univerzite v Severnej Dakote, kde získal 20 bodov v 36 stretnutiach. Zahral si aj na MS do 20 rokov. Tam mal síce limitovanú rolu, ale v piatich zápasoch nazbieral štyri body.
Skúsenosť má už aj z minuloročných MS do 18 rokov, kde pomohol Kanade k zisku zlata.
Obojsmerný obranca má dominantnú strelu a dobrú hru na puku v ofenzívnej fáze.
Dobrú pozíciu Kanaďana pred blížiacim sa draftom umocňuje aj jeho robustná postava – má 193 centimetrov a 96 kilogramov. Výšku využíva na vytváranie priestoru v strednom pásme a v prechodovej fáze hry.
Zámorský expert Corey Pronman prirovnal jeho herný štýl k Aaronovi Ekbladovi z Floridy.
Tynan Lawrence, Kanada
Lawrence je kandidátom na top 10 pozíciu na drafte. 17-ročný všestranný center hral počas sezóny v juniorke a neskôr aj na Bostonskej univerzite.
V juniorskej USHL bol kapitánom Muskegonu a v 13 zápasoch získal 17 bodov. Na vyššej univerzitnej úrovni mal produktivitu slabšiu, získal sedem bodov v 18 dueloch.
Hrá vo všetkých herných situáciách a svoj tím vie podržať v dôležitých momentoch. V kanadskom tíme by mal byť centrom číslo jedna.
Jeho prednosťou sú jeho excelentné korčuliarske zručnosti. Zaujme aj svojou energiou, rýchlosťou a je silný na puku.
Sammy Nelson, USA
Útočník americkej verzie „projektu do 18 rokov“ má za sebou produktívnu sezónu, v ktorej získal 64 bodov v 72 dueloch.
Rodák z Minnesoty by mal patriť medzi najlepších hráčov na drafte 2027. Narodil sa 19. septembra a na draft tak pôjde o rok ako jeden z najstarších, čo zvyšuje jeho šance na dobré umiestnenie.
Na šampionáte na Slovensku môže byť kľúčovým centrom pre výber USA. Je všestranný hráč s dobrou strelou a do budúcej sezóny už potvrdil, že bude nastupovať na univerzite Notre Dame.
Petr Tomek, Česko
Stále len 17-ročný Tomek má za sebou prelomovú sezónu, v ktorej po presune z juniorky nastupoval v českej seniorskej extralige.
Za Karlove Vary nazbieral 20 bodov v 51 zápasoch a svoju výkonnosť navýšil v play-off, kde zaknihoval deväť bodov v 13 dueloch ako druhý najproduktívnejší hráč svojho mužstva.
Tomek počas svojej historickej sezóny vytvoril nový bodový rekord hráča do 18 rokov v play-off českej najvyššej súťaže.
Prezentuje sa agresívnou hrou aj napriek tomu, že je menšieho vzrastu. Svojou priebojnosťou a aktivitou dokáže strhnúť celý kolektív.
Je výborný korčuliar so skvelou strelou, ktorý vie nastupovať ako center, ale aj ako krídlo. Na šampionáte bude českým kapitánom.
Draft ho čaká až budúci rok a ak zopakuje vydarenú sezónu, mohol by ísť veľmi vysoko.
Adam Goljer, Slovensko
Na kapitána a lídra slovenského výberu sa bude spoliehať vedenie mužstva. Šikovný mladý obranca má za sebou prvú sezónu v seniorskom tíme Trenčína, kde nazbieral 11 bodov v 43 zápasoch.
Zahral si už aj na MS do 20 rokov a kapitánom mužstva bol aj na Hlinka-Gretzky Cupe. Počas MS bude zrejme najvyťažovanejším slovenským bekom.
Goljer má dobré ruky, ofenzívne inštinkty, dobrú strelu a je výborný korčuliar. Prínosom vie byť smerom dopredu aj dozadu.
Na drafte 2026 by mohol svoje meno počuť v druhom kole, ale niektorí experti ho vidia aj ako adepta na prvé kolo. K dobrému umiestneniu mu môže pomôcť aj vydarený šampionát.
Ďalší zaujímaví hráči na sledovanie: Ryan Lin (Kanada), Adam Valentini (Kanada), Dima Zhilkin (Kanada), Mathis Preston (Kanada), Alexis Joseph (Kanada), Wyatt Cullen (USA), Casey Mutryn (USA), Oliver Suvanto (Fínsko), Juho Piiparinen (Fínsko), Alexander Command (Švédsko), Marcus Nordmark (Švédsko), Elton Hermansson (Švédsko)