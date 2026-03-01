    Zlaté Moravce na úvod jari otočili zápas v Košiciach, prekvapenie na úkor Pohronia

    Záber zo zápasu Slávia TU Košice - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble
    Záber zo zápasu Slávia TU Košice - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Autor: Facebook/FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble)
    Sportnet, TASR|1. mar 2026 o 13:31
    ViOn využil zaváhanie Banskej Bystrice.

    Futbalisti Zlatých Moraviec zdolali v prvom kole jarnej časti MONACObet ligy Sláviu TU Košice 3:1.

    Využili tým sobotňajšie zaváhanie Banskej Bystrice a stiahli stratu na prvé miesto tabuľky na 13 bodov. Dvoma gólmi sa blysol český obranca Jan Kadlec.

    Vstup do jarnej časti sa nevydaril Pohroniu, ktoré nestačilo na B-tím Žiliny 0:1. O víťazstve domácich rozhodol Michal Škvarka.

    Bod získalo aj „béčko“ Slovana Bratislava, ktoré remizovalo s Lehotou pod Vtáčnikom 1:1. Bezgólovou remízou sa skončilo stretnutie medzi Malženicami a Petržalkou.

    MONACObet liga - 18. kolo (nedeľa):

    ŠK Slovan Bratislava B - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1:1 (0:1)

    Góly: 83. Kozyk - 2. Balog (vl.). Rozhodovali: Gnip - Kmec, Vass, ŽK: Sibanda, Beriko, 158 divákov

    MŠK Žilina B - FK Pohronie 1:0 (1:0)

    Gól: 16. Škvarka. Rozhodovali: Mano - Maliňák, Mihalík, ŽK: Beňadik, Prokop - Greško, Kuťka, Falana, Kamby, Čeprakov, Rehák, 112 divákov

    OFK Dynamo Malženice - FC Petržalka 0:0 (0:0)

    Rozhodovali: Kolofík - Dobrík, Ukropová, ŽK: Bukovský, Horvát, Alabi - Boah, Bajtoš, 498 divákov

    Slávia TU Košice - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:3 (1:1)

    Góly: 13. Zaviskij - 28. a 59. Kadlec, 62. Balaj. Rozhodovali: Marhefka - Vitko, Cisko, ŽK: Petrik, Hasaj, 262 divákov

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    18
    14
    3
    1
    40:14
    45
    P
    V
    V
    V
    V
    2
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    18
    9
    5
    4
    41:31
    32
    V
    P
    V
    R
    P
    3
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    18
    8
    6
    4
    36:30
    30
    V
    R
    R
    V
    R
    4
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    18
    7
    6
    5
    29:25
    27
    R
    R
    V
    P
    V
    5
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    17
    7
    6
    4
    33:20
    27
    R
    R
    R
    V
    V
    6
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    18
    7
    5
    6
    22:22
    26
    V
    R
    P
    P
    V
    7
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    18
    7
    4
    7
    24:21
    25
    R
    V
    P
    P
    V
    8
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    17
    7
    2
    8
    27:33
    23
    V
    V
    V
    P
    P
    9
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    18
    6
    4
    8
    26:29
    22
    R
    P
    R
    V
    P
    10
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    18
    6
    4
    8
    21:28
    22
    P
    P
    V
    P
    P
    11
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    18
    6
    4
    8
    31:32
    22
    R
    P
    P
    V
    V
    12
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    18
    5
    5
    8
    26:33
    20
    R
    V
    R
    R
    P
    13
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    18
    4
    6
    8
    25:35
    18
    R
    V
    R
    V
    R
    14
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    18
    4
    6
    8
    19:33
    18
    R
    P
    R
    R
    P
    15
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    18
    4
    5
    9
    23:25
    17
    R
    P
    P
    P
    V
    16
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    18
    4
    5
    9
    24:36
    17
    P
    V
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
