Zlaté Moravce na úvod jari otočili zápas v Košiciach, prekvapenie na úkor Pohronia

Futbalisti Zlatých Moraviec zdolali v prvom kole jarnej časti MONACObet ligy Sláviu TU Košice 3:1.
Využili tým sobotňajšie zaváhanie Banskej Bystrice a stiahli stratu na prvé miesto tabuľky na 13 bodov. Dvoma gólmi sa blysol český obranca Jan Kadlec.
Vstup do jarnej časti sa nevydaril Pohroniu, ktoré nestačilo na B-tím Žiliny 0:1. O víťazstve domácich rozhodol Michal Škvarka.
Bod získalo aj „béčko“ Slovana Bratislava, ktoré remizovalo s Lehotou pod Vtáčnikom 1:1. Bezgólovou remízou sa skončilo stretnutie medzi Malženicami a Petržalkou.
MONACObet liga - 18. kolo (nedeľa):
ŠK Slovan Bratislava B - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1:1 (0:1)
Góly: 83. Kozyk - 2. Balog (vl.). Rozhodovali: Gnip - Kmec, Vass, ŽK: Sibanda, Beriko, 158 divákov
MŠK Žilina B - FK Pohronie 1:0 (1:0)
Gól: 16. Škvarka. Rozhodovali: Mano - Maliňák, Mihalík, ŽK: Beňadik, Prokop - Greško, Kuťka, Falana, Kamby, Čeprakov, Rehák, 112 divákov
OFK Dynamo Malženice - FC Petržalka 0:0 (0:0)
Rozhodovali: Kolofík - Dobrík, Ukropová, ŽK: Bukovský, Horvát, Alabi - Boah, Bajtoš, 498 divákov
Slávia TU Košice - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:3 (1:1)
Góly: 13. Zaviskij - 28. a 59. Kadlec, 62. Balaj. Rozhodovali: Marhefka - Vitko, Cisko, ŽK: Petrik, Hasaj, 262 divákov
