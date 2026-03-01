ONLINE: MŠK Žilina B - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 18. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina B a FK Pohronie dnes hrajú zápas 18. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina B - FK Pohronie (II. liga, MONACObet liga, 18. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
01.03.2026 o 10:30
18. kolo
Žilina B
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohronie
Rozhodca: Mano – Maliňák, Mihalík.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
18
14
3
1
40:14
45
P
V
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
18
8
6
4
36:30
30
V
R
R
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
8
5
4
38:30
29
P
V
R
P
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
18
7
6
5
29:25
27
R
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
7
6
4
33:20
27
R
R
R
V
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
18
7
5
6
22:22
26
V
R
P
P
V
7
FC PetržalkaFC Petržalka
17
7
3
7
24:21
24
V
P
P
V
P
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
7
2
8
27:33
23
V
V
V
P
P
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
18
6
4
8
21:28
22
P
P
V
P
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
18
6
4
8
31:32
22
R
P
P
V
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
17
6
3
8
26:29
21
P
R
V
P
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
5
4
8
25:32
19
V
R
R
P
R
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
18
4
6
8
25:35
18
R
V
R
V
R
14
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
18
4
5
9
23:25
17
R
P
P
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
17
4
5
8
23:33
17
V
P
P
P
V
16
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
4
5
8
18:32
17
P
R
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body