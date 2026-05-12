Košice doviedol k dvom titulom ako kapitán. Slovenský útočník zamieri do iného klubu

Michal Chovan preberá majstrovský pohár. (Autor: TASR)
TASR|12. máj 2026 o 21:29
Klub slovenskej hokejovej extraligy MHK 32 Liptovský Mikuláš angažoval 38-ročného útočníka Michala Chovana.

Trojnásobný majster Slovenska pôsobil v uplynulých siedmich sezónach v HC Košice. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Chovan prišiel do HC Košice pred sezónou 2019/2020. V rokoch 2023 a 2025 doviedol klub k majstrovskému titulu.

„Na základe vzájomnej dohody, iniciovanej Mišom, došlo k predčasnému ukončeniu jeho zmluvy s klubom.

V prvom rade mu ďakujem za jeho dlhoročné pôsobenie a prínos pre náš klub s „céčkom“ na hrudi. Prajeme mu hlavne veľa zdravia a športových úspechov v novom klube,“ uviedol športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.

Skúsený útočník strávil doterajšiu kariéru najmä v slovenskej extralige. Okrem Košíc hral aj za materský HKM Zvolen a krátko za HK Poprad. Od sezóny 2026/2027 bude mať nové pôsobisko:

„Verím, že všetci pochopia moje rozhodnutie a budeme na seba spomínať len v dobrom. Teraz je čas na zmenu a po vzájomnej dohode s klubom sme sa rozhodli, že nebudem pokračovať,“ poznamenal Chovan pre hckosice.sk.

