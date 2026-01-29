Výplaty meškali aj Calzonovi, tvrdí Kováčik. Huliak sa vraj mstí aj preto, že ho vypískali

Pätnásť rokov je na čele najväčšieho športového spolku na Slovensku a vo februárových voľbách sa chystá toto obdobie ešte natiahnuť.
Šéf Slovenského futbalového zväzu JÁN KOVÁČIK v rozhovore reaguje na osobné útoky ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka, vysvetľuje prečo sa zväz dostal do finančných problémov, alebo či by mal Francesco Calzona naďalej viesť slovenskú reprezentáciu.
V posledných týždňoch a mesiacoch sa opakujú verbálne útoky ministra športu Rudolfa Huliaka namierené proti Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ), osobitne aj proti vám. Nie ste z toho nervózny alebo znepokojený?
Je to nepríjemné. Ak viete, z akého dôvodu sa to deje, tak sa aspoň viete zariadiť alebo si povedať, že sa niečo stalo v minulosti a hľadáte riešenie, ako z toho von alebo ako to eliminovať.
Ale keď niekto odmieta akúkoľvek komunikáciu a na stretnutiach po celom Slovensku neustále dostávam spätnú väzbu, čo tam pán minister narozprával, tak je to nepríjemné.
„Ja viem veľmi dobre, čo robia – fajčia trinidady, a pijú tie najkvalitnejšie vína a pivo a bývajú v takých hoteloch, čo si nedovolia ani hollywoodske hviezdy. Tridsať percent všetkých financií, ktoré idú do slovenského futbalu, minie Kováčik na osobné účely a môže ma za toto tvrdenie aj zažalovať.
Nebyť osem miliónov od STVR, dávno skrachuje aj s celým zväzom a vezmú ho do basy, lebo by jednoducho nemal na výplaty a na odvody.“ Ako sa vám počúvajú tieto slová z úst najvyššieho vládneho predstaviteľa zodpovedného za šport?
Nebudem to hodnotiť, lebo si myslím, že už je to cez všetky čiary. Nemusí ma mať rád, nemusím mu byť sympatický, nemusí mať rád futbal, ale toto je zbytočné komentovať.
Som sviatočný fajčiar, fajčím niekoľkokrát za rok, obyčajne v lete a vôbec nemám preferované cigary. Som normálny konzument alkoholu a naším partnerom je slovenská firma, ktorá nám dodáva víno aj iné nápoje, je to aj cenovo v norme.
Čo sa týka hotelov, tie nám vyberá medzinárodné organizačné oddelenie SFZ a schvaľuje generálny sekretár. Sú to štandardné hotely pre reprezentácie našej kategórie. Počas kongresov UEFA alebo FIFA bývame v hoteloch, ktoré vyberú oni. Keď postúpime na európsky šampionát, UEFA nám ponúkne zoznam hotelov, z ktorých si musíme vybrať.
Budete Rudolfa Huliaka za tieto výroky žalovať alebo bude futbalový zväz nejako reagovať?
Futbalový zväz priebežne reaguje a máme na stole všetky možnosti. Je tu 15-členný výkonný výbor, je tu 87 delegátov konferencie, ktorých sa to dotýka a nemajú z toho dobrý pocit, keď sa tento človek takto vyjadruje o ich práci.
Moja kompetencia je podpísať čokoľvek do 100 000 eur, nad túto sumu musí každú jednu záležitosť schváliť výkonný výbor alebo konferencia.
Máme veľmi silný kontrolný orgán, kontrolóra, revíznu komisiu, ktorá každý rok špeciálne kontroluje príspevok uznanému športu, čo je štátny príspevok
pre Slovenský futbalový zväz. Nikdy žiadna kontrola nenašla u nás zásadný problém.
Koľkokrát ste sa s Rudolfom Huliakom stretli, odkedy je vo funkcii ministra?
Pracovne som sa s ním nestretol. Stretli sme sa len spoločensky na Futbalistovi roka, na finále Slovnaft Cupu v Dunajskej Strede a veľmi krátko pri otvorení štadióna v Prešove.
VIDEO: Kováčik o Huliakovi
Tieto výroky ministra ste označili za jeho osobnú pomstu. Máte indície prečo by sa mal mstiť?
Môžem len konštatovať, čo na zasadnutí výkonného výboru povedal jeho člen Tomáš Medveď, ktorý bol v rade ministra. Rudolf Huliak je presvedčený, že som zinscenoval jeho vypískanie na otvorení štadióna v Prešove. Je to, samozrejme, nezmysel.
Môžu tieto animozity viesť k tomu, že sa bude minister cestovného ruchu a športu snažiť paralyzovať futbalový zväz?
Môže mať tú ambíciu, ale musí mať na to dôvod. Keď sme porušili niekde zákon, tak je to v poriadku.
Financie nekontroluje Rudolf Huliak. On niekoľkokrát porušil zákon, keď hovoril o priebehu neukončenej kontroly. Minister nemá právo vedieť a už vôbec nie komentovať priebeh kontroly.
Kontrolu vykonáva kompetentný odbor alebo úsek ministerstva cestovného ruchu a športu, nie minister. On dostane výsledky na stôl, tak ako aj my, a môžeme sa k nim vyjadriť.
Ja si len želám, aby kontroly a hodnotenie prebiehali rovnako ako u ostatných športových zväzov. Vieme, aké problémy mali ostatné športové zväzy, koľko finančných prostriedkov museli vracať, akým spôsobom k tomu ministerstvo pristúpilo a akým spôsobom to prehodnotili. Nechcem nič iné, len rovinu, nech s nami zaobchádzajú presne tak, ako s ostatnými športovými zväzmi.
Považujete nedávne vypovedanie zmluvy o reklamnom partnerstve zo strany štátnej lotériovej spoločnosti Tipos za dôsledok tohto sporu?
Samozrejme, je to jasné. Takmer pol roka som bol súčasťou rokovaní s pánom Hutníkom a s ostatnými pracovníkmi Tiposu aj za účasti zástupcov tretej ligy.
Keď povedali, že chcú dať o niečo menej finančných prostriedkov, po odsúhlasení alebo po diskusii s klubmi sme si povedali, dobre. Keď povedali, že chcú, aby išlo viac peňazí do klubov, takisto.
Na Slovenskom futbalovom zväze zostávali len finančné prostriedky, ktoré sa použili na branding štadiónov a dresov, a to, čo bolo v rámci plnenia, nejaká marketingová kampaň.
Tipos dostával pol sezóny počas rokovania plnenie zmluvy. Ani raz vtedy nepovedali, že si to neželajú, nechcú, lebo futbalový zväz niečo porušil.
Tipos argumentoval nedodržaním zmluvných podmienok zo strany SFZ. Čím konkrétne zdôvodnil odstúpenie od zmluvy?
Pán Huliak povedal, že sme porušili zmluvu, keď sme zapojili do partnerstva ďalšie stávkové spoločnosti. Ale my sme ich nezapojili. Dva kluby mali s nimi uzavreté dohody v prvom ročníku platnosti zmluvy, preto aj požiadali o výnimku a tú výnimku dostali.
V ďalšom ročníku sme takisto požiadali spoločnosť Tipos, aby niektoré nové kluby, ktoré pribudli do súťaže výnimku dostali, ale keďže sa nič nepodpísalo, tak nemohli sme dostať ani žiadnu výnimku, ale nič sme ani nemohli porušiť.
V konečnom dôsledku, ak mal Tipos na mysli iné stávkové spoločnosti, SFZ má partnera z tejto kategórie aj pri reprezentácii, aj pri druhej lige, ale pri tretej lige mal Tipos z našej strany v rámci plnenia absolútnu exkluzivitu. Dokonca dostal navyše, čo nebolo v zmluve, vysielanie zápasov tretej ligy, ktoré od nového ročníka ponúka STVR.
Čiže SFZ opäť nachystal dodatok k zmluve, ale Tipos nereflektoval?
Pol roka sme o ňom hovorili, niekoľkokrát sme sa stretli a niekedy v novembri nám oznámili, že celú agendu preberie právna kancelária. Komunikácia s ňou bola veľmi zložitá, občasná a v žiadnom prípade nebola konkrétna.
Ako vnímate informáciu, že Tipos chce rokovať priamo s klubmi tretej ligy?
Tlieskam tomu a som nadšený. Dúfam len, že si kluby tretej ligy budú pamätať, že tie peniaze som s predchádzajúcim vedením vybavil ja. A vôbec to nebolo jednoduché.
Keď sa to rozbehlo, tak po prvej sezóne sme to všetci hodnotili, že projekt je pre obidve strany je výborný.
Priznávate, že finančná situácia na zväze nie je dobrá. Meškali platby mládežníckym trénerom, SFZ si neplnil načas niektoré finančné záväzky. Prečo sa futbalový zväz dostal do súčasných problémov?
Dostal sa do nich historicky v rokoch 2021 a 2022 pre pandémiu korony. V roku 2022 sme prekročili rozpočet, kde vznikol prvý problém, ktorý sme si spôsobili sami. V tom období sme to ešte dokázali prekrývať.
V nasledujúcom období sme sa zaviazali klubom, že dostanú ďalšie finančné prostriedky a my sme aj počítali s ďalšími finančnými príjmami. Tie prostriedky išli na delegované osoby, v druhej lige a najmä v mládežníckych súťažiach. Od istého obdobia sme začali platiť najskôr 50 % a potom 100 % nákladov na rozhodcov a delegátov.
Tu sa však objavil problém. Nedokázali sme zabezpečiť príjmy v takej výške, ako sme očakávali, lebo obdobie po covide nebolo dobré. Mnoho prísľubov sa nenaplnilo alebo sme dostali zlomky z finančných prostriedkov, ktoré sme očakávali.
Ale zásadný problém nastal inde. V roku 2024 sme dostali zo štátnych zdrojov prostriedky navýšené o 20 percent vďaka dodatku, ktorý podpísal minister Keketi.
V roku 2025 sme s nimi počítali znovu - aj na základe toho, že minister Keketi nám to prisľúbil, a aj preto, že sme tie finančné prostriedky videli v kapitole šport v rámci štátneho rozpočtu. No a potom prišiel nový minister a naložil s tými financiami inak.
Nezobral ich len futbalu, ale všetkým národným športovým zväzom. Hokej mal dostať plus 1,7 milióna, tenis plus 800 000. Akurát my sme sa najhlasnejšie ozývali.
Keď vám chýba 2,4 milióna v cashflow, je to problém. Veľmi ťažko sa nám to riešilo, lebo sme v priebehu roka už zväzom aj klubom už zadefinovali, čo dostanú.
Máme dlh, ktorý splácame za to, čo futbalová rodina dostáva.
Počítali sme tiež, že v roku 2025 predáme budovu v Prievidzi. Nepodarilo sa. Budeme ju predávať až v tomto roku. Jednu splátku dostaneme tento rok, ďalšiu splátku v budúcom roku. To sú finančné prostriedky, ktoré už budeme používať na vyrovnanie starých záväzkov.
VIDEO: Kováčik o finančnej situácii na zväze
Čiže to mínus je momentálne 2,5 milióna eur?
Dnes máme záväzky po dobe splatnosti vo výške 5,6 milióna. Na konci prvého februárového týždňa by to už mohlo byť o 2 milióny menej. Potom priebežne budeme splácať v priebehu roka aj ďalšie záväzky.
Všetko uvidia delegáti na konferencii, celú štruktúru, akým spôsobom to chceme urobiť a uvidia už aj to, čo sme v prvých dvoch mesiacoch urobili.
Rozpočet na rok 2026 je postavený už absolútne reálne. Urobili sme tam škrty, šetrenia na všetkých úrovniach, kde sa dalo, či už to bol amatérsky alebo profesionálny futbal, ako aj v ďalších oblastiach.
Snažili ste sa o nejaké marketingové aktivity, ktoré sa napokon nenaplnili?
Komunikovali sme s potenciálnymi partnermi z bankového sektoru, no zatiaľ sme žiadneho nezískali. Podarilo sa nám naplniť takmer maximálne sektor stávkových spoločností. Nepodarilo sa nám však uzavrieť dohodu s výrobcom piva, s ktorými sme dlho komunikovali. Dlhodobo tiež komunikujeme so spoločnosťami z telekomunikácií.
Vložil sa Marek Hamšík do riešenia finančných problémov zväzu? Či už marketingovými aktivitami alebo pritiahnutím partnerov?
Nie. Marek Hamšík je asistent trénera Calzonu. Nepotrebuje si žiaden rešpekt vydobýjať iným spôsobom, ako svojou autoritou a svojou prácou v rámci reprezentačného tímu. Neprajníkom môžem povedať len to, že je absolútne na správnom mieste. Keby sa prišli pozrieť na to, keď mu dá Francesco Calzona urobiť predzápasový tréning, tak by pochopili, prečo tam Marek Hamšík je.
Môžete v krátkosti vysvetliť, z čoho pozostáva príjmová zložka futbalového zväzu?
Návrh príjmov na rok 2026 je 27 035 000 eur. Z toho 6 895 000 je od UEFA, 1 160 000 od FIFA, Slovenský futbalový zväz zabezpečí 3 185 077 eur.
Príspevok od Ministerstva cestovného ruchu a športu je 13 795 401 eur plus v druhej polovici roka odhadovaný výťažok z lotérií. Z marketingových aktivít je to 500 000 eur. Výdavky sú zatiaľ na úrovni 27 208 592 eur.
Stále je to len návrh, proces je ešte živý, stále sa na ňom pracuje.
Z čoho sa skladajú príjmy v položke Slovenský futbalový zväz?
Prenájom budovy, servisný poplatok informačného systému, vzdelávanie trénerov a delegátov, prenájmy Národného tréningového centra Poprad a Senec. Najväčšia položka je samozrejme členské, 1 030 000 eur. Sú tu aj tržby zo vstupeniek či registračné poplatky.
Kedy odhadujete, že sa vám podarí finančnú situáciu stabilizovať?
V priebehu tohto a budúceho roka. Snažíme sa aktívne komunikovať s partnermi, s mnohými sme si už dohodli dlhšie splatnosti. Verím, že to zvládneme do konca roka 2027.
Môžete konkretizovať, ako sa šetrenie dotýka amatérskeho a profesionálneho futbalu?
Rovnako. U nás je zásada, že amatéri aj profesionáli prispejú k šetreniu rovnakou mierou. V tejto chvíli nebudem hovoriť konkrétne, lebo nemáme hotový rozpočet, je to ešte živý proces, prebieha diskusia.
Šetrenie sa prejaví na všetkých úrovniach, aj u reprezentácií, aj keď tam to bude asi najmenej, na technickom úseku a v administratíve, budeme znižovať počet pracovníkov.
Dotkla sa už futbalového zväzu konsolidácia? Lebo sa zdá, že začínate šetriť až teraz.
Nie, nad mnohými vecami sme sa museli zamyslieť už v roku 2023. Vtedy sme mali rozpočet o štyri milióny nižší, ako návrh na rok 2026. Potom sme získali finančné prostriedky, tak sme zase niekde pridali.
Chcem ešte dodať, že na základe našich stanov máme pracovať s vyrovnaným rozpočtom. Keď dnes niekto od nás očakáva, že by sme mali generovať zisk, tak aj v stanovách máme definované, že by sme ho nemali generovať, ale ak by sa nám aj podarilo, tak by sme to mali rozpustiť do výdajov, aby sa dostal naspäť do futbalovej rodiny.
Zväzoví mládežnícki tréneri dostali svoje novembrové platy až koncom januára. Jeden z nich v debate poznamenal, že by ho zaujímalo, či meškala výplata aj reprezentačnému trénerovi Francescovi Calzonovi.
Áno, aj Francescovi Calzonovi meškala výplata, aj tri mesiace. A nie raz. Žiaľ, dotklo sa to všetkých a teraz robíme všetko pre to, aby sa to v budúcnosti najmä ľudí, ako sú mládežnícki tréneri, dotýkalo čo najmenej.
Ako reagoval Francesco Calzona, keď mu tri mesiace meškala výplata?
Normálne. Vysvetlil som mu situáciu a povedal, že dobre.
Blíži sa volebná konferencia Slovenského futbalového zväzu, na čele ktorého ste 15 rokov. Čo vás motivuje, aby ste kandidovali znova?
Komunikácia na túto tému prebieha už od konca roka 2024. Delegáti z regiónov a z oblastných futbalových zväzov ma presviedčali, aby sme ešte štyri roky potiahli. Sú to ľudia, s ktorými pracujem dlhé roky.
Chodil som do regiónov, viem, ako žijú, aké majú podmienky. Dnes majú všetky štyri regionálne futbalové zväzy vlastné sídlo. Keď som nastúpil, tak vlastné sídlo nemal ani SFZ.
Chceme rozvíjať mládežnícky futbal a infraštruktúru. Máme investičný dlh voči Bratislave a bratislavskému regiónu. V iných regiónoch sme vybudovali nové štadióny a tréningové plochy, ale v Bratislave sa nám to nepodarilo, lebo sme nemali partnera, nebol pozemok, kde by sme mohli vybudovať ihrisko. S touto témou sa musíme veľmi vážne zaoberať, ale tu si nepomôžeme sami, budeme musieť vstúpiť do rokovania s mestom, s VÚC, so štátom, s pozemkovým fondom.
Váš vyzývateľ má byť generálny sekretár Peter Palenčík, de facto vaša pravá ruka. To vyznie trochu neštandardne. Rozoberali ste už spolu kandidatúru?
Nerozoberali. Oznámil mi, že sa rozhodol kandidovať, ja som to vzal na vedomie.
Minister Huliak vyhlásil, že zo svojej pozície urobí všetko, aby podporil vášho protikandidáta a zabránil vášmu víťazstvu. Čo si o tom myslíte?
To by politik nemal robiť, je to priamy zásah do rozhodovania národného športového zväzu, do jeho autonómie. Tu už by bolo na mieste, že sa ozve UEFA, FIFA, aj naša strešná organizácia, Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého sme najväčším členom.
Minister môže hodnotiť naše hospodárenie, môže sa k nemu vyjadrovať, ale takýmto spôsobom vstupovať priamo do rozhodovania a integrity národného športového zväzu je už cez všetky čiary.
VIDEO: Huliak chce zabrániť tomu, aby Kováčik vyhral voľby
Takéto veci sa dejú skôr v afrických krajinách. Keď štátna moc zasahuje takýmto spôsobom do fungovania športového zväzu, môže to vyústiť až do zásahu FIFA, v extrémnom prípade do vylúčenia z kvalifikácie…
To je presne to, čo si Rudolf Huliak absolútne neuvedomuje, lebo je neznalý. Takýto problém, už v období, keď ja som bol prezidentom SFZ, malo aj Grécko. Takéto problémy mali niektoré africké alebo juhoázijské krajiny. V Európe už takéto praktiky vymizli. Tak neviem, či chceme byť tí, o ktorých sa bude zasa hovoriť v takomto kontexte. Bol by som nerád.
Čo by ste vyzdvihli ako najpozitívnejšie momenty v slovenskom futbale za posledných päť rokov?
Pracujeme s rozpočtom približne 30 miliónov eur. Rakúsko má 50 miliónov, Česko 78 miliónov, Poľsko 118 miliónov, Maďarsko 182 miliónov.
Športové výsledky, ktoré prinášame, sú však porovnateľné s týmito krajinami.
Reprezentačné áčko bolo trikrát po sebe na majstrovstvách Európy, čo sa podarilo len šestnástim krajinám z 55.
Veľmi ma teší, že nosní hráči v reprezentácii sú už produkt slovenského futbalu, teda vyrastali v slovenských kluboch a odchádzali do zahraničia už ako hotoví hráči. Nie ako v minulosti, keď odchádzali 14-15 roční do akadémií v zahraničí.
Po postupe na prvé majstrovstvá Európy sme prvé finančné prostriedky investovali do vytvorenia akadémií.
Ďalej vyzdvihujem to, ako dnes hráme, ako dnes vyzerá slovenská reprezentácia, aj keď sa stretne so silnými súpermi. Toto priniesol Francesco Calzona so svojím tímom a presvedčil hráčov, že môžu takto hrať.
Chcem vyzdvihnúť aj finálový turnaj majstrovstiev Európy do 21 rokov, čo bolo najväčšie športové podujatie na Slovensku v ére samostatnosti. Väčšiu už nebudeme môcť zorganizovať, Slovensko na to nemá infraštruktúru a podmienky. To, ako ten šampionát dopadol, takú propagáciu si Slovensko v zahraničí iným spôsobom nezaplatí.
Samozrejme, treba hovoriť aj o vybudovaní množstva infraštruktúrnych projektov: nový štadión v Košiciach, štadión v Prešove, tréningové plochy s umelými trávami, v decembri sme ju otvorili v poslednom okrese na východe, kde ešte nebola a to v Rožňave.
VIDEO: Pozitívne momenty v slovenskom futbale
Máte už vyčíslené, čo priniesol Slovensku finálový turnaj EURO U21?
Turnaj organizovala UEFA a tým pádom platila gro nákladov. Samozrejme ako hostiteľská krajina sme prispievali, ale od začiatku sme to vnímali tak, že prioritne to nebolo o nejakom zárobku a zisku, no nemali by sme vygenerovať ani žiadnu stratu. Záverečnú správu odprezentujeme na konferencii SFZ 27. februára.
Čo vás najviac mrzí, že nevyšlo v uplynulom volebnom období?
To, že sme sa nekvalifikovali na majstrovstvá sveta a že sa v predchádzajúcom kvalifikačnom cykle nepostúpila dvadsaťjednotka na finálový turnaj.
A nevyšlo, že sme mohli zrealizovať aspoň jeden dobrý infraštruktúrny projekt v bratislavskom regióne.
Aké by boli vaše priority, ak by vás zvolili na ďalšie obdobie?
Zásadne by som sa chcel zamerať na významné prerozdelenie kompetencií a zaangažovanie členov výkonného výboru. Aby výkonný výbor oveľa intenzívnejšie vnímal a zapojil sa do diania nielen pri rozhodovaní už pripravených vecí, ale do veľkej miery aby mohli ovplyvňovať proces, kým ten projekt príde na výkonný výbor alebo na konferenciu.
V prvej fáze to nemusí znieť ako zásadná vec, ale je. Tu je do veľkej miery priestor aj na to, aby sa mohli ukázať ľudia, ktorí by v budúcnosti mali a mohli viesť Slovenský futbalový zväz.
Druhá zásadná vec, že chcem významne hľadať spôsob, ako sa dá dlhodobo a udržateľne dostať finančné prostriedky do prostredia mládežníckeho futbalu. Je to zložité, lebo partneri chcú byť videní a preto chcú byť spájaní s tým, čo je najviac vidieť.
Málokto si uvedomuje, že všetky slovenské reprezentácie odohrajú v priebehu roka 110 až 130 zápasov, čo je približne jeden zápas každý tretí deň. Nie je to len áčko, ale ale aj mládežnícke kategórie. Toto je nesmierne náročné. Pokrytie týchto nákladov dokážeme zrealizovať s tým, čo máme. Ale na takú nadstavbu, rozvoj, aby boli dlhodobé finančné prostriedky, je potrebné hľadať priestor, odkiaľ ich zobrať.
Ako hodnotíte doterajšie pôsobenie Francesca Calzonu v pozícii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie?
Francesco Calzona vniesol do futbalového prostredia na Slovensku modernu. Slovenská reprezentácia má dnes inú tvár a iný charakter ako v minulosti.
Bolo potrebné na túto hernú zmenu angažovať zahraničného trénera?
Som o tom presvedčený.
Nevyrušila vás kauza s brankárom Dominikom Greifom, ktorý si vymieňal s trénerom odkazy cez sociálne siete?
Nominácia hráčov je vždy kompetencia trénera. On vie najlepšie, čo prečo urobil. Keby slovenskí občania poznali situáciu detailnejšie, neboli by tak jednoznačne naklonení tomu, že pravda je iba na jednej strane.
Ako spätne hodnotíte komunikáciu v tejto kauze?
Samozrejme, dalo sa to riešiť inak, oveľa elegantnejšie a lepšie. Ale komunikáciu v danej chvíli riešia ľudia, ktorí sú nejako nastavení, sú nejako komunikačne zdatní a je to ich kompetencia. Keby to bolo na mne, riešil by som to ináč, ale to sme si povedali. Aj pri riešení iných problémov mohla byť komunikácia lepšia.
V marci bude Slovensko hostiť v baráži majstrovstiev sveta Kosovo. Je to reprezentácia krajiny, ktorú oficiálne Slovensko neuznáva. V minulosti došlo už ku kontroverziám, keď Kosovo hralo v Rumunsku alebo doma proti Česku. Vnímate to ako rizikový zápas?
Zúčastnil som sa na kongrese, kde sa Kosovo prijímalo za člena UEFA. Túto situáciu sme diskutovali s predstaviteľmi štátu, lebo sme nechceli hlasovať iným spôsobom, ako to vníma štátna politika. Komunikovali sme vtedy s ministerstvom zahraničných vecí a zhodli sme sa na to, že sa zdržíme. Nebudeme hlasovať za ani proti.
Vnímame tento zápas ako veľmi rizikový. Vôbec som sa nepotešil, keď som sa dozvedel, že máme v baráži tohto súpera. Okrem toho, že je to futbalovo zdatný súper, som si v prvej chvíli uvedomil, aké iné problémy nás čakajú a čo všetko sa môže stať. Myslím si, že do veľkej miery sa s tým treba počítať.
Urobíme maximum, aby sme zabránili akýmkoľvek nefutbalovým záležitostiam, ktoré môžu vzniknúť na štadióne. Konzultujeme to aj so skúsenými ľuďmi z ministerstva zahraničných vecí, s ľuďmi, ktorí pôsobili na Balkáne. Dúfam, že sa nám to podarí.
VIDEO: Kováčik o zápase s Kosovom
Čo by pre Slovensko znamenal postup na MS?
Obrovský úspech. Bolo by to len druhýkrát v histórii Slovenska. Je to obrovská výzva aj pre hráčov.
Viete si predstaviť Francesca Calzonu na pozícii trénera reprezentácie, aj keby Slovensko nepostúpilo na majstrovstvá sveta?
Osobne si to viem predstaviť, lebo ešte neponúkol všetko, čo slovenskému futbalu môže ponúknuť.
Máte už nejaké odozvy z prostredia amatérskeho futbalu na novú odvodovú záťaž? Nemáte obavy, že toto posunie tie príjmy v amatérskom futbale do sivej zóny?
Obavy máme, aj ich vnímame, ale v tomto prípade sme bezmocní. Je to rozhodnutie štátu. V tejto krajine sa žije z roka na rok ťažšie. To je fakt.
Ako vnímate situáciu so zaniknutými klubmi?
Niekde kluby zanikajú, inde vznikajú. Sú oblasti, kde máme úbytok mladých hráčov, ale od roku 2022 máme nárast v členskej základni hráčov do 16 rokov o 26 %.
Niekde tých hráčov ubúda, ale oni sa niekde presťahujú, alebo idú študovať a zase sa objavia niekde inde.
Napríklad v Rimavskej Sobote máme málo klubov, bol som tam na volebnej konferencii a predseda Marian Petrok má zaujímavý návrh. Hneď na mieste som povedal, že s tým zväz pomôže. Prišiel s návrhom, že chce mať trénera, ktorý bude chodiť po jednotlivých dedinách, kde futbal nie je, bude tam trénovať deti a možno nájdu niekoho, kto to prevezme a vznikne tam klub. Na toto mu veľmi radi prispejeme.
Boli nevyhnutné dve reorganizácie tretej ligy v priebehu štyroch rokov?
Máme akadémie, kde v devätnástich rokoch končí veľa hráčov. Hľadali sme riešenie, ako pomôcť tomu, aby títo hráči dostali ešte nejaký ďalší priestor, keď sa nedostali do A-mužstva a už nemohli nastúpiť za U19.
Preto sme prišli s návrhom vytvorenia B-mužstiev. S tým, že sme ponúkli klubom najvyššej súťaže a druholigovým s už vytvorenou akadémiou, že ak si ho vytvoria teraz, tak ho môžeme zaradiť do tretej ligy. To bol dôvod druhej reorganizácie.
Dajme tomu čas, o tri roky si budeme môcť otvorene povedať, čo to prinieslo. Vo futbale treba minimálne tri až päť rokov, aby sme mohli určiť, aký to malo dopad.
Hovorí sa o veľkej reforme mládežníckeho futbalu a systému akadémií, ktorú má pripravovať Štefan Tarkovič. Čo o nej môžete povedať?
Ešte počas prvého pôsobenia vo funkcii technického riaditeľa navštívil niekoľko krajín, Grécko, Chorvátsko, Belgicko a Portugalsko a študoval ich systémy akadémií. V každej krajine je iný systém. Akadémia Dinama Záhreb je jedna z najúspešnejších akadémií v Európe a pritom Chorvátsky futbalový zväz pred dvoma rokmi nedával žiadne finančné prostriedky na rozvoj mládeže. A vidíte, kde sú.
Štefan Tarkovič sa veľmi intenzívne zaoberá tým, ako dosiahnuť výsledok, aby bol rozvoj hmatateľný, aby sme dokázali aj my vychovávať kvalitných hráčov, aby akadémie správne pracovali a aby v nich boli správni ľudia na správnych miestach.
Prebieha o tom diskusia, ale v prvom rade sa to musia dozvedieť tí, ktorých sa to týka.