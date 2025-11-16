Kapitán Slovana žiaril proti amatérom, škeril sa: Štvrtá či piata liga, to je moja úroveň

BRATISLAVA. Je to najväčší marketingový ťahák nielen Slovana, ale celej Niké ligy, ktorý láka ľudí na štadióny. A to platí ešte vo väčšej miere pre arény súperov. Predáva aj najviac dresov.
S ktorým ligovým hráčom sa fanúšikovia najviac fotia? S Weissom. Zábava divákov, v dobrom i v zlom. Najviac ľudí mu tlieska, najviac ľudí naňho aj píska či bučí.
Je to veterán, ktorý má už najlepšie roky za sebou. Ofenzívny hráč bude mať v novembri už 36 rokov.
Jeho štatistiky v tomto ročníku už neoslňujú. Nedal žiaden gól, nemá asistenciu. Zato zaznamenal sedem žltých kariet a jednu červenú. Celkovo v tejto sezóne odohral v Niké lige a na európskej scéne 16 súťažných zápasov.
To je moja úroveň
Ďalšie tri pridal proti amatérskym klubom v rámci Slovenského pohára. Proti Trsticiam (4:2), Piešťanom (5:0, Weiss dal dva góly) a naposledy Trenčianskym Stankovciam (6:1), kde si vylepšil aj produktivitu.
„Štvrtá či piata liga, to je moja úroveň. Aspoň niekde pomáham gólmi a asistenciami,“ žartoval po poslednom zápase Weiss.
Jeho otec a tréner rovnakého mena často syna bráni a vyzdvihuje jeho líderske schopnosti a prínos v kabíne.
„Som tu a idem naplno. Či už je to pohár alebo zápasy v lige. Som rád, že sa môžem vrátiť do európskych pohárov. Budem sa snažiť, čo mi budú sily stačiť,“ dodal kapitán a líder kabíny Slovana.
Cítil tlak
Zostava Slovana, ktorá nastúpila proti outsiderovi, mala na konte spolu 173 štartov za národný tím.
Ešte v 17. minúte však svietil na svetelnej tabuli v Trenčíne šokujúci výsledok 1:0 pre Stankovce. Ešte v polovici zápasu bol stav nerozhodný 1:1. V 45. minúte ich vykúpil gól Weissa z penalty. Bol to zlomový moment, Stankovce v druhom polčase kondične nevydržali.
„Musím sa priznať, že som trochu cítil tlak kopať penaltu za stavu 1:1 pri našich fanúšikoch, ktorí asi neboli nadšení, ako sa zápas vyvíjal… Ale musel som zobrať zodpovednosť na seba. Ak by som nedal, asi ma vynesú na chrbte z ihriska. Som rád, že som premenil, tam sa ten zápas zlomil,“ dodal Weiss mladší. Proti Stankovciam pridal ešte dve asistencie.
Nebude to akceptovať
Weiss si dal na jeseň minulého roka zhruba dvojmesačnú pauzu, váhal, či bude v kariére pokračovať. V decembri 2024 sa rozhodol vrátiť. Odvtedy však dal proti profesionálnemu tímu iba jediný gól, v máji proti Podbrezovej. Aj to bolo z penalty.
Pred pár dňami sa dostal do sporu s fanúšikmi Slovana, ktorí kritizovali vlastných hráčov. Kapitánovi Weissovi sa pozmenené chorály a transparenty nepáčili.
Dodal, že to nebude akceptovať. Fanúšikovia však tiež poukazujú na jeho slabé čísla a výbuchy na ihrisku.
„Po minulom týždni fanúšikovia ukázali, že chcú fandiť Slovanu, že chceme byť spolu a nechceme páliť mosty. Všetci sme tu pre to, aby sme pomáhali tomuto klubu. Budeme robiť všetko, aby boli spokojní,“ dodal Weiss.
Chce byť prísnejší
„Musíme byť prísnejší v niektorých veciach a začať odo mňa ako prvého. Je to minikríza, ktorou momentálne prechádzame,“ priznal junior.
Do slovnej prestrelky s fanúšikmi sa dostal aj jeho otec a tréner Slovana Vladimír Weiss. „Záleží, kto to kričí a prečo to kričí. Keď sú to 15-ročné deti,“ vravel tréner Slovana po zápase s Komárnom s dodatkom, že znehodnocujú meno Slovana.
V sobotu prišla z tribún v Trenčíne reakcia v podobe ďalšieho chorálu.
„Čo by som za to dal, keby som pätnásť mal.....,“ spievali fanúšikovia Slovana počas zápasu proti Trenčianskym Stankovciam.