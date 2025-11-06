Desivá séria Slovana nemá konca. Z európskej skúšky totálne prepadol

BRATISLAVA. Blamáž. Sklamali, vybuchli. Pôsobili spomalene, vlažne, bezradne, bez nápadu, bez duše.
Žiadna chémia, slabý pohyb, chaotická obrana. Z európskej skúšky totálne prepadli. Futbalisti Slovana v treťom zápase Konferenčnej ligy prehrali na pôde KuPS Kuopio 1:3.
„Vyhralo lepšie mužstvo, nestíhali sme s nimi bežecky a zaslúžene vyhrali. Kazili sme ľahké prihrávky. Uvidíme, čo bude,“ opisoval pre TV JOJ SPORT tréner Vladimír Weiss.
Bilancia Slovana v tomto ročníku Konferenčnej ligy pôsobí žalostne. Tri zápasy, tri prehry, nula bodov.
„Boli sme pasívni, celkovo to nebolo dobre. Normálne sme lepší ako oni, ale dnes to bolo veľmi zlé. Takto sa nedá hrať v Európe,“ priznal útočník Andraž Šporar.
Desivá, alarmujúca séria Slovana pokračuje už takmer dva roky. V hlavnej fáze európskych súťaží prehral už štrnásty zápas v rade.
"Príčin, prečo hráme tak ako hráme, je vždy viac. Som tréner, zodpovedný za výsledok, uvidíme, aký sa z toho spraví výstup," tvrdil Weiss.
"Vždy budem stáť za hráčmi, druhá otázka je, aká je kvalita určitých hráčov, čo od nich možno chceme alebo nechceme, čo vedia či nevedia. Paradox je, že vládzeme behať so Štrasburgom a nevládzeme s Kuopiom," naznačil Weiss.
KuPS Kuopio - Slovan Bratislava 3:1 (1:1)
Góly: 41. Antwi, 48. Pennanen, 81. Oksanen - 3. Marcelli
Rozhodovali: Vergetis - Fotopulos, Staikos (všetci Gréc.), ŽK: Cisse - Ibrahim, Ignatenko, Wimmer
KuPS: Kreidl - Armah (89. Lötjönen), Cisse (82. Ricardo), Hämäläinen, Antwi - Luyeye-Lutumba (71. Voutilainen), Arifi, Oksanen, Pennanen (89. Pasanen) - Ruoppi, Parzyszek
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Kašia (73. Mustafič), Wimmer - Barseghjan (65. Yirajang), Ignatenko, Ibrahim (65. Gajdoš), Marcelli - Šporar, Mak (73. Savvidis)
Marcelli: Neviem, čo sa stalo
Slovenský majster pritom začal vo Fínsku dobre. Už v tretej minúte si perfektne stiahol loptu Nino Marcelli, šikovne obstrelil brankára a otvoril skóre.
„Do prvého gólu sme dobre bránili, neviem, čo sa potom stalo. Mrzí nás to kvôli ľudom. Musíme si z toho vyvodiť následky. Nevyšiel nám zápas, to sa stáva. Príliš sme sa stiahli,“ priznal Marcelli.
Slovanu gól ako keby uškodil a upadol do pasivity. V 41. minúte vyrovnal po parádnej strele z poza šestnástky Clinton Antwi.
Slovanisti mu nechali luxusne veľa času a priestoru, z čoho Ghančan vyťažil. Tréner Weiss po vlažnom polčase zvyčajne svojich hráčov sfúkne a snaží sa ich takto prebudiť.
Do druhého polčasu však lepšie vkročil fínsky tím a Piotr Parzyszek hlavičkou otočil skóre na 2:1. Bol úplne voľný, nik ho nebránil. KuPS pridal aj tretí gól, po parádnej strele z priameho kopu.
"Za stavu 1:0 sme mali všetky karty v rukách, boli sme v dobrých pozíciách, no nemali sme vpredu takú kvalitu, aby sme dali druhý gól. A my inkasujeme prakticky z ničoho – z odrazenej lopty do šibenice, po centri a nepokrytom hráčovi, pri priamom kope znovu do šibenice," opisoval Weiss.
Na nič sa nezmohol
Slovan sa na nič nezmohol, na nepriaznivý vývoj nedokázal reagovať. Fínsky majster dominoval v držaní lopty, v počte striel a v počte streleckých pokusov.
Trebárs Tigran Barseghyan, ktorý bol vlani najlepším hráčom i strelcom Slovana, je z formy. Proti KuPS predviedol jednu peknú individuálnu akciu v úvode, ale odvtedy bol neviditeľný. Weiss ho v druhom polčase stiahol z ihriska už 63. minúte.
Útočník Andraž Šporar síce prihral na gól, ale inak bol tiež neviditeľný a odpojený z hry.
Šéfstvo Slovana sa zvykne ponosovať, že domáca liga ho nedokáže pripraviť na európske súťaže.
Sčasti má pravdu, keď ide konfrontáciu so širšou európskou špičkou. Vo štvrtok však stál proti Slovanu fínsky majster. KuPS Kuopio v zápase dominoval, ale tento tím nemožno preceňovať.
Sedem prehier
Fínska liga patrí medzi najslabšie v Európe, čo potvrdzuje aj rozpočet fínskeho majstra. Suma okolo troch miliónov patrí aj v slovenskej lige medzi priemer.
Slovan má zhruba osemkrát vyšší rozpočet a viacnásobne drahší káder ako KuPS.
"Súper bol rýchlejší, na tomto teréne silnejší na lopte. My hráme niekedy pomaly a nevieme sa medzi zónami otočiť s loptou, či hrať dynamickejšie dopredu. Strácame ľahké lopty. Dnes je pritom futbal o prihrávke a dynamike. Dôvodov prehry je viac, uvidíme, čo bude," zamyslel sa tréner.
Po víkendovej výhre na pôde Podbrezovej (3:1) si tréner Weiss ťažkal. „Niekedy sme viac kritizovaní, ako by sme si zaslúžili,“ tvrdil. Cítil krivdu.
„Za štyri mesiace sme prehrali tri zápasy 1:0 a pomaly tu bola taká kritika, akoby sme vypadávali z ligy. To je však život – na to musí byť tréner Slovana pripravený,“ dodal Weiss.
Slovan v tejto sezóne od augusta prehral celkovo sedem súťažných zápasov, z toho šesť na európskej scéne.