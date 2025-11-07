Náš najlepší tréner spochybnil sám seba, poukázal na hendikep svojej veľkej opory

BRATISLAVA. Z prostredia Slovana sa často argumentuje, že slovenská liga neposkytuje dostatočnú prípravu na európske súťaže – a do veľkej miery majú pravdu, keď príde konfrontácia so špičkovými klubmi.
Lenže vo štvrtok vo Fínsku sa ukázalo, že tentoraz problém neležal v úrovni domácej ligy, ale priamo v Slovane Bratislava. Veikkausliiga patrí medzi najslabšie ligy v Európe a v rebríčku UEFA je dokonca ešte nižšie postavená než slovenská Niké liga.
Aj priemerný plat vo Veikkausliiga je nižší ako v najvyššej súťaži u nás.
Na pôde KuPS Kuopio utrpel slovenský majster v rámci Konferenčnej ligy ďalšiu bolestivú prehru 1:3 – proti tímu, ktorý v európskom meradle neznamená prakticky nič.
„Paradox je, že vládzeme behať so Štrasburgom a nevládzeme s Kuopiom," naznačil Weiss. Tieto slová o mnohom vypovedajú.
KuPS Kuopio je malý európsky klub. V hlavnej fáze európskej súťaže hrá prvýkrát v dejinách a doteraz nikdy nezdolal súpera s rozpočtom ako má Slovan.
Spomalený Slovan
A predsa to bol práve fínsky debutant, kto pôsobil ako európske mužstvo – organizovane, sebavedomo a rýchlo. Slovan oproti nemu vyzeral ťažkopádne, spomalene, mentálne unavene.
Už v 3. minúte sa zdalo, že Weissov tím našiel impulz. Nino Marcelli si výborne spracoval loptu a elegantne obstrelil brankára – 1:0.
Lenže namiesto sebavedomia prišla pasivita. Slovan sa zatiahol, upadol do bezradnosti, zatiaľ čo KuPS prebral iniciatívu.
Ešte do polčasu vyrovnal Clinton Antwi, ktorému defenzíva belasých dopriala luxus priestoru. Po prestávke Piotr Parzyszek otočil skóre a po priamom kope prišiel tretí gól. KuPS dominoval – v držaní lopty, v dynamike, v odhodlaní. Slovan pôsobil bez duše.
V tíme má kvalitných futbalistov, no spolu netvoria funkčný kolektív.
Káder potreboval obmenu už dávnejšie – dnes je to už nevyhnutnosť. Lídri zostali rovnakí, niektorí prirodzene strácajú výkonnosť s pribúdajúcim vekom, iným chýbajú bežecké schopnosti potrebné pre moderný futbal, čo obmedzuje taktické možnosti trénera.
Chýba osobnosť
A ďalší akoby uviazli v pohodlí po minuloročnom úspechu – bez rastúcej konkurencie v tíme necítia vnútorný tlak ani motiváciu.
VIDEO: Hodnotenie zápasu trénera Vladimíra Weissa st.
Weiss často poukazuje na nedostatok kvality v kádri, no Slovan si v mnohom škodil aj sám. Typickým príkladom je Kelvin Ofori – talentovaný a rýchlostne dobre vybavený hráč, ktorý sa zrejme po nezhodách s trénerom ocitol na okraji zostavy a na európskej scéne nedostal ani minútu.
Tréner Vladimír Weiss st. po zápase otvorene priznal, že jeho mužstvu chýba osobnosť, ktorá by ho dokázala strhnúť:
„Po takomto peknom góle by malo mužstvo ožiť, ale na ihrisku nie je vodca. Predtým to robil Vlado (Weiss junior, pozn. red.)– výkonom aj slovom. Dnes mám hráčov, ktorí idú na ihrisko s hlavami dolu.“
Weiss starší sa netajil ani pochybnosťami o sebe. Najlepší tréner v dejinách samostatnosti síce čelí tlaku časti fanúšikov, ale na druhej strane nemá u nás žiadnu odbornú oponentúru.
Weiss: Možno som príliš dobrý
„Možno je chyba vo mne, možno v systéme, možno v tom, že niektorí už majú svoje za sebou. Možno som na niektorých príliš dobrý. To je prípad Barseghjana. Možno si už zvykli, že nie som taký agresívny ako kedysi.“
Paradoxom je, že Vladimír Weiss ml., ktorý kedysi túto úlohu lídra plnil, tiež prestáva byť rozhodujúcim hráčom. Stačí sa pozrieť na jeho štatistiku produktivity. V KL navyše chýbal pre trest.
Z jednotlivcov si opäť udržal úroveň brankár Dominik Takáč. V Európe viackrát zachránil Slovan pred debaklom a ani vo Fínsku nepatril medzi vinníkov. Napriek tomu sa Weiss dotkol aj jeho limitov:
„V dnešnom futbale musíte hrať aj s brankárom. My to nemáme, bohužiaľ. Takáč je fantastický brankár, ale nohu má takú, akú má. Keď vás súper presuje, máme veľa strát lôpt,“ tvrdil pre JOJ SPORT.
Po zápase navyše Takáč ukázal charakter, ktorý iným chýbal.
Sedem prehier
Keď fanúšikovia po prehre vyjadrili rozčarovanie, hráči sa im síce prišli poďakovať, ale pomerne rýchlo sa rozpŕchli. Zostal len Takáč, ktorý s nimi debatoval, počúval ich výčitky aj povzbudenie.
Slovan prehral už štrnásty európsky zápas v rade v hlavnej fáze súťaží. Tri duely v skupine, tri prehry, nula bodov.
Od augusta má belasý klub sedem prehier, z toho šesť na európskej scéne.
„Súper bol rýchlejší, silnejší na lopte. My hráme pomaly, strácame jednoduché lopty. Dnes je futbal o dynamike a prihrávke,“ zhrnul Weiss.
Bez energie
Na KuPS sa Slovan nemôže vyhovárať. To nebol veľkoklub, ani skúsený tím z top ligy. Bol to fínsky debutant bez európskej histórie – a predsa hral lepšie, efektívnejšie, modernejšie.
Slovan v tejto sezóne pôsobí ako mužstvo bez štruktúry, bez energie a bez vnútorného presvedčenia. Chýba mu tvár, vodca aj plán.
A kým KuPS prežíval jeden z najväčších večerov svojej histórie, belasí sa vracajú domov s ďalšou ranou do sebavedomia – a s pocitom, že sú už len tieňom svojich ambícií.