Na mládež peniaze majú, na áčko skladajú. Treťoligistu by staronový tréner viedol aj zadarmo

Do začiatku nového ročníka však máme ešte štyri týždne, tak verím, že to nejako poskladáme.

Trénujeme už dva týždne a skladáme mužstvo. Vyzerá to tak, že budeme hrať len s vlastnými odchovancami. Finančná situácia viac nedovoľuje. Skúšame však zohnať hráčov aspoň na niektoré posty, aby sme to doplnili.

V podstate bez zmluvy a neviem za čo, ale trénujem. Samozrejme sa snažíme aj áčko finančne zabezpečiť, viac-menej sa nám to už aj darí, ale nechceme ťahať nikoho z vonka do neistého.

Pre nich by to mala byť obrovská motivácia, že si zahrajú proti takýmto kvalitným súperom a na vlastnej koži si vyskúšajú, ako sa hrá ozajstný futbal. Niekedy im ťažko vysvetliť, že treba hrať rýchlejšie, agresívnejšie, dôslednejšie a v tých zápasoch majú ten nácvik v praxi.

Zrejme to budeme musieť doplniť, lebo hrať s takým mladým mužstvom by bolo riziko.

Že by som mal radosť, že budeme zase chodiť po dedinách, to nie. To prostredie tam nikdy nebolo objektívne.

Vítal by som reorganizáciu, keby mali ligové mužstvá povinne mať béčka. V tom prípade by tu boli tri béčka, okrem Košíc aj Prešov aj Michalovce, a vyzeralo by to inak.

Keďže je to dobrovoľné, ligové celky sa rozhodli tak ako rozhodli a my sme zistili, že to bol krok do prázdna.

Na druhej strane, ja som v tej súťaži začal hrať zhruba pred päťdesiatimi rokmi a odvtedy som šesťkrát zažil reorganizáciu: dve skupiny, tri, štyri a zase dookola.

Vždy si od toho sľubujeme zázrak a nikdy sa zázrak nestal. Ale čakám, že o päť rokov budú zase dve skupiny tretej ligy.