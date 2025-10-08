    VIDEO: Diváci vbehli na ihrisko. Derby na juhu Slovenska skončilo pre inzultáciu predčasne

    Momentka zo zápasu.
    Momentka zo zápasu. (Autor: Futbalnet)
    Ivan Mriška|8. okt 2025 o 14:24
    Zápasom sa bude zaoberať Disciplinárna komisia SsFZ.

    OLOVÁRY. Môžete celú sezónu prehrávať, no súboj so susednou obcou chcete vyhrať za každú cenu.

    Také sú derby po celom svete a samozrejme aj v nižších slovenských súťažiach.

    Emócie sprevádzali zápas piatej ligy SsFZ OFK Olováry – ŠK Vinica, ktorý pre inzultáciu rozhodcu skončil predčasne.

    Kopol loptu do rozhodcu

    Derby začali výborne hostia, ktorí po štvrťhodine hry vyhrávali už 2:0.

    Na ihrisku sa od začiatku duelu iskrilo a hlavný arbiter vyťahoval jednu kartu za druhou. V 35. minúte putoval pod sprchy hráč Olovár Tibor Žingor, a tak domáci dohrávali desiati.

    Napriek tomu sa im podarilo stav v 45. minúte skorigovať a do kabín sa odchádzalo za stavu 1:2.

    Domáci sa pokúšali o vyrovnanie, no gól nepadol. V 89. minúte sa na ihrisku strhla šarvátka, počas ktorej domáci hráč trafil loptou rozhodcu. Ten to bral ako inzultáciu a duel predčasne ukončil.

    „Rozprával som sa s našim hráčom, ktorý tvrdí, že rozhodcu trafiť nechcel,“ pre Sportnet vysvetľoval funkcionár OFK Olováry Jozef Kanyó.

    Po hvizde vybehli na ihrisko diváci a strhla sa hromadná mela. Nervózny záver sprevádzali verbálne útoky a vulgarizmy.

    „Problém bol, že tréner hostí skryl loptu a potom strkol nášho usporiadateľa. Tam to všetko začalo,“ dodal.

    VIDEO: Konflikt v zápase Olováry - Vinica

    Udrel rozhodcu?

    Podľa Nového Času pri odchode do kabín jeden z divákov udrel asistenta rozhodcu dlaňou po temene hlavy. To domáci rázne odmietajú.

    „Noviny to nafúkli a vôbec to nie je pravda. Divák ho akurát chytil za plece a dačo mu povedal.

    Máme videá a na zväz sme predložili dôkazy. Verím, že komisia rozhodne správne,“ praje si Kanyó.

    Podľa domácich duel nezvládol hlavný arbiter. Mrzí ich, že na stretnutie nebol delegovaný skúsenejší rozhodca. Vraj by to bol pokojnejší duel.

    „Áno, boli tam šarvátky a veci, ktoré nepatria k futbalu. Každý, kto sa pohybuje v amatérskom futbale však vie, že derby bývajú vyhrotené. Nič strašné sa ale nestalo,“ tvrdí.

    Sportnet oslovil aj ŠK Vinica, ktorý sa k zápasu podrobnejšie vyjadrí po zasadnutí Disciplinárnej komisie. Aj podľa hostí však situácia nebola až tak vyhrotená, ako ju opisuje Nový Čas.

    „Boli tam emócie, ale noviny to zbytočne nafúkli. Problémom bolo, že domáci absolútne nezvládli usporiadateľskú službu. A to je všetko,“ uzavrel prezident ŠK Vinica Peter Segeč.

    Tabuľka V. ligy Juh SsFZ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Nová BaňaMFK Nová BaňaMFK Nová Baňa
    8
    7
    0
    1
    37:2
    21
    V
    P
    V
    V
    V
    2
    TJ Družstevník LátkyTJ Družstevník LátkyTJ Družstevník Látky
    9
    7
    0
    2
    24:12
    21
    V
    V
    P
    V
    P
    3
    FK BREZNOFK BREZNOFK BREZNO
    9
    7
    0
    2
    32:13
    21
    V
    P
    V
    V
    V
    4
    MFK Baník Veľký KrtíšMFK Baník Veľký KrtíšMFK Baník Veľký Krtíš
    9
    5
    1
    3
    15:7
    16
    V
    P
    R
    P
    V
    5
    OFK OlováryOFK OlováryOFK Olováry
    9
    5
    1
    3
    14:13
    16
    P
    R
    V
    V
    V
    6
    Športový klub VinicaŠportový klub VinicaŠportový klub Vinica
    9
    5
    1
    3
    18:23
    16
    V
    V
    P
    P
    P
    7
    Obecný futbalový klub Hliník nad HronomObecný futbalový klub Hliník nad HronomObecný futbalový klub Hliník nad Hronom
    9
    3
    4
    2
    12:13
    13
    P
    V
    R
    V
    V
    8
    FK JesenskéFK JesenskéFK Jesenské
    9
    4
    1
    4
    21:13
    13
    R
    P
    V
    P
    V
    9
    TJD PríbelceTJD PríbelceTJD Príbelce
    9
    3
    3
    3
    16:20
    12
    R
    V
    R
    P
    V
    10
    TJ Jednota MálinecTJ Jednota MálinecTJ Jednota Málinec
    9
    3
    1
    5
    9:20
    10
    P
    V
    P
    V
    P
    11
    OFK Slovenská ĽupčaOFK Slovenská ĽupčaOFK Slovenská Ľupča
    8
    1
    3
    4
    7:17
    6
    R
    R
    V
    P
    P
    12
    OŠK RadzovceOŠK RadzovceOŠK Radzovce
    9
    1
    2
    6
    9:15
    5
    P
    V
    R
    P
    P
    13
    MFK DetvaMFK DetvaMFK Detva
    9
    1
    1
    7
    9:38
    4
    R
    P
    P
    P
    P
    14
    ŠK Partizán Čierny BalogŠK Partizán Čierny BalogŠK Partizán Čierny Balog
    9
    1
    0
    8
    8:25
    3
    P
    P
    P
    V
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

