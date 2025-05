VIDEO: Všetci zostali v šoku. Na východe sa udial výnimočný moment

BRATISLAVA. Do redakcie nám čitateľ poslal tip na ďalší skvelý gól.

V stretnutí ŠK Záhradné – PWG Sokol Ľubotice skóroval hosťujúci Martin Hudák priamo z rohového kopu.

„Presne takto som to chcel trafiť. Ale nečakal som, že sa mi to podarí. Videl som, že brankár stojí vysoko, a tak som to skúsil,“ vravel po zápase autor krásneho gólu Martin Hudák z PWG Sokol Ľubotice.