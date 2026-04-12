Slovanisti vytiahli obeseného Trnavčana. Podobal sa na mňa, škeril sa pilier Spartaka

V prvej tretine zápasu musel byť duel prerušený pre pyrotechniku. Ultras Slovana navyše rozvírili vášne kontroverzným choreom, na ktorom zobrazili na lampe obeseného Trnavčana.
„Myslíte tú fotku, čo tam bola? Podobal sa na mňa, ale neviem, či som to bol ja,“ škeril sa tridsaťsedemročný Roman Procházka.
„Ale nie. Atmosféra bola fajn. Tak to má vyzerať. Všetko bolo v rámci slušnosti,“ opisoval veterán Spartaka.
Na trávniku sa hralo napokon vyrovnané derby. Futbalisti Slovana Bratislava v 5. kole nadstavbovej časti remizovali so Spartakom Trnava 2:2, hoci hostia mali duel veľmi dobre rozohraný.
„Viedli sme na Slovane a boli sme veľmi blízko k víťazstvu. Pred zápasom by sme bod možno brali, ale po jeho priebehu to nie je úplne ideálne. Napokon ho však berieme,“ hodnotil Procházka, ktorý naskočil do hry až v 61. minúte ako náhradník.
Trnavčania išli do vedenia hneď dvakrát.
Zmiešaná príchuť
„Dvakrát sme išli do vedenia. Najmä ten druhý gól prišiel už ku koncu zápasu, a o to viac to mrzí. Vedeli sme, že Slovan bude v závere tlačiť, nakopávať lopty a hrať jednoduchšie. Škoda, že sme to neustáli,“ dodal skúsený stredopoliar.
Z jeho pohľadu bol základ úspechu v prvej časti hry.
„Prvý polčas bol z našej strany dobrý. Nepustili sme súpera do šancí, aj keď ani my sme si ich veľa nevytvorili. Mali sme však zápas pod kontrolou. Po zmene strán sme vedeli, že Slovan pridá, bude agresívnejší a pokúsi sa zápas otočiť. To sa aj stalo. Má svoju kvalitu,“ priznal Procházka.
Aj preto má remíza pre Spartak zmiešanú príchuť.
„Myslím si však, že dnes sme odohrali dobrý zápas. Bod berieme, aj keď sme siahali na tri,“ doplnil.
Šporar? Pre nás dobrá správa
„Už boli aj nervóznejšie derby, ale atmosféra bola dobrá. Aj záver bol pre divákov zaujímavý,“ dodal stredopoliar Spartaka.
Hosťom pomohla aj absencia najväčšej ofenzívnej hrozby súpera.
„Chýbal im Šporar, čo bola pre nás výhoda. Je vo výbornej forme, dáva góly a momentálne rozhoduje všetky zápasy. Aj my sme sa potešili, že nehrá, lebo sme vedeli, aký je nebezpečný. Pre Slovan to bolo oslabenie, pre nás dobrá správa,“ priznal veterán Trnavy.
Práve Procházka mal výrazný podiel na druhom góle Spartaka. Jeho priamy kop neudržal brankár Slovana Dominik Takáč a hostia išli opäť do vedenia.
„Rád to kopem priamo na bránku a čo najprudšie. Padlo to ideálne pred neho. Viem, že tam má slabinu,“ smial sa Procházka, ktorý Takáča dobre pozná ešte z pôsobenia v Trnave. „Takéto lopty sú pre brankára ťažké.“
Boli sme frustrovaní
Ani vedenie v 83. minúte však nestačilo.
„Do konca zostávalo ešte dosť času a vedeli sme, že Slovan má silu. V závere sme sa už skôr snažili udržať výsledok a nedostávali sme sa dopredu, čo je škoda,“ priznal.
Trnava pritom v jarnej časti neprežívala ideálne obdobie – zo šiestich ligových zápasov vyhrala iba jeden. V posledných dvoch však už neprehrala a cíti zlepšenie.
„Verím, že tie najhoršie zápasy máme za sebou. Výsledky boli naozaj hrozné, z čoho sme boli frustrovaní. Ale duel s Podbrezovou ukázal zlepšenie a dnes sme na to nadviazali. Verím, že budeme v tomto pokračovať,“ zdôraznil.
Do konca sezóny zostáva ešte niekoľko kôl a boj o pozície je vyrovnaný.
Budem sebakritický
„Rozdiely sú malé, takže musíme zbierať body. Najbližšie hráme doma proti Michalovciam a chceme vyhrať,“ pripomenul.
Skúsený stredopoliar zároveň nezabudol ani na vlastné hodnotenie.
„Ja sa snažím vždy podať maximum. Niekedy to vyjde lepšie, inokedy horšie. Budem sebakritický – dnes som nemal ideálny vstup do zápasu, ale som rád, že som pomohol pri štandardnej situácii. Každý hráč musí odovzdať maximum, aj keď nastúpi len na pár minút. V Trnave je každá minúta dôležitá, každá lopta aj každý súboj. Musíme ťahať za jeden povraz,“ zdôraznil.
Cieľ Spartaka zostáva jasný.
„Tabuľka je vyrovnaná a chceme sa dostať do Európy. ,“ uzavrel Procházka.
