Postupujúci je zrejme jasný, no kto vypadne? Tretia liga Východ ide do finále

Súťaž dlhodobo vedie Slávia TU Košice so šesťbodovým náskokom pred Sninou. Tá je stále v hre v prípade, že by z „východu“ postupovali do druhej ligy dve družstvá.

KOŠICE, BARDEJOV. Do skončenia ligového ročníka 2024/25 TIPOS tretej ligy Východ zostávajú už len štyri kolá. Na oboch koncoch tabuľky sa začína vyjasňovať.

Hornošarišania získali na jar len 7 bodov. Do konca sezóny ich čakajú štyri náročné zápasy – doma privítajú Rimavskú Sobotu a Námestovo, vonku ich čakajú dve náročné cesty do Košíc, kde nastúpia proti Slávii TU Košice a Lokomotíve.

V prípade rovnosti bodov by mali výhodu Partizáni, ktorí vyhrali oba vzájomné zápasy. V prvom rade však rozhoduje počet bodov – a ten má momentálne o čosi vyšší MŠK. Ak sa pozrieme na štatistiky, lepšiu šancu na záchranu má predsa len tím zo Spiša.

„Šance na záchranu sú z môjho pohľadu také, že musíme zvládať domáce zápasy a nosiť aj nejaké body z vonku. Herne to nie je najhoršie.

Bardejovské mužstvo je veľmi mladé. Na lavičke sedia prevažne chlapci v dorasteneckom alebo tesne po dorasteneckom veku, pričom niekoľkí z nich pravidelne nastupujú aj v základnej zostave. Skúsenosti teda prirodzene chýbajú. Napriek tomu Partizáni flintu do žita nehádžu.

Mal vážne zranenie

Hugo Šott (22) patrí k skúsenejším hráčom v kádri. Dlho sa zotavoval po vážnom zranení z konca minulého ročníka a návrat do formy si vyžiadal čas. Ani on si však nepripúšťa, že by sa v Bardejove nehrala reorganizovaná tretia liga:

„Veľa zápasov do konca už nemáme. Musíme dať do posledných zápasov všetko. Kvalitu na to, aby sme hrali tretiu ligu, máme, len nám chýba trochu šťastia a skúseností.“

Partizán Bardejov sa nachádza v neľahkej situácii, no napriek mladosti a nevýrazným výsledkom v jarnej časti mužstvo nestráca odhodlanie.

Ak sa tímu podarí zvládnuť domáce zápasy a získať aspoň jeden, dva body z vonku, záchrana v tretej lige stále nie je nereálna. Fanúšikovia Bardejova tak môžu veriť, že Partizán bude aj naďalej súčasťou treťoligového pelotónu.