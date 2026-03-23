ŠK Šporar Bratislava. Slovincovi môžu nohy bozkávať, ak sa pri tom nezraní (tréneroviny)

Veľké veci sa diali v tomto kole. Slovan ligu vedie o 6 bodov, tentokrát pred Žilinou a ukazuje sa, že cesta Andraža Šporara za kráľom strelcov bude asi naozaj veľmi rýchla.
Je to práve Slovinec, kto zachraňuje otrasný herný prejav majstra gólmi, ktoré znamenajú body.
Ale pred niekoľkými týždňami nepredstaviteľná vec sa stala skutočnosťou. Skalicu na poslednej priečke vymenil nováčik z Prešova. Ako by sa opýtal klasik: Čia je to chyba? Kostelníka, ktorý je v klube zopár týždňov?
ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 2:0
6 039 divákov
Slovan má Šporara a môže mu za to nohy bozkávať. Ak sa pri tom teda nezraní. Pod svoj slovinský klenot postavil tréner Weiss trio Weiss - Marcelli - Barseghjan a zvyšok mal jedinú úlohu - brániť a čakať na chyby mužstva, ktoré by najradšej robilo Slovanu presne to isté.
Ako to asi bude vyzerať, ukázali hostia už pri výkope, keď belasým zobrali loptu skôr, ako by človek stihol povedať Na toto sa nedá pozerať.
Prvú polhodinu Podbrezová hre dominovala, ale nejak sa vytratila schopnosť streliť gól z každej šance. Slovan si na tie svoje šance počkal. A na rozdiel od hostí, ich aj premenil.
Prvé prepadnutie lopty za obranu ešte Ninovi chytil Jurička a Tigran svojou dorážkou vyvesil pod strechu dres. Na druhej strane utiekol Kováčik a Galčík sa k strele dostal až po odrazenej lopte.
Hráči Slovana aj v tomto zápase pokračujú v projekte Blackman, keď sa snažia hrať v ofenzíve tak zle, že pri nich ich pravý bek vyzerá ako Joao Cancello.
Majstrovi však v nedeľu zabral Šporar. Najprv po krásnom úniku a prihrávke Marcelliho, keď si najprv postrážil ofsajd a potom aj rozpätie Juričkových nôh, medzi ktoré mu to poslal. Vyrovnať skúsil ešte do polčasu Šiler s Galčíkom.
Poistka prišla po ose Weiss - Tigran - Šporar. Ako sa hovorí, načo behať, keď môže za vás behať lopta a Tigran svojim pasom vypojil celú obranu Podbrezovej, za ktorú si nabehol nekompromisný Šporar.
MŠK Žilina - FK DAC Dunajská Streda 3:1
1 810 divákov
Už sú chalani zdraví a DAC si po voľnom víkende mohol už zapísať ďalších nula bodov do tabuľky. Treba ale uznať, že za to video s doktorom, ktorý vysvetľoval chorobu v kádri
DAC-u, by sa nehanbil ani stredoškolák, ktorému sa ráno nechce ísť do školy.
Žilina je na najlepšej ceste dostať sa do domáceho pohárového finále, stačí jej nepokaziť to v Podbrezovej, ktorá síce na jar začala svojich súperov demolovať, ale teraz vyzerá viac ako pán Soták, než Štefan Markulík.
Okrem pohára vyzerajú šošoni v tomto týždni ako jediný reálny vyzývateľ Slovana, ale ako hovoril Vareha pri DPHčke, to je všetko len na papieri a po repre pauze to môže byť znovu všetko inak.
Aj v sobotu sa Žilina mohla spoľahnúť na pomoc brankára. Súperovho. V pohári im vyšiel v ústrety Jurička, v lige využili chybu v rozohrávke Bartelsa, keď mu loptu elegantne vrátil Káčer. Potešil sa Pavol Staňo, už bez svojich dvoch asistentov, ktorých dal vyhodiť.
DAC sa nezľakol, šancu pekne zahodil Ramadan, brvno takmer odtrhol Tuboly a tak na 2:0 päť minút pred koncom polčasu upravil Roginič.
Toho našiel Ďatko síce prikrytého dvomi stopérmi, tí však Bartelsovi pomohli ako Ficovi ochranka v Handlovej.
Mohlo byť aj horšie, Faškovu šancu však Bartels chytil a dal tak svojim šancu v druhom polčase vykresať iskierku nádeje. To keď Kmeť oprel svoju gólovú strelu o Narimanidzeho.
DAC prežil aj Ďatkovu šancu, ktorá nakoniec skončila na žrdi. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná, v prípade DACu je to väčšinou prvé predkolo európskych zápasov. Tu žila do 83. minúty, kedy Rege Szantho pripravil premiérový gól Hometovi.
MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:0
2 106 divákov
Trnave dva týždne bez futbalu veľmi nepomohli, v zakončení boli červeno-čierni drevení ako OSB dosky z Hornbachu. To si človek až povie, že škoda 12 hodín strávených v autobuse a keď si dá DAC znovu odložiť zápas, treba zobrať chalanov radšej na strelnicu. Alebo už vydržať do jarmoku.
Výbornú formu Trnavy na jar podčiarkol aj fakt, že taký Žiga Frelih nebol ani na lavičke. Nepodpísaný brankár zopár mesiacov pred koncom zmluvy je trnavská špecialita, Žiga totiž patrí medzi 250 hráčov, ktorým končí kontrakt v lete.
Medzi tri tyčky sa postavil znovu Vantruba a pri jedinom góle zápasu si jeho spoluhráčov Michalovce aj tak vyťukali ako kód v Alzaboxe a bol tak bez šance.
Ahla, ktorý brejk domácich po celý čas dopĺňal, si súperovi hráči všimli, až keď oslavoval svoj gól
Spartak ale nezačal vôbec zle. Ak by sa futbal hral len po šestnástku súpera, boli by Muňozovi chalani asi v treťom predkole Ligy majstrov. Ale to, čo pozahadzoval taký Kudlička, z toho sa dá urobiť séria vratných pohárov. Naproti tomu išiel aj Adam Jakubech v bráne domácich.
A tak Spartak pykal z jednej z dvoch šancí Michaloviec v prvom polčase. To bol ten brejk, na konci ktorého bol Ahl.
V druhom polčase začal Muňoz posielať z lavičky náhradníkov, výbornú formu potvrdil hlavne Azango. Za Gašparíka sa nadávalo, že Spartak po strelenom góle začína brániť a nedá sa na to pozerať. Tu sa veci zmenili, keďže Spartak góly strielať prestal a tak nie je ani kedy to vedenie brániť.
FC Košice - FC Tatran Prešov 2:1
7 044 divákov
Dlhé roky boli Košice s Prešovom bez derby, aby si to teraz medzi sebou ťukli štyrikrát za mesiac.
V prvom zápase semifinále Slovnaft Cupu sa to v Prešove skončilo 2:2, v ligovom derby poslali Košice svojho rivala bližšie k druholigovým vodám. Zatiaľ stále pod Kostelníkom, ale v Prešove človek nikdy nevie.
Pred krásnou návštevou brali Košice zaslúžené tri body. A znovu to bol Kovács, ktorý sa zamotal do gólu Košíc. To keď svoj center obtrel o Šimkovu ruku a v 12. minúte sa KFA tešila po premenenej penalte.
Prešov mohol vykúpiť Regáli, ale lepšie so svojou šancou naložil Rehuš. Ten si obranu Prešova zasekol, ako keby mal v lige viac štartov ako Žofčák, ale strela skončila aj tak len na brvne. Košiciam však vyšiel štart do druhého polčasu.
Kovács najprv asi na päťkrát pretlačil loptu za Bajzu, toho však zachránil ofsajd. O 5 minút to naňho poslal Galovič a vďaka teču obrancu bolo 2:0. Potešili sa aj fanúšikovia hostí, ale Taradudov gól z nadstaveného času mal prísť tak o hodinu a pol skôr.
AS Trenčín - MFK Ružomberok 3:1
861 divákov
Po narodení držiteľov Stanley Cupu a presťahovaní Maťa Škrtela je toto asi najdôležitejšie trenčianske víťazstvo.
Na obľúbenú priečku Ivana Galáda, zaručujúcu baráž, má AS náskok 8 bodov. A to pri forme Prešova neviem, či by sme nemuseli hrať ligu systémom jar - leto - jeseň.
O to výnimočnejšie, že domáci dokázali zápas otočiť doma proti Ružomberku. Nie je to síce ten Smetanov otlak na nohe každého protihráča, ale v lige je dnes kopec mužstiev, ktoré nedokážu zápas otočiť ani zo stavu 0:0.
O ten prvý gól hostí sa postaral faulom na Grygara Diouf. Z penalty sa nemýlil Fila. Trenčínu určite pomohol gól do šatne.
A keď hovoríme do šatne, to už bolo naozaj také, že realizačné tímy si balili svoje tašky a poberali sa do kabíny, keď David našiel Hájovského, ten sa otočil okolo vlastnej osi a zavesil za Húsku.
V druhom polčase začal peknou šancou Trenčín, lepší bol však Ružomberok. Ale ako sa hovorí, na keby sa nehrá. A keď Húska pri zákroku zobral Mikulaja aj s nohami, bola tu už penalta číslo dva a z nej sa tešil David. Poistku pridal rovnaký hráč z rohu, keď to lopty vletel ako mladý Gašpar v Nitre do Passata.
MFK Skalica - KFC Komárno 2:1
457 divákov
Pre fajnšmekrov si Niké liga tento víkend pripravila šláger, na ktorom by disciplinárka mohla testovať nový typ trestu. Miesto zákazu divákov by mali previnilcov nútiť navštevovať zápasy Skalice.
Skalice, ktorá už nie je posledná a z dna tabuľky sa vydriapala naozaj pragmatickým futbalom.
O to ťažšie ju bude dostať späť. Zápas správnym smerom poslal svojou bombou Potočný. Brankár KFC Gyurákovics si svoj zákrok do highlightov asi nestrihne, aj keď treba povedať, že lopta zaplávala ako legendárny štvorkajak z Komárna.
Hosťom niečo v zápase chýbalo a ukázali to aj pri druhom góle Skalice, kde až veľmi ľahko nechali hlavičkovať Leginusa. Pri stave 0:2 si hráči Komárna uvedomili, že štvorbodový náskok na svojho súpera ešte nemusí stačiť a zabrali. Stačilo to iba na Kissov kontaktný gól.
